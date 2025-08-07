Θεσσαλονίκη: Βαρύ κατηγορητήριο σε 37χρονο και 24χρονη για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της

Κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος απαγγέλθηκαν για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης 10χρονης στη Θεσσαλονίκη που κατήγγειλε τους βιασμούς της, με κατηγορούμενους τη μητέρα της και τον σύντροφό της.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν το πρωί της Πέμπτης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος. Η 24χρονη μητέρα και ο 37χρονος σύντροφός της κατηγορούνται για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικου και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη. Παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στην 5η ανακρίτρια.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε κατά τη διερεύνηση περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας, όταν η 24χρονη μετέβη στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης και κατήγγειλε πως ο σύντροφός της είχε προβεί σε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της κόρης της.

Θεσσαλονίκη: Η μαρτυρία του παιδιού για τους βιασμούς

Η ανήλικη επιβεβαίωσε στους αστυνομικούς τα όσα κατήγγειλε η μητέρα της, προσθέτοντας ωστόσο ότι εκείνη ήταν παρούσα κατά τη διάρκεια των πράξεων και της κρατούσε τα χέρια. Κατήγγειλε επίσης ότι δεχόταν χτυπήματα και από τους δύο, ενώ ανέφερε ότι ο 37χρονος ασκούσε βία και εις βάρος της μητέρας της.

Κατόπιν έκδοσης ενταλμάτων σύλληψης, ο 37χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας στον Συνοριακό Σταθμό Φύλαξης Προμαχώνα, την ώρα που επιχειρούσε να διαφύγει από τη χώρα. Η 24χρονη εντοπίστηκε και συνελήφθη από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων.

Σε βάρος των δύο κατηγορουμένων σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό και γενετήσιες πράξεις με ανήλικο κάτω των 12 ετών κατ’ εξακολούθηση, για παραβίαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και για άμεση συνέργεια στις παραπάνω πράξεις. Αναμένεται να οδηγηθούν στις αρμόδιες ανακριτικές αρχές προκειμένου να λογοδοτήσουν για τις αποτρόπαιες κατηγορίες.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