Φωτιά τώρα στην Βοιωτία - Μήνυμα 112 για ετοιμότητα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στον Πρόδρομο Βοιωτίας.

Στην περιοχή επιχειρούν 43 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν και μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Η φωτιά καίει χορτολιβαδική έκταση, ενώ δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πρόδρομος της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



— 112 Greece (@112Greece) August 7, 2025