Φρικαλεότητες στο Σουδάν: Πάνω από 1.500 άμαχοι σφαγιάστηκαν σε προσφυγικό καταυλισμό στη Ζαμζάμ

Περισσότεροι από 1.500 άμαχοι ενδέχεται να δολοφονήθηκαν στον μεγαλύτερο προσφυγικό καταυλισμό του Σουδάν, Ζαμζάμ, σύμφωνα με νέα έρευνα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φρικαλεότητες στο Σουδάν: Πάνω από 1.500 άμαχοι σφαγιάστηκαν σε προσφυγικό καταυλισμό στη Ζαμζάμ
φωτ.: Getty
Περισσότεροι από 1.500 άμαχοι ενδέχεται να σφαγιάστηκαν σε μια φρικιαστική επίθεση στον μεγαλύτερο προσφυγικό καταυλισμό του Σουδάν, τον καταυλισμό Ζαμζάμ στα βόρεια του Νταρφούρ, μεταξύ 11 και 14 Απριλίου 2025. Η επίθεση, η οποία αποδίδεται στις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF), χαρακτηρίζεται ως ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα πολέμου του συνεχιζόμενου εμφυλίου στη χώρα.

Η ερευνητική δημοσιογραφική έρευνα του Guardian αποκάλυψε μαρτυρίες για εκτελέσεις, απαγωγές και ανελέητη βία. Εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι, ενώ η RSF ελέγχει πλέον την περιοχή του Σουδάν.

Αρχικές αναφορές έκαναν λόγο για περίπου 400 νεκρούς, ωστόσο επιτροπή που συστάθηκε για να ερευνήσει το περιστατικό έχει καταγράψει τουλάχιστον 1.500 θύματα, ενώ εκτιμάται πως ο αριθμός αυτός ενδέχεται να φτάσει έως και τους 2.000.

Ο Μοχάμεντ Σαρίφ, μέλος της επιτροπής, δήλωσε ότι τα πτώματα βρίσκονται διάσπαρτα σε σπίτια, δρόμους και χωράφια εντός και γύρω από τον καταυλισμό. Γυναίκες απήχθησαν μαζικά, με τουλάχιστον 20 να έχουν μεταφερθεί στην πόλη Νιάλα, προπύργιο της RSF.

Ομάδες όπως οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) κατήγγειλαν ότι οι εναπομείναντες επιζώντες υπέστησαν λεηλασίες, σεξουαλική βία και εξαναγκάστηκαν να ζουν υπό απάνθρωπες συνθήκες σε μεταβατικά κέντρα προσφύγων.

Ο Αμπντάλα Αμπουγκάρντα, εκπρόσωπος της Διασποράς του Νταρφούρ στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε ότι 4.500 μέλη της κοινότητάς του είχαν συγγενείς ή φίλους που σκοτώθηκαν στη σφαγή. Περισσότεροι από 2.000 κάτοικοι της Ζαμζάμ αγνοούνται. 

Παρά την αγριότητα της επίθεσης, καμία σημαντική διεθνής αντίδραση δεν έχει προκύψει, τονίζουν οι ακτιβιστές. Η Διεθνής Ποινική Δικαιοσύνη (ICC) επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν «εύλογες ενδείξεις» για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στο Νταρφούρ. Ήδη, στην πόλη Ελ Τζενέινα του Δυτικού Νταρφούρ, περισσότερα από 10.000 άτομα, κυρίως από την εθνοτική ομάδα των Μασαλίτ, έχουν σκοτωθεί από την RSF και συμμάχους τους από τον Απρίλιο του 2023.

Τα εγκλήματα όμως δεν περιορίζονται στη RSF. Και οι ένοπλες δυνάμεις του Σουδάν κατηγορούνται για σφαγές αμάχων, κυρίως μέσω ανεξέλεγκτων βομβαρδισμών. Η ανθρωπιστική κρίση στο Σουδάν, η οποία ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2023 με τον πόλεμο μεταξύ της RSF και του στρατού, θεωρείται πλέον η μεγαλύτερη στον κόσμο, με εκατομμύρια εκτοπισμένους και τραγική απουσία διεθνούς επέμβασης.

Με πληροφορίες από Guardian

