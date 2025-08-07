ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Φωτιά τώρα στην Βοιωτία - Μήνυμα 112 για ετοιμότητα

Στην περιοχή επιχειρούν 43 πυροσβέστες  με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτιά τώρα στην Βοιωτία - Μήνυμα 112 για ετοιμότητα Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
0

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στον Πρόδρομο Βοιωτίας. 

Στην περιοχή επιχειρούν 43 πυροσβέστες  με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Η φωτιά καίει χορτολιβαδική έκταση, ενώ δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Φωτιά στον λόφο Κουλά στις Σέρρες – Μήνυμα 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους

Ελλάδα / Φωτιά στον λόφο Κουλά στις Σέρρες – Μήνυμα 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για τη φωτιά σε δασική έκταση κοντά στην Ακρόπολη Σερρών – Μήνυμα από το 112 προειδοποιεί τους πολίτες να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή
LIFO NEWSROOM
 
 