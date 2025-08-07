Γιατροί Χωρίς Σύνορα για τη Γάζα: Να κλείσει άμεσα το «Ανθρωπιστικό Ίδρυμα» ΗΠΑ - Ισραήλ

Η ιατρική ανθρωπιστική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) απηύθυνε έκκληση για το άμεσο κλείσιμο του Ανθρωπιστικού Ιδρύματος της Γάζας (GHF), κατηγορώντας την υποστηριζόμενη από ΗΠΑ και Ισραήλ οργάνωση για βία εναντίον άοπλων αμάχων στα σημεία διανομής τροφίμων που διαχειρίζεται στη Γάζα.

Σε ανακοίνωσή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη, οι MSF τόνισαν: «Στα σχεδόν 54 χρόνια λειτουργίας μας, σπάνια έχουμε δει τέτοια επίπεδα συστηματικής βίας εναντίον άοπλων πολιτών».

Γάζα: Πυροβολισμοί κατά παιδιών και λιμοκτονούντων πολιτών

Η ανακοίνωση βασίζεται σε νέα ιατρική έκθεση που περιλαμβάνει μαρτυρίες ασθενών και ιατρικού προσωπικού από δύο κλινικές των MSF στη νότια Γάζα -την al-Mawasi και την al-Attar- κοντά σε σημεία διανομής που διαχειρίζεται το GHF.

Σύμφωνα με την έκθεση, από τις 7 Ιουνίου έως τις 24 Ιουλίου 2025, οι κλινικές δέχθηκαν 1.380 τραυματίες, ανάμεσά τους 28 νεκρούς, 71 παιδιά με τραύματα από πυροβολισμούς – εκ των οποίων τα 25 ήταν κάτω των 15 ετών. Ανάμεσά τους ένα 12χρονο αγόρι με τραύμα από σφαίρα στην κοιλιακή χώρα και πέντε κορίτσια, ένα μόλις 8 ετών, με τραύμα στο στήθος από πυροβολισμό.

«Παιδιά πυροβολήθηκαν στο στήθος ενώ έψαχναν για φαγητό. Άνθρωποι συνθλίφθηκαν ή ασφυκτιούσαν σε ποδοπατήματα. Ολόκληρα πλήθη πυροβολήθηκαν στα σημεία διανομής», δήλωσε η Ρακέλ Αγιόρα, γενική διευθύντρια των MSF.

Η έκθεση κάνει λόγο για στοχευμένη και αδιάκριτη βία από ισραηλινές δυνάμεις αλλά και ιδιώτες Αμερικανούς εργολάβους εναντίον πεινασμένων Παλαιστινίων.

Γάζα: Έκκληση για αποκατάσταση του μηχανισμού του ΟΗΕ

Οι MSF ζήτησαν την άμεση παύση του προγράμματος του GHF, την αποκατάσταση του μηχανισμού διανομής βοήθειας που συντονίζει ο ΟΗΕ και την αναστολή οποιασδήποτε χρηματοδότησης από ΗΠΑ και ιδιώτες δωρητές προς το GHF.

«Οι χώροι διανομής GHF που παρουσιάζονται ως “βοήθεια” έχουν μεταμορφωθεί σε εργαστήριο σκληρότητας. Αυτό πρέπει να σταματήσει τώρα», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην έκθεση.

Οι οικογένειες των ομήρων στη Γάζα ζητούν από τον Στρατό να μην εφαρμόσει τις οδηγίες Νετανιάχου

Παράλληλα, το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων κάλεσε τον αρχηγό του επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), Εγιάλ Ζαμίρ, να αντισταθεί στο σχέδιο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για επέκταση των επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

«Σας ζητάμε να σταθείτε σθεναρά. Είστε ο ανώτατος διοικητής. Μην συναινείτε να τεθούν σε κίνδυνο οι αγαπημένοι μας», αναφέρεται στη δήλωση που δημοσίευσαν οι Times of Israel.

Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ αναμένεται να συνεδριάσει το βράδυ της Πέμπτης, με σκοπό την έγκριση της νέας στρατιωτικής επιχείρησης, παρά τις σοβαρές ενστάσεις ανώτερων στρατιωτικών αξιωματούχων.

Χθες, ο ισραηλινός στρατός διέταξε νέες εντολές εκκένωσης σε περιοχές της Πόλης της Γάζας και του Χαν Γιουνίς, εντείνοντας τους φόβους για πλήρη κατοχή του παλαιστινιακού εδάφους.

Η μητέρα του ομήρου Ματάν Ζανγκάουκερ, Εϊνάβ, κάλεσε σε διαμαρτυρία έξω από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, αναφέροντας στο Χ (Twitter): «Κάποιος που μιλάει για μια συνολική συμφωνία δεν πηγαίνει και κατακτά τη Λωρίδα [της Γάζας] και θέτει σε κίνδυνο ομήρους και στρατιώτες».

