Γερμανία: Απειλούν το προσωπικό του ζωολογικού κήπου που σκότωσε 12 μπαμπουίνους και τάισε τα λιοντάρια

Ο διευθυντής του ζωολογικού κήπου υπερασπίστηκε την απόφαση, αναφέροντας ότι οι προσπάθειες στείρωσης και μεταφοράς κάποιων μπαμπουίνων είχαν αποτύχει. - «Αγαπάμε τα ζώα, μας λένε Ναζί»

Φωτ: Unsplash
Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στη Γερμανία για την απόφαση ζωολογικού κήπου να θανατώσει 12 μπαμπουίνους και να ρίξει κάποιες από τις σορούς στα λιοντάρια.

Το προσωπικό του ζωολογικού κήπου στη Γερμανία  δηλώνει ότι έχει δεχτεί απειλές κατά της ζωής του. Στο ζωολογικό κήπο Tiergarten της Νυρεμβέργης, οι υγιείς μπαμπουΐνοι της φυλής Guinea θανατώθηκαν στα τέλη Ιουλίου λόγω υπερπληθυσμού στον χώρο που τους φιλοξενούσε.

Μέρος των υπολειμμάτων των ζώων χρησιμοποιήθηκε για ερευνητικούς σκοπούς, ενώ το υπόλοιπο δόθηκε ως τροφή στα σαρκοφάγα ζώα του ζωολογικού κήπου. Τα σχέδια για την εκτέλεση της ευθανασίας είχαν ανακοινωθεί ήδη από πέρυσι, όταν ο πληθυσμός των μπαμπουίνων ανέβηκε πάνω από 40 , προκαλώντας διαμαρτυρίες έξω από τον ζωολογικό. Την ημέρα της ευθανασίας, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη που πέρασε, αρκετοί ακτιβιστές συνελήφθησαν αφού ανέβηκαν στον φράχτη του χώρου.

Ο διευθυντής του ζωολογικού κήπου υπερασπίστηκε την απόφαση, αναφέροντας ότι οι προσπάθειες στείρωσης και μεταφοράς κάποιων μπαμπουίνων είχαν αποτύχει. «Αγαπάμε αυτά τα ζώα. Θέλουμε να σώσουμε το είδος. Αλλά για το καλό του είδους, πρέπει να θανατώσουμε κάποια άτομα, διότι αλλιώς δεν μπορούμε να διατηρήσουμε τον πληθυσμό σε περιορισμένο χώρο», δήλωσε ο Δρ. Dag Encke στο Sky News.

Ο Δρ. Encke πρόσθεσε ότι τόσο ο ίδιος όσο και το προσωπικό έχουν δεχτεί απειλές κατά της ζωής τους, οι οποίες ερευνώνται από την αστυνομία. «Το προσωπικό υπέφερε πολύ από προσβολές και απειλές. Η συνηθισμένη απειλή είναι ‘θα σας σκοτώσουμε και θα σας ταΐσουμε στα λιοντάρια’». Ωστόσο, όπως σημείωσε, υπάρχουν απειλές που συγκρίνουν τη διαδικασία με τα εγκλήματα του δρ. Μένγκελε των Ναζί, κάτι που θεωρεί ιδιαίτερα προσβλητικό για τα θύματα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Τι είναι η πρακτική της ευθανασίας ζώων

Η πρακτική της ευθανασίας ζώων σε ζωολογικούς κήπους και η χρήση των θηραμάτων ως τροφή για τους θηρευτές τους δεν είναι άγνωστη. Το 2014, για παράδειγμα, ο ζωολογικός κήπος της Κοπεγχάγης προκάλεσε αντιδράσεις όταν θανάτωσε μια 18μηνη αρσενική καμηλοπάρδαλη ονόματι Μαρίους και έδωσε το σώμα του στα λιοντάρια με τη δικαιολογία της αποφυγής ενδημικών ζευγαρώσεων.

Ο Δρ. Mark Jones, κτηνίατρος και επικεφαλής πολιτικής της οργάνωσης Born Free Foundation, καταδίκασε αυτή την πρακτική ως απόδειξη πως τα ζώα σε ζωολογικούς κήπους αντιμετωπίζονται συχνά ως αναλώσιμα εμπορεύματα. «Κάθε χρόνο χιλιάδες υγιή ζώα θανατώνονται σε ζωολογικούς κήπους, επειδή δεν θεωρούνται απαραίτητα», σημείωσε.

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, ο ζωολογικός κήπος του Άαλμποργκ στη Δανία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις όταν ζήτησε από το κοινό να δωρίσει ανεπιθύμητα κατοικίδια για να χρησιμοποιηθούν ως τροφή για τα θηλαστικά του. Η σχετική ανάρτηση στο Facebook δέχτηκε αντιδράσεις, με κάποιους να δηλώνουν ότι είχαν βοηθήσει παλιότερα, ενώ άλλοι εξέφρασαν αποτροπιασμό για την ιδέα της δωρεάς ζωντανών ζώων για ευθανασία και σίτιση θηρευτών.

Ο ζωολογικός κήπος ανακοίνωσε ότι έκλεισε τη δυνατότητα σχολίων και έκανε την εξής δήλωση: «Εδώ και χρόνια τρέφουμε τα σαρκοφάγα μας με μικρά ζώα. Όταν κρατάμε τέτοια ζώα, είναι απαραίτητο να τους παρέχουμε κρέας με γούνα, οστά και άλλα στοιχεία ώστε η διατροφή τους να είναι όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική. Συνεπώς, η αξιοποίηση ζώων που πρέπει να θανατωθούν για διάφορους λόγους έχει νόημα. Στη Δανία αυτή η πρακτική είναι συνηθισμένη και πολλοί επισκέπτες και συνεργάτες την εκτιμούν».

Με πληροφορίες από Sky News

