Σπάνια έκδοση του «Χόμπιτ» πωλήθηκε σε δημοπρασία για 43.000 λίρες

Το βιβλίο που αγοράστηκε από έναν Βρετανό συλλέκτη, είναι ένα από τα 1.500 αρχικά αντίτυπα του εμβληματικού μυθιστορήματος φαντασίας που εκδόθηκαν το 1937

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ανακαλύφθηκε κρυμμένη σε μια βιβλιοθήκη κατά τη διάρκεια μιας συνηθισμένης εκκαθάρισης σπιτιού στο Μπρίστολ, και η πρώτη έκδοση του Χόμπιτ του Τόλκιν απέφερε 43.000 λίρες στη δημοπρασία / Φωτ: Auctioneum
Ένα σπάνιο αντίτυπο της πρώτης έκδοσης του διάσημου βιβλίου «Χόμπιτ» του Τζ.Ρ.Ρ. Τόλκιν (J.R.R. Tolkien), που βρέθηκε κατά τη διάρκεια εκκαθάρισης ενός σπιτιού στο Μπρίστολ, πωλήθηκε σε δημοπρασία για 43.000 λίρες, περίπου 50.000 ευρώ.

Το βιβλίο που αγοράστηκε από έναν Βρετανό συλλέκτη, είναι ένα από τα 1.500 αρχικά αντίτυπα του εμβληματικού μυθιστορήματος φαντασίας που εκδόθηκαν το 1937. Από αυτά, «μόνο μερικές εκατοντάδες πιστεύεται ότι έχουν απομείνει», σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Auctioneum, που εντόπισε το μυθιστόρημα σε μια βιβλιοθήκη ενός σπιτιού στην όμορφη, παραθαλάσσια βρετανική πόλη.

Όπως αναφέρει ο Guardian, oι πλειοδότες από όλο τον κόσμο ανέβασαν την τιμή περισσότερο από τέσσερις φορές από ό,τι περίμενε ο οίκος δημοπρασιών.

Φωτ: Auctioneum

«Είναι ένα υπέροχο αποτέλεσμα για ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο», δήλωσε η υπεύθυνη για τις σπάνιες εκδόσεις της Auctioneum, Κέιτλιν Ράιλι (Caitlin Riley). «Κανείς δεν ήξερε ότι υπήρχε. Ήταν σε μια συνηθισμένη βιβλιοθήκη. Με την πρώτη ματιά ήταν ξεκάθαρο ότι είναι ένα αρχικό αντίτυπο του Χόμπιτ, οπότε το πήρα και άρχισα να το ξεφυλλίζω», συμπλήρωσε.

Χόμπιτ: Ασπρόμαυρες εικονογραφήσεις από τον ίδιο τον Τόλκιν

Το βιβλίο, με το χαρακτηριστικό ανοιχτό πράσινο εξώφυλλο, περιέχει ασπρόμαυρες εικονογραφήσεις από τον ίδιο τον Τόλκιν, ο οποίος δημιούργησε το σύμπαν της Μέσης Γης, όταν ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Βρέθηκε στην οικογενειακή βιβλιοθήκη του Τζόζεφ Χιούμπερτ Πρίστλεϊ (Joseph Hubert Priestley), ενός βοτανολόγου που ήταν αδελφός, του εξερευνητή της Ανταρκτικής και γεωλόγου, Σερ Ρέιμοντ Πρίστλεϊ (Raymond Priestley).

Σημειώνεται ότι η αξία των πρώτων εκδόσεων του έργου είναι τεράστια για τους συλλέκτες. Το 2015, μία πρώτη έκδοση του βιβλίου, η οποία περιείχε μια χειρόγραφη σημείωση του ίδιου του Τόλκιν, στα παλαιά αγγλικά, πωλήθηκε από τον οίκο Sotheby's για το ποσό των 137.000 λιρών (157.500 ευρώ).

Το εμβληματικό μυθιστόρημα φαντασίας έχει πουλήσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως ενώ αποτέλεσε τον προάγγελο του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών». Η ιστορία της Μέσης Γης μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη τη δεκαετία του 2010, σε μια επική τριλογία ταινιών, σε σκηνοθεσία του Πίτερ Τζάκσον (Peter Jackson).

