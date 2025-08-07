ΔΙΕΘΝΗ

Σκάνδαλο με e-υπογραφές στην Τουρκία: Πλύστης χαλιών έγινε διάσημος ψυχολόγος με πτυχίο ανύπαρκτου πανεπιστημίου

Η υπόθεση του πρώην υπαλλήλου πλυσίματος χαλιών, ο οποίος πλέον φιγουράρει ως διάσημος ψυχολόγος

Πέτρος Κράνιας
Πέτρος Κράνιας
Η αποκάλυψη που έσκασε σαν βόμβα στην Τουρκία, σύμφωνα με την οποία χιλιάδες, ίσως και εκατομμύρια πτυχία στη χώρα είναι πλαστά και γι' αυτό ευθύνονται κάποιοι που διείσδυσαν στο διάτρητο σύστημα ψηφιακής διακυβέρνησης της Τουρκίας και έκλεψαν ψηφιακές υπογραφές αμέτρητου αριθμού κρατικών υπαλλήλων, έχει αρχίσει να δείχνει τις πιο ειδικές προεκτάσεις της.

Μεταξύ των αποκαλύψεων για το κύκλωμα πλαστών ψηφιακών υπογραφών της Τουρκίας, είναι και αυτή για τη νεκρή δικηγόρο από το Καχραμανμαράς, με το δίπλωμα της οποίας συνέχισαν να εκδίδονται δικηγορικά έγγραφα, παρόλο που η ίδια είχε τραγικά θαφτεί κάτω από τα συντρίμμια του σπιτιού της στους δίδυμους σεισμούς του 2023 που ισοπέδωσαν το Καχραμανμαράς, την Αντιόχεια και την Αλεξανδρέττα.

Πέραν αυτού όμως υπάρχουν κι άλλες αποκαλύψεις που δείχνουν την έκταση του φαινομένου, που δημιουργούσε και δημιουργεί ακόμα υποψίες, καθώς δεν υπάρχει άνθρωπος στην Τουρκία που να βγαίνει σε τηλεοπτικό σταθμό ή να μιλά δημοσίως και να μην είναι κάτοχος διδακτορικού.

Μεταξύ αυτών είναι και η υπόθεση πρώην υπαλλήλου πλυσίματος χαλιών, ο οποίος πλέον φιγουράρει ως διάσημος ψυχολόγος. Η υπόθεση του Ουτζάκ βγήκε στο προσκήνιο όταν ανακαλύφθηκε ότι έδινε ψυχολογικές διαλέξεις, λέγοντας ότι έχει πτυχίο από το «Διεθνές Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου» από το 2016, όταν αυτό υποτίθεται ότι άνοιξε το 2021.

Όμως μια πιο προσεκτική έρευνα αποκαλύπτει ότι η οντότητα που φέρει το όνομα  «Διεθνές Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου» είναι ψεύτικη, μοιράζει πλαστά πτυχία και συνδέεται με κάποιους στην Άγκυρα.

Ο γνωστός ψυχολόγος Βολκάν Ουτζάκ μίλησε στην Ιhlas Haber Ajansı σχετικά με τους ισχυρισμούς που αφορούν το όνομά του. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε: «Στην υπόθεση πλαστών διπλωμάτων, ισχυρίζομαι ότι το 2016 ξεκίνησα online σπουδές ψυχολογίας (πτυχίο και μεταπτυχιακό) στο International Dublin University. Επικοινώνησα με το ίδρυμα για αναγνώριση του πτυχίου, και όταν μου έδωσαν το δίπλωμα, αντέδρασα. Δεν είμαι ψεύτικος ψυχολόγος. Έχω δουλέψει ως πλύστης χαλιών, αλλά αυτό δεν με εμποδίζει να είμαι ψυχολόγος».

Ξαφνικά, στα νέα άρχισαν να εμφανίζονται μαζί οι λέξεις «Ιρλανδία» και «Δουβλίνο». Αν και δεν υπάρχει τέτοιο πανεπιστήμιο, στο διαδίκτυο εμφανίζονται ενδείξεις για ένα τέτοιο πανεπιστήμιο, αλλά πρόκειται για μια φανταστική δομή που πουλάει διπλώματα χωρίς διεθνή αναγνώριση. Μάλιστα, σε αρκετές αναζητήσεις στο διαδίκτυο προειδοποιούνται οι χρήστες να είναι προσεκτικοί σχετικά με τα πιστοποιητικά και τις εκπαιδεύσεις που προσφέρει.

Το πανεπιστήμιο φέρει το όνομα «Δουβλίνο», αλλά στην ιστοσελίδα του αναφέρεται ως έδρα το Μαϊάμι. Άλλες πηγές αναφέρουν ότι το κέντρο του είναι στο Μπατούμι της Γεωργίας, ενώ οι επικοινωνίες οδηγούν στην Άγκυρα της Τουρκίας. Αυτή η σύγχυση υποδηλώνει μια στρατηγική μάρκετινγκ που εκμεταλλεύεται τη φήμη του Δουβλίνου.

Κατά την κλήση στον αριθμό του πανεπιστημίου, ακούγεται ελληνόφωνο ηχητικό μήνυμα που απαντά εκ μέρους του «International Dublin University».

Έπειτα από διερεύνηση, προκύπτει το εξής ερώτημα: Πώς μπορεί μια οντότητα που δεν έχει καμία σχέση με το Δουβλίνο ή την Ιρλανδία να χρησιμοποιεί αυτό το όνομα; Και πώς μπορεί να υφίσταται χωρίς αξιοπιστία και επίσημη αναγνώριση;

Υπάρχουν νομικά κενά σχετικά με την κατοχύρωση ονομάτων και domain name, που επιτρέπουν σε εταιρείες διαδικτυακής εκπαίδευσης να χρησιμοποιούν ονόματα πόλεων χωρίς αυστηρούς κανόνες. Παρουσιάζουν πιστοποιήσεις από οργανισμούς χαμηλής ή καθόλου αναγνωρισιμότητας, όπως η International Accreditation Organization (IAO), που δεν είναι επίσημοι φορείς της Ιρλανδίας. Χρησιμοποιούν το όνομα «Δουβλίνο» ως στρατηγική μάρκετινγκ για να προσελκύσουν διεθνείς φοιτητές, δημιουργώντας ψευδείς εντυπώσεις αξιοπιστίας.

Επιπλέον, το ίδρυμα ισχυρίζεται ότι ιδρύθηκε το 2021, γεγονός που καθιστά αδύνατη την εγγραφή σε προγράμματα ήδη από το 2016, όπως υποστηρίζει ο Βολκάν Ουτζάκ.

Η κατάσταση αυτή αποτελεί παράδειγμα της εμπορευματοποίησης της εκπαίδευσης, όπου τα πτυχία γίνονται αντικείμενο πώλησης, συχνά χωρίς κανένα ουσιαστικό περιεχόμενο ή αναγνώριση.

