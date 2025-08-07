ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τραμπ και Πούτιν συμφώνησαν να συναντηθούν «τις επόμενες ημέρες» - Βρέθηκε ο τόπος συνάντησής τους

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Κρεμλίνου όλες οι πλευρές έχουν ήδη ξεκινήσει να εργάζονται στις λεπτομέρειες της συνάντησης

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Τραμπ και Πούτιν συμφώνησαν να συναντηθούν «τις επόμενες ημέρες» - Βρέθηκε ο τόπος συνάντησής τους Facebook Twitter
Ο Βλάντιμιρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ σε παλαιότερη συνάντησή τους / Φωτ: EPA
0

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων IFAX, επικαλούμενο τον σύμβουλο του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ, έχει επιτευχθεί συμφωνία για συνάντηση μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ τις προσεχείς ημέρες.

Ο αξιωματούχος φέρεται να δήλωσε ότι όλες οι πλευρές έχουν ήδη ξεκινήσει να εργάζονται στις λεπτομέρειες. Ο τόπος της συνάντησης έχει επίσης συμφωνηθεί και θα ανακοινωθεί αργότερα.

Υπενθυμίζεται ότι ο  πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης ότι υπάρχει «μεγάλη πιθανότητα» να συναντηθεί σύντομα τόσο με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν όσο και με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χωρίς να προσδιορίσει πού ή πότε θα πραγματοποιηθούν οι συναντήσεις.

Παρότι απέφυγε να μιλήσει ευθέως για την πιθανότητα ειρηνευτικής συμφωνίας, ο Τραμπ έκανε λόγο για σημαντική πρόοδο στις συνομιλίες ανάμεσα στον ειδικό απεσταλμένο του, Στιβ Γουίτκοφ, και τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο Κρεμλίνο.

Στο τραπέζι τριμερής συνάντηση Τραμπ - Πούτιν - Ζελένσκι 

Σύμφωνα με πληροφορίες των New York Times και του CNN, ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να έχει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Πούτιν ήδη από την επόμενη εβδομάδα, ενώ στη συνέχεια επιδιώκει τριμερή σύνοδο κορυφής με τους δύο ηγέτες. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσαν ότι διεξάγονται επαφές, αλλά προειδοποίησαν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά εμπόδια στην επίτευξη μιας εκεχειρίας.

«Δεν υπήρξε ακόμη κάποια συγκεκριμένη πρόοδος που να οδηγεί σε συζήτηση για συνάντηση, αλλά εργαζόμαστε σε αυτό εδώ και καιρό», ανέφερε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε: «Ας ελπίσουμε ότι αν τα πράγματα συνεχίσουν να προχωρούν, θα παρουσιαστεί μια ευκαιρία για τον πρόεδρο να συναντηθεί τόσο με τον Πούτιν όσο και με τον Ζελένσκι, ελπίζουμε στο εγγύς μέλλον. Όμως προφανώς πρέπει να συμβούν πολλά πριν από αυτό».

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Ελλάδα ήδη από τον Μάιο είχε καταθέσει τις θέσεις της για τις θαλάσσιες ζώνες στην Αν. Μεσόγειο

Διεθνή / Η Ελλάδα είχε καταθέσει τις θέσεις της για τις θαλάσσιες ζώνες στην ανατολική Μεσόγειο από τον Μάιο

Η Ελλάδα διατυπώνει στον ΟΗΕ τις θέσεις της για την Ανατολική Μεσόγειο, τη θαλάσσια ασφάλεια, τις τριμερείς συνεργασίες, το Κυπριακό, το Παλαιστινιακό και τη Συρία, εστιάζοντας στη νομιμότητα και την περιφερειακή σταθερότητα
LIFO NEWSROOM
Γερμανία: Απειλούν το προσωπικό του ζωολογικού κήπου που σκότωσε 12 μπαμπουίνους και τάισε τα λιοντάρια

Διεθνή / Γερμανία: Απειλούν το προσωπικό του ζωολογικού κήπου που σκότωσε 12 μπαμπουίνους και τάισε τα λιοντάρια

