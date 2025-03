Το Spotify αποσύρει το απαράδεκτο podcast του Άντριου Τέιτ

Το Spotify αφαίρεσε ένα podcast του μισογύνη influencer Άντριου Τέιτ αφού έλαβε θύελλα παραπόνων από χρήστες, συμπεριλαμβανομένης μιας κινητοποίησης που συγκέντρωσε περισσότερες από 92.000 υπογραφές στο διαδίκτυο.

Το podcast, με τίτλο «pimping hoes», κρίθηκε ότι παραβιάζει τους κανόνες της πλατφόρμας και πλέον δεν είναι διαθέσιμο. Ο τίτλος πρόκειται για μία ξεκάθαρη αναφορά στη μαστροπεία καθώς αυτό σημαίνει η λέξη «pimping» της αγγλικής αργκό, ενώ ο όρος «hoes» είναι υβριστικός και αφορά τις γυναίκες. Ο Άντριου Τέιτ διαφήμιζε το podcast «pimping hoes» ως «πτυχιακό μάθημα».

Ο ιστότοπος τεχνολογικών ειδήσεων 404 Media έγραψε πρώτη φορά για την αφαίρεση του podcast από την πλατφόρμα streaming. Το Αμερικανικό μέσο έγραψε ότι ορισμένοι υπάλληλοι του Spotify είχαν παραπονεθεί για το περιεχόμενο του Τέιτ που ήταν διαθέσιμο στην εφαρμογή.

«Είναι αρκετά χυδαίο το γεγονός ότι φιλοξενούμε το περιεχόμενο του Άντριου Τέιτ», έγραψε ένας υπάλληλος σε μια εσωτερική πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων, σύμφωνα με το 404 Media.

Εκπρόσωπος της Spotify δήλωσε: «Το εν λόγω περιεχόμενο αφαιρέθηκε επειδή παραβίαζε τις πολιτικές μας, όχι λόγω των συζητήσεων των εργαζομένων».

Πριν από την αφαίρεσή του από την πλατφόρμα, ένας χρήστης της εφαρμογής σχολίασε στη σελίδα του podcast: «Αυτά τα μαθήματα διδάσκουν ενεργά στους άνδρες πώς να χειραγωγούν, να ελέγχουν και να επωφελούνται από την εκμετάλλευση των γυναικών».

Το Spotify δεν αφαιρεί περιεχόμενο με βάση τη συμπεριφορά ενός ατόμου εκτός της πλατφόρμας. Ωστόσο, οι κανόνες του απαγορεύουν το περιεχόμενο που κάνει «απάνθρωπες» δηλώσεις για ένα άτομο ή ομάδες με βάση προστατευόμενα χαρακτηριστικά όπως το φύλο, η ταυτότητα ή η σεξουαλικότητα.

«Δεν υπάρχει γυναίκα που σε σέβεται, εκτός αν την αναγκάσεις»

Αρκετά podcasts του Τέιτ που περιέχουν προσβλητικό περιεχόμενο παραμένουν διαθέσιμα στην πλατφόρμα του Spotify, συμπεριλαμβανομένου ενός «διδακτορικού μαθήματος» για το «πώς να αποκτήσετε κορίτσια γρήγορα και εύκολα».

Αυτό το επεισόδιο περιέχει «αυστηρούς» κανόνες για τις γνωριμίες με γυναίκες, στο οποίο ο Τέιτ συμβουλεύει τους ακροατές να μην επιτρέπουν ποτέ σε μία γυναίκα να είναι φίλη με άνδρες και αναφέρεται συχνά στη «σεξουαλική αγορά».

Συνεχίζει λέγοντας ότι ο «λόγος που η σεξουαλική αγορά είναι τόσο ******* είναι επειδή υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες εκεί έξω που τραβούν την προσοχή χωρίς να προσφέρουν σεξ». Αργότερα, ισχυρίζεται ότι οι άνδρες πρέπει να «φτιάξουν» μια γυναίκα για να είναι τέλεια γι' αυτούς, λέγοντας: «Μια γυναίκα που έχει κατανόηση και καλοσύνη και σε σέβεται δεν υπάρχει, εκτός αν την αναγκάσεις να είναι έτσι». Μεταξύ άλλων, ο Τέιτ επίσης αποκαλεί ορισμένες γυναίκες «πιο διαμορφώσιμες» από άλλες.

