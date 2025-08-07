ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Γιατροί Χωρίς Σύνορα για τη Γάζα: Να κλείσει άμεσα το «Ανθρωπιστικό Ίδρυμα» ΗΠΑ - Ισραήλ

«Τόποι διανομής τροφίμων έχουν μετατραπεί σε εργαστήρια σκληρότητας»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Γιατροί Χωρίς Σύνορα για τη Γάζα: Να κλείσει άμεσα το «Ανθρωπιστικό Ίδρυμα» ΗΠΑ - Ισραήλ Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA
0

Η ιατρική ανθρωπιστική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) απηύθυνε έκκληση για το άμεσο κλείσιμο του Ανθρωπιστικού Ιδρύματος της Γάζας (GHF), κατηγορώντας την υποστηριζόμενη από ΗΠΑ και Ισραήλ οργάνωση για βία εναντίον άοπλων αμάχων στα σημεία διανομής τροφίμων που διαχειρίζεται στη Γάζα.

Σε ανακοίνωσή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη, οι MSF τόνισαν: «Στα σχεδόν 54 χρόνια λειτουργίας μας, σπάνια έχουμε δει τέτοια επίπεδα συστηματικής βίας εναντίον άοπλων πολιτών».

Γάζα: Πυροβολισμοί κατά παιδιών και λιμοκτονούντων πολιτών

Η ανακοίνωση βασίζεται σε νέα ιατρική έκθεση που περιλαμβάνει μαρτυρίες ασθενών και ιατρικού προσωπικού από δύο κλινικές των MSF στη νότια Γάζα -την al-Mawasi και την al-Attar- κοντά σε σημεία διανομής που διαχειρίζεται το GHF.

Σύμφωνα με την έκθεση, από τις 7 Ιουνίου έως τις 24 Ιουλίου 2025, οι κλινικές δέχθηκαν 1.380 τραυματίες, ανάμεσά τους 28 νεκρούς, 71 παιδιά με τραύματα από πυροβολισμούς – εκ των οποίων τα 25 ήταν κάτω των 15 ετών. Ανάμεσά τους ένα 12χρονο αγόρι με τραύμα από σφαίρα στην κοιλιακή χώρα και πέντε κορίτσια, ένα μόλις 8 ετών, με τραύμα στο στήθος από πυροβολισμό.

«Παιδιά πυροβολήθηκαν στο στήθος ενώ έψαχναν για φαγητό. Άνθρωποι συνθλίφθηκαν ή ασφυκτιούσαν σε ποδοπατήματα. Ολόκληρα πλήθη πυροβολήθηκαν στα σημεία διανομής», δήλωσε η Ρακέλ Αγιόρα, γενική διευθύντρια των MSF.

Η έκθεση κάνει λόγο για στοχευμένη και αδιάκριτη βία από ισραηλινές δυνάμεις αλλά και ιδιώτες Αμερικανούς εργολάβους εναντίον πεινασμένων Παλαιστινίων.

Γάζα: Έκκληση για αποκατάσταση του μηχανισμού του ΟΗΕ

Οι MSF ζήτησαν την άμεση παύση του προγράμματος του GHF, την αποκατάσταση του μηχανισμού διανομής βοήθειας που συντονίζει ο ΟΗΕ και την αναστολή οποιασδήποτε χρηματοδότησης από ΗΠΑ και ιδιώτες δωρητές προς το GHF.

«Οι χώροι διανομής GHF που παρουσιάζονται ως “βοήθεια” έχουν μεταμορφωθεί σε εργαστήριο σκληρότητας. Αυτό πρέπει να σταματήσει τώρα», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην έκθεση.

Οι οικογένειες των ομήρων στη Γάζα ζητούν από τον Στρατό να μην εφαρμόσει τις οδηγίες Νετανιάχου

Παράλληλα, το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων κάλεσε τον αρχηγό του επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), Εγιάλ Ζαμίρ, να αντισταθεί στο σχέδιο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για επέκταση των επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

«Σας ζητάμε να σταθείτε σθεναρά. Είστε ο ανώτατος διοικητής. Μην συναινείτε να τεθούν σε κίνδυνο οι αγαπημένοι μας», αναφέρεται στη δήλωση που δημοσίευσαν οι Times of Israel.

Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ αναμένεται να συνεδριάσει το βράδυ της Πέμπτης, με σκοπό την έγκριση της νέας στρατιωτικής επιχείρησης, παρά τις σοβαρές ενστάσεις ανώτερων στρατιωτικών αξιωματούχων.

Χθες, ο ισραηλινός στρατός διέταξε νέες εντολές εκκένωσης σε περιοχές της Πόλης της Γάζας και του Χαν Γιουνίς, εντείνοντας τους φόβους για πλήρη κατοχή του παλαιστινιακού εδάφους.

Η μητέρα του ομήρου Ματάν Ζανγκάουκερ, Εϊνάβ, κάλεσε σε διαμαρτυρία έξω από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, αναφέροντας στο Χ (Twitter): «Κάποιος που μιλάει για μια συνολική συμφωνία δεν πηγαίνει και κατακτά τη Λωρίδα [της Γάζας] και θέτει σε κίνδυνο ομήρους και στρατιώτες».