Ο διευθυντής του ζωολογικού κήπου υπερασπίστηκε την απόφαση, αναφέροντας ότι οι προσπάθειες στείρωσης και μεταφοράς κάποιων μπαμπουίνων είχαν αποτύχει. - «Αγαπάμε τα ζώα, μας λένε Ναζί»
LIFO NEWSROOM
Νέα βιογραφία για τον πρίγκιπα Άντριου: Η φιλία με τον Έπσταϊαν, ο τσακωμός με το Χάρι και τα αινιγματικά οικονομικά

Διεθνή / Νέα βιογραφία για τον πρίγκιπα Άντριου: Η σχέση με τον Έπσταϊν, ο τσακωμός με τον Χάρι και τα αινιγματικά οικονομικά του

Το βιβλίο με τίτλο «The Rise and Fall of the House of York» του ιστορικού Andrew Lownie εξετάζει όχι μόνο τις σχέσεις τού πρίγκιπα Άντριου με διάφορες γυναίκες , αλλά εστιάζει ιδιαίτερα στη στενή –και επικίνδυνη– φιλία του με τον Τζέφρι Έπσταϊν
LIFO NEWSROOM
Λούλα ντα Σίλβα στο Reuters: «Δεν θα ταπεινώσω τον εαυτό μου» συνομιλώντας για δασμούς με τον Τραμπ

Διεθνή / Λούλα ντα Σίλβα στο Reuters: «Δεν θα ταπεινώσω τον εαυτό μου» συνομιλώντας για δασμούς με τον Τραμπ

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας δεν προτίθεται να συνομιλήσει με τον Τραμπ, εν μέσω απαιτήσεων των ΗΠΑ για Μπολσονάρου - Οι δασμοί των ΗΠΑ στη Βραζιλία αυξήθηκαν στο 50% από την Τετάρτη
LIFO NEWSROOM
Δασμούς 100% στα μικροτσίπ από τον Τραμπ, ενώ η Apple ανακοινώνει επενδύσεις $100 δισ. στις ΗΠΑ

Διεθνή / Δασμοί 100% στα μικροτσίπ από τον Τραμπ, ενώ η Apple ανακοινώνει επενδύσεις $100 δισ. στις ΗΠΑ

Μετά την πίεση του Αμερικανού προέδρου, η Apple δεσμεύτηκε για νέα επένδυση 100 δισ. δολαρίων στην αμερικανική αγορά - Δασμοί-μαμούθ σε ημιαγωγούς και εξαρτήματα, αν δεν μεταφερθεί η παραγωγή στις ΗΠΑ
LIFO NEWSROOM
Οργή Τραμπ για τα στοιχεία της απασχόλησης – Απέλυσε την επικεφαλής της Στατιστικής Υπηρεσίας

Διεθνή / Οργή Τραμπ για τα στοιχεία της απασχόλησης – Απέλυσε την επικεφαλής της Στατιστικής Υπηρεσίας

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη διορισμένη από τον Μπάιντεν επικεφαλής «ανίκανη» και διέταξε την άμεση απομάκρυνσή της, μετά από δυσμενή έκθεση για την αγορά εργασίας.
LIFO NEWSROOM
Ο Χουάν Κάρλος ξεχρεώνει: Πλήρωσε 4 εκατ. ευρώ σε φίλους και αριστοκράτες που τον «έσωσαν» από την εφορία

Διεθνή / Ο Χουάν Κάρλος ξεχρεώνει: Πλήρωσε 4 εκατ. ευρώ σε φίλους και αριστοκράτες που τον «έσωσαν» από την εφορία

Ο τέως βασιλιάς της Ισπανίας επέστρεψε τα χρήματα που του είχαν δανείσει επιχειρηματίες και ευγενείς για να καλύψει μια τεράστια φορολογική οφειλή το 2021. Πώς τα κατάφερε από την εξορία στο Αμπού Ντάμπι
LIFO NEWSROOM
 
 