Ένα άλλο επεισόδιο με τίτλο «Willing and Able» μαζί με τον αδελφό του, Τρίσταν Τέιτ, κυκλοφόρησε μετά τη φυλάκισή τους στη Ρουμανία, την οποία χαρακτηρίζουν ως «άδικη».

Μια αίτηση στο change.org που καλεί το Spotify να αφαιρέσει τα podcasts του Τέιτ έχει φτάσει σε περισσότερες από 92.000 υπογραφές. Η αίτηση κατηγορεί την εταιρεία streaming ότι «εξαργυρώνει την εκμετάλλευση των γυναικών και των κοριτσιών».

Οι αδελφοί Τέιτ, αμφότεροι διπλοί υπήκοοι Βρετανίας-ΗΠΑ, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για βιασμό, εμπορία ανθρώπων και άλλα αδικήματα στη Ρουμανία. Καταζητούνται επίσης από τις βρετανικές αρχές που διερευνούν κατηγορίες για βιασμό και εμπορία ανθρώπων.

Οι δεσμοί του Άντριου Τέιτ με το «στρατόπεδο Τραμπ»

Τον περασμένο μήνα ταξίδεψαν αεροπορικώς στις ΗΠΑ αφού οι ρουμανικές εισαγγελικές αρχές τους επέτρεψαν να φύγουν από τη χώρα, μετά από έντονη πίεση της Αμερικανικής κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα, οι αδελφοί Τέιτ έχουν καυχηθεί πολλές φορές για τους δεσμούς τους με την οικογένεια του 47ου προέδρου των ΗΠΑ.

Οι δεσμοί των αδελφών Τέιτ, οι οποίοι συνελήφθησαν το 2022 και στη συνέχεια κατηγορήθηκαν για βιασμό, εμπορία ανθρώπων και οργανωμένο έγκλημα, με τον κύκλο του Τραμπ φαίνεται ότι υπήρχαν ήδη από το 2023.

Ο Άντριου Τέιτ εκείνη τη χρονιά ισχυρίστηκε ότι «μίλησε με τον Μπάρον», αναφερόμενος στον 18χρονο γιο του Τραμπ, μετά την κράτησή του στη Ρουμανία. «Είμαι πολύ κοντά με την οικογένεια Τραμπ. Τους γνωρίζω καλά. Μίλησα με τον Μπάρον μετά το περιστατικό», δήλωσε αφού οι ρουμανικές αρχές έθεσαν τον ίδιο και τον αδελφό του σε κατ' οίκον περιορισμό.

Λίγους μήνες αργότερα, όταν ο Τέιτ δημοσίευσε ένα βίντεο σχετικά με το πώς τον «κλείδωσαν στο σπίτι» του στη Ρουμανία, ο μεγαλύτερος γιος του Τραμπ, ο Ντον Τζούνιορ, απάντησε στο Χ: «Απόλυτη τρέλα».

Τα αδέλφια έχουν αρνηθεί όλες τις κατηγορίες εναντίον τους και λένε ότι ο πλούτος τους τους έχει καταστήσει στόχους. «Είμαι σίγουρος ότι στο τέλος θα αθωωθούμε απολύτως», δήλωσε ο Τέιτ πέρυσι.

Την περασμένη εβδομάδα αποκαλύφθηκε ότι ο Κάιλ Κλίφορντ, ένας πρώην στρατιώτης, παρακολούθησε έως και 10 βίντεο του Άντριου Τέιτ πριν δολοφονήσει τη 25χρονη Λουίς Χαντ, τη 28χρονη αδελφή της Χάνα και τη 61χρονη μητέρα τους, στο σπίτι τους στο Χέρτφορντσαϊρ της Αγγλίας πέρυσι.

