Μαρτυρία από τη Γάζα: «Το παιδί μου πέθανε από την πείνα»

Ο Ιμπραχίμ αλ-Νατζάρ έχασε τον πεντάχρονο γιο του, Ναΐμ, εξαιτίας του υποσιτισμού που μαστίζει τη Λωρίδα της Γάζας.

Έναν χρόνο μετά, ο πρώην οδηγός ταξί προσπαθεί να κρατήσει στη ζωή τα υπόλοιπα παιδιά του, βλέποντας και τον 10χρονο Φάραχ να λυγίζει. «Θα τον ακολουθήσει. Χάνει τις αισθήσεις του κάθε μέρα. Ήταν το διπλάσιο σε κιλά απ’ ό,τι είναι τώρα», λέει δείχνοντάς τον. Στο ιατρικό πιστοποιητικό αναφέρεται ότι ο Ναΐμ πέθανε στις 28 Μαρτίου 2024. Η οικογένεια έχει εκτοπιστεί εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, ζώντας τις συνέπειες των ισραηλινών βομβαρδισμών.

Πριν από τον πόλεμο που ξέσπασε τον Οκτώβριο του 2023, έτρωγαν τρία γεύματα την ημέρα. Σήμερα, όπως λένε, το ψωμί, το ρύζι, τα φρούτα και τα λαχανικά είναι απλώς μακρινές αναμνήσεις.

Ο 20χρονος Αντνάν, μεγαλύτερος αδελφός του Ναΐμ, έχει αναλάβει τη φροντίδα των μικρότερων. Ξυπνά καθημερινά στις 5:30 το πρωί και περπατά ανάμεσα στα ερείπια, αναζητώντας σημεία διανομής συσσιτίου, ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται.

Η μητέρα, Νατζάουα, δηλώνει: «Ορκίζομαι, δεν έχω ούτε αλάτι στο σπίτι. Εκλιπαρώ για έναν κόκκο αλατιού. Οι άνθρωποι μιλούν για τη Γάζα. Ελάτε να δείτε τα παιδιά της Γάζας. Όποιος δεν πιστεύει, ας έρθει να δει πώς πεθαίνουν. Δεν ζούμε. Αργοπεθαίνουμε».

Γάζα: Αυξάνονται οι θάνατοι από πείνα και λιμό

Τουλάχιστον πέντε ακόμη άνθρωποι πέθαναν τις τελευταίες 24 ώρες από υποσιτισμό στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το τοπικό υπουργείο Υγείας. Συνολικά, τουλάχιστον 193 Παλαιστίνιοι –εκ των οποίων 96 παιδιά– έχουν χάσει τη ζωή τους από την πείνα από την έναρξη του πολέμου.

Το σενάριο λιμού εξελίσσεται ήδη, προειδοποιεί η Ολοκληρωμένη Ταξινόμηση Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC), επισημαίνοντας ότι παιδιά κάτω των πέντε ετών πεθαίνουν από αιτίες που σχετίζονται με την πείνα. Η ανθρωπιστική πρόσβαση παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη.

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) ανέφερε ότι η κατανάλωση τροφίμων βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου: το 81% των νοικοκυριών στη Γάζα δηλώνει φτωχή ή ακραία επισιτιστική κατανάλωση, έναντι 33% τον Απρίλιο.

Γάζα: «Η σκιά του θανάτου απειλεί το παιδί μου»

Η Αμίρα Μουτεΐρ, 32 ετών, κρατά στην αγκαλιά της τον μικρό Αμάρ - ένα μωρό εμφανώς εξασθενημένο. Όπως λέει η ίδια, αργοπεθαίνει από την πείνα.

«Η σκιά του θανάτου τον απειλεί, εξαιτίας της πείνας», δήλωσε. Η οικογένεια εξαρτάται από μία ανθρωπιστική οργάνωση, που τους δίνει ένα πιάτο φαγητού την ημέρα. «Το τρώμε μέσα στην ημέρα και μέχρι την επόμενη είμαστε νηστικοί».

Το μήνυμά τους είναι απλό: κοιτάξτε τα παιδιά της Γάζας. Μη μιλάτε απλώς για τη Γάζα - δείτε πώς πεθαίνουν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Γάζα: Το μυστικό σύστημα με μετρητά που χρησιμοποιεί η Χαμάς για να πληρώνει τους μισθούς