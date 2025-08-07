ΕΛΛΑΔΑ

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

Ελλάδα

Συναγερμός για φωτιά την Παρασκευή: Σε «κόκκινο συναγερμό» Αττική, Εύβοια και Πελοπόννησος

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής η χώρα λόγω των θυελλωδών ανέμων

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Συναγερμός για φωτιά την Παρασκευή: Σε «κόκκινο συναγερμό» Αττική, Εύβοια και Πελοπόννησος Facebook Twitter
Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
0

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής εισέρχεται η χώρα ενόψει της Παρασκευής 8 Αυγούστου, καθώς ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς σε πολλές περιοχές της επικράτειας.

Συγκεκριμένα, στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού (κατηγορία 5) κατατάσσονται:

  • η Αττική (μαζί με τα Κύθηρα),
  • η Εύβοια,
  • και η Πελοπόννησος, με επίκεντρο τις περιφερειακές ενότητες Αργολίδας, Κορινθίας και Λακωνίας.
  • Παράλληλα, πολύ υψηλός παραμένει ο κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) και σε πολλές άλλες περιοχές, όπως:
  • η Δυτική Ελλάδα,
  • το σύνολο της Πελοποννήσου,
  • τα Ιόνια Νησιά (με έμφαση στη Ζάκυνθο),
  • η Στερεά Ελλάδα (Βοιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα και Εύβοια – περιλαμβανομένης της Σκύρου),
  • η Μαγνησία στη Θεσσαλία,
  • το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο (με τις Κυκλάδες),
  • η Κρήτη,
  • η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (Ροδόπη, Καβάλα, Θάσος, Ξάνθη, Έβρος – μαζί με τη Σαμοθράκη),
  • η Κεντρική Μακεδονία (με τη Χαλκιδική και το Άγιο Όρος),
  • και η Ήπειρος, συγκεκριμένα η Πρέβεζα.
Συναγερμός για φωτιά την Παρασκευή: Σε «κόκκινο συναγερμό» Αττική, Εύβοια και Πελοπόννησος Facebook Twitter

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες σε υψηλή επαγρύπνηση και αποφυγή κάθε ενέργειας που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες, με συνδυασμό υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων, δημιουργούν συνθήκες ιδιαίτερα επικίνδυνες για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών.

 
Ελλάδα

Tags

0

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Θεσσαλονίκη: Βαρύ κατηγορητήριο σε 37χρονο και 24χρονη για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της

Ελλάδα / Θεσσαλονίκη: Βαρύ κατηγορητήριο σε 37χρονο και 24χρονη για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της

Η 24χρονη μητέρα και ο 37χρονος σύντροφός της κατηγορούνται για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικου και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη
LIFO NEWSROOM
Φωτιά στον λόφο Κουλά στις Σέρρες – Μήνυμα 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους

Ελλάδα / Φωτιά στον λόφο Κουλά στις Σέρρες – Μήνυμα 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για τη φωτιά σε δασική έκταση κοντά στην Ακρόπολη Σερρών – Μήνυμα από το 112 προειδοποιεί τους πολίτες να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή
LIFO NEWSROOM
 
 