Ποιος είναι ο Άντρου Τέιτ

Ο Άντριου Τέιτ, ένας 38χρονος πρώην πυγμάχος, τα τελευταία χρόνια προσέλκυσε εκατομμύρια άνδρες στα κανάλια του στο YouTube, όπου προωθούσε μια εκδοχή του ανδρισμού με επίκεντρο την απόκτηση πλούτου και την απόρριψη του φεμινισμού.

Εξαργύρωσε τη δημοτικότητά του πουλώντας πρόσβαση σε ένα «Πανεπιστήμιο Hustlers» που ισχυρίζεται ότι διδάσκει στους συνδρομητές πώς να βγάζουν χρήματα στο διαδίκτυο. Αφού το YouTube απαγόρευσε τον λογαριασμό του Τέιτ το 2022 για ρητορική μίσους, μετακόμισε στην πλατφόρμα Rumble καθώς και στο X, το οποίο τον επανέφερε μετά την εξαγορά της εταιρείας από τον Έλον Μασκ. Ο Άντριου Τέιτ έχει σχεδόν 11 εκατ. οπαδούς στο X.

Τον Ιανουάριο, η Αλίνα Χάμπα, προσωπική δικηγόρος του Τραμπ και τώρα προεδρική σύμβουλος του, εμφανίστηκε σε ένα podcast με τον Άντριου Τέιτ, στο οποίο είπε ότι ήταν «μεγάλη θαυμάστρια» και «έπρεπε απλώς να τον γνωρίσει».

«Συμφωνώ με όλα όσα λέτε και σας καλύπτω εδώ στις ΗΠΑ», είπε στον Τέιτ. «Βρίσκεσαι υπό πολιορκία και το βλέπω και απλά συνέχισε να αγωνίζεσαι». Η Χάμπα παρομοίασε την κράτηση του Τέιτ με τα νομικά προβλήματα του Τραμπ, παρουσιάζοντας τους δύο άνδρες ως θύματα. «Σας συμπάσχω γιατί νομίζω ότι περνάτε πολλά από τα ίδια», είπε.

Πώς οι ΗΠΑ πίεσαν για την απελευθέρωση του Άντριου Τέιτ

Εν τω μεταξύ, στο παρασκήνιο γίνονταν προσπάθειες στο παρασκήνιο για να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση των Τέιτς. Ο Ρίτσαρντ Γκρενέλ, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου, έπαιξε σημαντικό ρόλο, καθώς οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έκαναν γνωστό ότι ήθελαν τα αδέλφια να ανακτήσουν το δικαίωμά τους να ταξιδεύουν, δήλωσαν στους Financial Times τέσσερα άτομα με επίγνωση του θέματος.

Ο Γκρενέλ αρνείται ότι πίεσε ρητά τη Ρουμανία να επιστρέψει τα διαβατήρια των αδελφών. Είπε στους Financial Times ότι οι συναντήσεις του με Ρουμάνους αξιωματούχους περιορίστηκαν στο να συναντήσει τον υπουργό Εξωτερικών Εμίλ Χουρεζάνου σε ένα συνέδριο στο Μόναχο νωρίτερα αυτό το μήνα. Ο Χουρεζάνου δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι ο Γκρενέλ είχε αναφερθεί στους Tates.

Δύο αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι μέλη της κυβέρνησης Τραμπ τηλεφώνησαν επίσης στην κυβέρνηση στο Βουκουρέστι πριν από τη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, για να μεσολαβήσουν για λογαριασμό των Tέιτς.

Από την πλευρά του, ο Γκρενέλ υποστήριξε ότι δεν είχε καμία ουσιαστική συζήτηση με τον Χουρεζάνου και αρνήθηκε ότι τον γνώριζε προσωπικά. Πρόσθεσε, ωστόσο: «Υποστηρίζω τους αδελφούς Τέιτ, όπως προκύπτει από τα δημοσίως διαθέσιμα tweets μου».

