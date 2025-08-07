Φωτιά τώρα στην Βοιωτία - Μήνυμα 112 για ετοιμότητα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στον Πρόδρομο Βοιωτίας.
Στην περιοχή επιχειρούν 43 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
Εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Η φωτιά καίει χορτολιβαδική έκταση, ενώ δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 7, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πρόδρομος της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice