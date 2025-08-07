Η Κίνα και η κρίση στην Ταϊβάν: Πώς οι εσωτερικές διαιρέσεις ενισχύουν την επιρροή του Πεκίνου

Η ζωή της Chen Ru-fen άλλαξε εντελώς. Η επενδύτρια αγγέλου μετακινήθηκε από τα κλιματιζόμενα δωμάτια συνεδριάσεων στους καυτούς δρόμους της Ταϊβάν. Αντί να στηρίζει νεοφυείς επιχειρήσεις, τώρα αγωνίζεται να σώσει τη χώρα της από αυτό που πιστεύει ότι είναι μια μυστική προσπάθεια κινεζικής προσάρτησης.

Εκείνη και χιλιάδες άλλοι ακτιβιστές υπέστησαν συντριπτική ήττα στην πρώτη τους μάχη. Μια πρωτοφανής μαζική ψήφος ανάκλησης τον προηγούμενο μήνα απέτυχε να ρίξει από τη Βουλή έναν μόνο βουλευτή του Κουομιντάνγκ (KMT), του μεγαλύτερου κόμματος της Ταϊβάν, το οποίο κατηγορούν για υπονόμευση της δημοκρατίας ώστε η Κίνα να ελέγξει το νησί. «Νόμιζα ότι μετά τη ψηφοφορία θα επέστρεφα στην κανονική μου ζωή», λέει η Chen. «Αλλά τώρα πρέπει να συνεχίσουμε. Αν δεν τους σταματήσουμε, θα χάσουμε για πάντα την κυριαρχία και την ελευθερία μας.»

Η ανησυχία της αντανακλά τον αυξανόμενο φόβο ότι το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα (ΚΚΚ) πλησιάζει όλο και περισσότερο να καταλάβει το νησί που ισχυρίζεται εδώ και καιρό ότι ανήκει στην Κίνα. Ο πρόεδρος Xi Jinping έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι το ζήτημα της Ταϊβάν «δεν μπορεί να μεταφερθεί από γενιά σε γενιά».

Η Δύση ανησυχεί για τον κίνδυνο εισβολής, με Αμερικανούς στρατιωτικούς να προειδοποιούν ότι οι στρατιωτικές ασκήσεις του κινεζικού στρατού γύρω από την Ταϊβάν δεν είναι πλέον απλές ασκήσεις, αλλά «πρόβες» επίθεσης. Ωστόσο, πολλοί Ταϊβανέζοι φοβούνται περισσότερο την εσωτερική υπονόμευση μέσω των μακροχρόνιων πολιτισμικών και οικονομικών δεσμών με το Πεκίνο, που καλλιεργεί συνεργάτες και περιθωριοποιεί την εκλεγμένη κυβέρνηση.

Από το 2016, όταν το Δημοκρατικό Προοδευτικό Κόμμα (DPP), που το Πεκίνο καταγγέλλει ως «αποσχιστικό», κέρδισε την προεδρία, το ΚΚΚ έχει εντείνει τις προσπάθειές του να προσεγγίσει πολιτικά κόμματα, ομάδες συμφερόντων και κοινωνικά στρώματα πιο δεκτικά σε στενότερες σχέσεις με την ηπειρωτική Κίνα.

Ο Scott Harold, ειδικός για την Ταϊβάν στο αμερικανικό think tank Rand Corporation, λέει: «Η Κίνα έχει μακρά ιστορία εκμετάλλευσης της σύνθετης ιστορίας και πολιτικής σκηνής της Ταϊβάν για να υπονομεύσει την εσωτερική ενότητα της χώρας. Η Ταϊβάν δυσκολεύεται να βρει την πολιτική και κοινωνική συνοχή που χρειάζεται για να γίνει ανθεκτική σε αυτές τις επιθέσεις.»

Η εθνική ταυτότητα της Ταϊβάν είναι διχασμένη, επηρεασμένη από την ιδεολογία του Κουομιντάνγκ, τους ιστορικούς δεσμούς με την Κίνα και τη διεθνή διπλωματική απομόνωση. Παρά την ομόφωνη άρνηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των κατοίκων για ένωση με την Κίνα, οι διαφωνίες γίνονται όλο και πιο έντονες, ειδικά κάτω από την πίεση του Πεκίνου.

Η Shelly Hsu, headhunter στην Ταϊπέι και μέλος της εκστρατείας ανάκλησης, δηλώνει πως ο Xi επιδιώκει να καταλάβει την Ταϊβάν για να κρατηθεί στην εξουσία, και ο φθηνότερος τρόπος είναι να φοβίσει τους Ταϊβανέζους να παραδοθούν. Η ήττα στη ψήφο ανάκλησης είναι μια κρίσιμη στιγμή για τη χώρα. «Πρέπει να εγκαταλείψουμε τις αυταπάτες και να προετοιμαστούμε για μάχη.» Για την ίδια και άλλους, το Κουομιντάνγκ, που πολέμησε το Κομμουνιστικό Κόμμα τον 20ό αιώνα, είναι σήμερα ένα κόμμα προδοτών και πέμπτη φάλαγγα. Η Hsu λέει: «Το ΚMT είναι οι σύντροφοι του ΚΚΚ, ο μεγαλύτερος πράκτορας του στην Ταϊβάν».

Το ΚMT αρνείται κατηγορηματικά ότι είναι «φιλοκινεζικό» και ισχυρίζεται ότι είναι πατριωτικό κόμμα. Ωστόσο, η έντονη εσωτερική αντιπαράθεση έχει βγει στην επιφάνεια. Ο πολιτικός επιστήμονας Lev Nachman λέει: «Δεν έχω δει ποτέ τόσο διχασμένη την Ταϊβάν». Η στρατηγική του Xi για την Ταϊβάν ακολουθεί το παλιό κομμουνιστικό μοντέλο με συνδυασμό δελεασμού, εξαπάτησης και πίεσης.

Μέσω της «Ενωμένης Μετώπου», το ΚΚΚ χτίζει σχέσεις με μειονότητες, θρησκευτικές κοινότητες και σημαντικούς παράγοντες στο εξωτερικό για να προωθήσει τα συμφέροντά του.

Η ιστορία ξεκινά από τον πατέρα του Xi, ο οποίος το 1941 χρησιμοποίησε ανάλογες τακτικές για να πετύχει υποχωρήσεις χωρίς μάχη. Η τακτική κορυφώθηκε το 1949, όταν το ΚΚΚ πήρε το Πεκίνο χωρίς μάχη, και σήμερα προωθείται η εφαρμογή του «μοντέλου Πεκίνου» για την Ταϊβάν. Ο Hu Xijin, πρώην αρχισυντάκτης του κινεζικού ταμπλόιντ Global Times, δήλωσε ότι η Κίνα πρέπει να «λιβανέζει» την Ταϊβάν — να προκαλέσει εσωτερικές συγκρούσεις που θα οδηγήσουν σε χάος και εύκολη κατάληψη. Παρά την άρνηση του Xi να συνομιλήσει με την κυβέρνηση DPP, προωθεί πολιτικές «ολοκληρωμένης ανάπτυξης» που στοχεύουν στην ενσωμάτωση της Ταϊβάν στην κινεζική κοινωνία και οικονομία σταδιακά. Παρά το μπλόκο στους Κινέζους τουρίστες και στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων μετά τη νίκη του DPP, το Πεκίνο κάνει επιλεκτικές συμφωνίες με πολιτικούς του KMT για αγορά αγροτικών προϊόντων.

Η τακτική διαιρεί την κοινωνία, με τουριστικές εταιρείες και αγρότες να ζητούν πιο ήπια στάση προς το Πεκίνο. Κινεζικά κυβερνητικά τμήματα χρηματοδοτούν επισκέψεις τοπικών αξιωματούχων στην Κίνα πριν από εκλογές, ενώ προσφέρουν χρηματοδότηση σε νέους Ταϊβανέζους για επιχειρηματική δραστηριότητα στην Κίνα και οργανώνουν προσκυνηματικές εκδρομές σε ναούς με δεσμούς με την Ταϊβάν. Το ΚΚΚ στοχεύει και τον στρατό της Ταϊβάν, προσκαλώντας βετεράνους και στρατιωτικούς σε εκδηλώσεις και στρατολογώντας ενεργούς αξιωματικούς ως κατάσκοπους.

Το 2024 αυξήθηκαν σημαντικά οι κατηγορίες για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, ενώ η διασπορά παραπληροφόρησης μέσω κοινωνικών μέσων έχει αυξηθεί 60% τον τελευταίο χρόνο, ειδικά μέσω εφαρμογών όπως το TikTok.

Το Πεκίνο ελέγχει στενά Ταϊβανέζους επιχειρηματίες στην Κίνα και επηρεάζει τις εκλογές μέσω δωρεών και προπαγάνδας. Το ΚΚΚ υποστηρίζει πολιτικά κόμματα που προωθούν την ένωση, όπως το κόμμα Κινέζικης Ένωσης Προώθησης, που όμως έχει ελάχιστη εκλογική επιρροή. Αντίθετα, το ΚMT, που κυβέρνησε την Ταϊβάν για δεκαετίες και άνοιξε τον δρόμο προς τη δημοκρατία, διατηρεί θέσεις που ευθυγραμμίζονται με το όραμα της Κίνας για μια «μεγάλη κινεζική πατρίδα», αν και με διαφορές στην ερμηνεία.

Από το 2005, το ΚMT έχει τακτικό διάλογο με το ΚΚΚ, με ορισμένους πολιτικούς να υιοθετούν κινεζική ρητορική. Το 2024, το ΚMT κέρδισε τις περισσότερες έδρες στη Βουλή και προσπάθησε να περιορίσει τις εξουσίες της κυβέρνησης και της Δικαιοσύνης, προκαλώντας αντιδράσεις. Χιλιάδες διαδήλωσαν κατά του ΚMT, που κατηγορείται για «κοινοβουλευτικό πραξικόπημα» και συνεργασία με την Κίνα.

Η Chen και άλλοι ακτιβιστές συνεχίζουν τον αγώνα τους, βλέποντας την ψήφο ανάκλησης ως ένδειξη της ανάγκης για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στην κινεζική επιρροή. Ορισμένοι σχεδιάζουν να συμμετάσχουν ενεργά στα τοπικά όργανα, καθώς πολλοί τοπικοί ηγέτες έχουν μετατραπεί σε εργαλεία επιρροής του Πεκίνου. «Ήρθε η ώρα εμείς, οι πολίτες, να πάρουμε τα πράγματα στα χέρια μας», καταλήγει η Chen.

Με πληροφορίες από Financial Times