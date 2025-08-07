Ο πρώην τηλεοπτικός Superman Ντιν Κέιν κατατάσσεται στην ICE του Τραμπ για «να κυνηγήσει μετανάστες»

Ο Ντιν Κέιν, ο ηθοποιός που έγινε γνωστός από τον ρόλο του Superman στη σειρά Lois & Clark: The New Adventures of Superman τη δεκαετία του 1990, ανακοίνωσε ότι θα ενταχθεί στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), δηλώνοντας την υποστήριξή του στην αντιμεταναστευτική ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας στην εκπομπή του Τζέσι Γουότερς στο Fox News, ο τηλεοπτικός Superman αποκάλυψε πως πήρε την απόφαση αφού κοινοποίησε ένα βίντεο προσλήψεων της ICE στον λογαριασμό του στο Instagram. Το σχετικό απόσπασμα παρουσιάστηκε και στην εκπομπή του Fox News, προκαλώντας τεράστια αντίδραση.

«Είμαι ήδη εν ενεργεία αναπληρωτής σερίφης και εθελοντής αστυνομικός. Δεν ήμουν στην ICE, αλλά όταν το δημοσίευσα και εσύ το ανέφερες στην εκπομπή σου, τα πράγματα πήραν φωτιά», είπε στον Γουότερς. «Έχω ήδη μιλήσει με αξιωματούχους της υπηρεσίας και θα ορκιστώ ως πράκτορας της ICE το συντομότερο δυνατό.»

Όταν ρωτήθηκε για τα κίνητρα της απόφασής του, ο Κέιν δήλωσε: «Αυτή η χώρα χτίστηκε από πατριώτες που έκαναν το σωστό, είτε ήταν δημοφιλές είτε όχι. Πιστεύω πραγματικά ότι κάνω το σωστό.»

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αυξήσει ραγδαία τις επιδρομές της ICE από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, με στόχο πλέον τις 3.000 συλλήψεις την ημέρα. Η κυβέρνηση του ενέκρινε πρόσφατα επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 75 δισ. δολαρίων, με σκοπό την πρόσληψη 10.000 νέων πρακτόρων ICE έως το 2029.

Η δραστηριότητα της ICE περιλαμβάνει τη σύλληψη ακόμα και ατόμων με νομικό καθεστώς προστασίας ή και Αμερικανών πολιτών, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και διαδηλώσεις σε πολλές πολιτείες. Πολλοί διαδηλωτές και πολίτες που βιντεοσκοπούν συλλήψεις έχουν συλληφθεί ή διωχθεί ποινικά.

Ο Κέιν κάλεσε και άλλους πρώην αστυνομικούς και πράκτορες να συμμετάσχουν στην προσπάθεια, δηλώνοντας: «Ελπίζω πολλοί άλλοι πρώην αξιωματικοί να ενταχθούν. Έτσι θα καλυφθούν άμεσα οι στόχοι προσλήψεων και θα βοηθήσουμε στην προστασία της χώρας μας.»

Πρόσφατα, ο Κέιν προκάλεσε ξανά αντιδράσεις με τα σχόλιά του για την νέα ταινία Superman, την οποία χαρακτήρισε «υπερβολικά προοδευτική (woke)», ασκώντας κριτική στον σκηνοθέτη Τζέιμς Γκαν για τον τρόπο που παρουσίασε τον ήρωα ως μετανάστη.

«Ο Σούπερμαν είναι μετανάστης – είναι εξωγήινος... Η αμερικανική παράδοση είναι φιλική προς τους μετανάστες, αλλά υπάρχουν κανόνες. Δεν μπορούμε να τους δεχτούμε όλους. Η κοινωνία θα καταρρεύσει. Πρέπει να υπάρχουν όρια», δήλωσε ο Κέιν.

Με πληροφορίες από Guardian