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μετά την πείνα και η δίψα: Μολυσμένα υπόγεια ύδατα και κατεστραμμένοι αγωγοί νερού στην Γάζα

Διεθνή / Μετά την πείνα και η δίψα: Μολυσμένα υπόγεια ύδατα και κατεστραμμένοι αγωγοί νερού στην Γάζα

Το περισσότερο νερό αντλείται από πηγάδια με υφάλμυρο νερό που έχει μολυνθεί περαιτέρω από λύματα και χημικά που στάζουν από τα ερείπια, εξαπλώνοντας τη διάρροια και την ηπατίτιδα.
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Τραμπ ετοιμάζεται να πάρει θέση εναντίον του Μαμντάνι: Σκέψεις για δημόσια υποστήριξη σε Κουόμο-Άνταμς

Διεθνή / Ο Τραμπ «στη μάχη» κατά του Μαμντάνι: Σκέψεις για δημόσια υποστήριξη σε Κουόμο-Άνταμς

Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να παρέμβει στις εκλογές για τον δήμο της Νέας Υόρκης, πιέζοντας υπέρ των Αντριου Κουόμο ή Έρικ Άνταμς για να βγάλει εκτός τον δημοκρατικό υποψήφιο Ζόχραν Μαμντάνι
LIFO NEWSROOM
Η Κίνα και η Κρίση στην Ταϊβάν: Πώς οι Εσωτερικές Διαιρέσεις Ενισχύουν την Επιρροή του Πεκίνου

Διεθνή / Η Κίνα και η κρίση στην Ταϊβάν: Πώς οι εσωτερικές διαιρέσεις ενισχύουν την επιρροή του Πεκίνου

Η Ταϊβάν αντιμετωπίζει έντονες πιέσεις από την Κίνα τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, με το πολιτικό σκηνικό να διχάζεται και κινδύνους υπονόμευσης της δημοκρατίας
LIFO NEWSROOM
Ένα κορίτσι που ήθελε να δοκιμάσει σουτιέν και «η τρανς υπάλληλος»: Η διασταύρωση των γεγονότων

Διεθνή / Ένα κορίτσι που ήθελε να δοκιμάσει σουτιέν και «η τρανς υπάλληλος»: Η διασταύρωση των γεγονότων

Η εταιρεία Marks & Spencer στη Βρετανία εξέδωσε ανακοίνωση συγγνώμης προς μία μητέρα και τη 13χρονη κόρη της για την «αναστάτωση» - Στη διαμάχη δεν παρέλειψε να επέμβει και η γνωστή τρανσφοβική του Χάρι Πότερ, J K Rowlling
LIFO NEWSROOM
Σε σοκ η Τουρκία: Χιλιάδες κρατικά έγγραφα εκδόθηκαν με κλεμμένες e-υπογραφές - Διάτρητο το σύστημα, συναγερμός στα υπουργεία

Διεθνή / Σκάνδαλο στην Τουρκία: Χιλιάδες κρατικά έγγραφα εκδόθηκαν με κλεμμένες e-υπογραφές - Συναγερμός σε υπουργεία

Εγκληματικό δίκτυο εξέδιδε πλαστά διπλώματα, άδειες και κρατικά έγγραφα με πλήρη νομική ισχύ - Αποκαλύψεις για παραβίαση κρίσιμων συστημάτων του Δημοσίου
LIFO NEWSROOM
Η Ελλάδα ήδη από τον Μάιο είχε καταθέσει τις θέσεις της για τις θαλάσσιες ζώνες στην Αν. Μεσόγειο

Διεθνή / Η Ελλάδα είχε καταθέσει τις θέσεις της για τις θαλάσσιες ζώνες στην ανατολική Μεσόγειο από τον Μάιο

Η Ελλάδα διατυπώνει στον ΟΗΕ τις θέσεις της για την Ανατολική Μεσόγειο, τη θαλάσσια ασφάλεια, τις τριμερείς συνεργασίες, το Κυπριακό, το Παλαιστινιακό και τη Συρία, εστιάζοντας στη νομιμότητα και την περιφερειακή σταθερότητα
LIFO NEWSROOM
Γερμανία: Απειλούν το προσωπικό του ζωολογικού κήπου που σκότωσε 12 μπαμπουίνους και τάισε τα λιοντάρια

Διεθνή / Γερμανία: Απειλούν το προσωπικό του ζωολογικού κήπου που σκότωσε 12 μπαμπουίνους και τάισε τα λιοντάρια

Ο διευθυντής του ζωολογικού κήπου υπερασπίστηκε την απόφαση, αναφέροντας ότι οι προσπάθειες στείρωσης και μεταφοράς κάποιων μπαμπουίνων είχαν αποτύχει. - «Αγαπάμε τα ζώα, μας λένε Ναζί»
LIFO NEWSROOM
Νέα βιογραφία για τον πρίγκιπα Άντριου: Η φιλία με τον Έπσταϊαν, ο τσακωμός με το Χάρι και τα αινιγματικά οικονομικά

Διεθνή / Νέα βιογραφία για τον πρίγκιπα Άντριου: Η σχέση με τον Έπσταϊν, ο τσακωμός με τον Χάρι και τα αινιγματικά οικονομικά του

Το βιβλίο με τίτλο «The Rise and Fall of the House of York» του ιστορικού Andrew Lownie εξετάζει όχι μόνο τις σχέσεις τού πρίγκιπα Άντριου με διάφορες γυναίκες , αλλά εστιάζει ιδιαίτερα στη στενή –και επικίνδυνη– φιλία του με τον Τζέφρι Έπσταϊν
LIFO NEWSROOM
Λούλα ντα Σίλβα στο Reuters: «Δεν θα ταπεινώσω τον εαυτό μου» συνομιλώντας για δασμούς με τον Τραμπ

Διεθνή / Λούλα ντα Σίλβα στο Reuters: «Δεν θα ταπεινώσω τον εαυτό μου» συνομιλώντας για δασμούς με τον Τραμπ

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας δεν προτίθεται να συνομιλήσει με τον Τραμπ, εν μέσω απαιτήσεων των ΗΠΑ για Μπολσονάρου - Οι δασμοί των ΗΠΑ στη Βραζιλία αυξήθηκαν στο 50% από την Τετάρτη
LIFO NEWSROOM
 
 