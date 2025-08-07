ΔΙΕΘΝΗ
Κάτοικοι είχαν επιστρέψει για να ζήσουν στα ερείπια της Πομπηίας, μετά την έκρηξη του Βεζούβιου

Αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι ορισμένοι επιζώντες που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να ξεκινήσουν μια νέα ζωή αλλού επέστρεψαν στην Πομπηία

Άνθρωποι είχαν προσπαθήσει να ζήσουν στα ερείπια της Πομπηίας, λένε οι αρχαιολόγοι
φωτ.: Getty
Νέα στοιχεία υποδηλώνουν ότι οι άνθρωποι επέστρεψαν για να ζήσουν ανάμεσα στα ερείπια της Πομπηίας, μετά την καταστροφή της αρχαίας ρωμαϊκής πόλης από την έκρηξη του ηφαιστείου.

Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι ορισμένοι επιζώντες που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να ξεκινήσουν μια νέα ζωή αλλού επέστρεψαν στον τόπο και ίσως τους ακολούθησαν και άλλοι που αναζητούσαν ένα μέρος για να εγκατασταθούν.

Η Πομπηία ήταν το σπίτι περισσότερων από 20.000 ανθρώπων πριν από την έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ., η οποία έθαψε - και διατήρησε - μεγάλο μέρος της πόλης, πριν από την ανακάλυψή της τον 16ο αιώνα.

Υπήρχαν προηγούμενες εικασίες ότι οι επιζώντες είχαν επιστρέψει στα ερείπια, και οι αρχαιολόγοι του χώρου δήλωσαν σε ανακοίνωση την Τετάρτη ότι η θεωρία φαίνεται να έχει επιβεβαιωθεί από νέα έρευνα.

«Χάρη στις νέες ανασκαφές, η εικόνα είναι πλέον πιο ξεκάθαρη: η Πομπηία μετά το 79 επανεμφανίζεται, όχι τόσο ως πόλη όσο ως μια επισφαλής και γκρίζα συσσωμάτωση, ένα είδος καταυλισμού, μια φαβέλα ανάμεσα στα ακόμα αναγνωρίσιμα ερείπια της Πομπηίας που υπήρχε κάποτε», δήλωσε ο διευθυντής του χώρου, Gabriel Zuchtriegel.

Η έκρηξη διατήρησε μεγάλο μέρος της πόλης, συμπεριλαμβανομένων των λειψάνων ορισμένων ανθρώπων που πιάστηκαν στην καταστροφή.
Τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι οι άνθρωποι ζούσαν χωρίς τις υποδομές και τις υπηρεσίες που ήταν τυπικές μιας ρωμαϊκής πόλης και ότι τα ερείπια τους έδωσαν την ευκαιρία να βρουν πολύτιμα αντικείμενα, ανέφεραν οι ερευνητές.

Πιστεύεται ότι οι άνθρωποι ζούσαν στους επάνω ορόφους των σπιτιών πάνω από την τέφρα, ενώ οι κάτω όροφοι είχαν μετατραπεί σε κελάρια.

Η καταστροφή της πόλης έχει «μονοπωλήσει τη μνήμη», δήλωσε ο κ. Zuchtriegel, και στη βιασύνη να φτάσουν στα καλά διατηρημένα αντικείμενα της Πομπηίας, «τα αχνά ίχνη της επανεγκατάστασης του χώρου αφαιρέθηκαν κυριολεκτικά και συχνά σβήστηκαν χωρίς καμία τεκμηρίωση».

Ο χώρος είναι πλέον ένα παγκοσμίως γνωστό τουριστικό αξιοθέατο και προσφέρει μια εικόνα της ρωμαϊκής ζωής.

Με πληροφορίες από BBC

