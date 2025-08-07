Συναγερμός για φωτιά την Παρασκευή: Σε «κόκκινο συναγερμό» Αττική, Εύβοια και Πελοπόννησος

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής εισέρχεται η χώρα ενόψει της Παρασκευής 8 Αυγούστου, καθώς ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς σε πολλές περιοχές της επικράτειας.

Συγκεκριμένα, στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού (κατηγορία 5) κατατάσσονται:

η Αττική (μαζί με τα Κύθηρα),

η Εύβοια,

και η Πελοπόννησος, με επίκεντρο τις περιφερειακές ενότητες Αργολίδας, Κορινθίας και Λακωνίας.

Παράλληλα, πολύ υψηλός παραμένει ο κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) και σε πολλές άλλες περιοχές, όπως:

η Δυτική Ελλάδα,

το σύνολο της Πελοποννήσου,

τα Ιόνια Νησιά (με έμφαση στη Ζάκυνθο),

η Στερεά Ελλάδα (Βοιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα και Εύβοια – περιλαμβανομένης της Σκύρου),

η Μαγνησία στη Θεσσαλία,

το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο (με τις Κυκλάδες),

η Κρήτη,

η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (Ροδόπη, Καβάλα, Θάσος, Ξάνθη, Έβρος – μαζί με τη Σαμοθράκη),

η Κεντρική Μακεδονία (με τη Χαλκιδική και το Άγιο Όρος),

και η Ήπειρος, συγκεκριμένα η Πρέβεζα.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες σε υψηλή επαγρύπνηση και αποφυγή κάθε ενέργειας που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες, με συνδυασμό υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων, δημιουργούν συνθήκες ιδιαίτερα επικίνδυνες για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών.