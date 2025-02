Η κυβέρνηση Τραμπ πιέζει τη Ρουμανία να άρει τους περιορισμούς στον Άντριου Τέιτ

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ασκεί πίεση στη Ρουμανία για να άρει τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στον μισογύνη influencer Άντριου Τέιτ και τον αδελφό του, Τριστάν, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σειρά ποινικών κατηγοριών στη χώρα.

Τα αδέλφια, που είναι πολίτες των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου, κατηγορούνται στη Ρουμανία για βιασμό, εμπορία ανθρώπων και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης για την εκμετάλλευση γυναικών. Αφού ολοκληρωθούν αυτές οι νομικές διαδικασίες, πρόκειται να εκδοθούν στη Βρετανία, όπου αντιμετωπίζουν κατηγορίες για βιασμό και trafficking.

Τα αδέλφια αρνούνται όλες τις κατηγορίες. Πρόσφατα σταμάτησαν να είναι σε καθεστώς κατ' οίκον περιορισμού, αλλά δεν τους επιτρέπεται να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Όπως αναφέρουν οι Financial Times, η υπόθεση των αδελφών Τέιτ τέθηκε για πρώτη φορά από Αμερικανούς αξιωματούχους σε τηλεφωνική επικοινωνία με τη ρουμανική κυβέρνηση την περασμένη εβδομάδα.

Έπειτα, δόθηκε συνέχεια από τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Ρίτσαρντ Γκρενέλ, όταν συναντήθηκε με τον Ρουμάνο υπουργό Εξωτερικών στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, σύμφωνα με τρεις ανθρώπους με επίγνωση του θέματος.

Ένα τέταρτο πρόσωπο δήλωσε στους Financial Times ότι ζητήθηκε να επιστραφούν τα διαβατήρια των αδελφών και να τους επιτραπεί να ταξιδέψουν ενώ περιμένουν να ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία. Ο Ρουμάνος υπουργός Εξωτερικών, Εμίλ Χουρεζάνου, αρνήθηκε να σχολιάσει τη συνομιλία του με τον Γκρενέλ.

Ο εκπρόσωπός Ρουμάνου υπουργού ισχυρίστηκε ότι ο Χουρεζάνου ξεκίνησε τη συνάντηση και ότι «γνωρίζονταν για πολύ καιρό», καθώς αμφότεροι είχαν υπηρετήσει ως πρεσβευτές στο Βερολίνο κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρίας Τραμπ. Ο εκπρόσωπος δεν σχολίασε τις συγκεκριμένες συζητήσεις τους, αλλά δήλωσε: «Τα ρουμανικά δικαστήρια είναι ανεξάρτητα και λειτουργούν με βάση τον νόμο, υπάρχει σωστή διαδικασία».

Ωστόσο, ο Γκρενέλ δήλωσε ότι δεν είχε «καμία ουσιαστική συζήτηση» με τον Χουρεζάνου, τον οποίο αρνήθηκε ότι γνώριζε. Με «είδε στον διάδρομο» στο Μόναχο και «ζήτησε συνάντηση», αλλά δεν υπήρξε άλλη συνέχεια, είπε ο Γκρενέλ. «Υποστηρίζω τους αδελφούς Τέιτ, όπως προκύπτει από τα δημόσια διαθέσιμα tweets μου», πρόσθεσε.

Αυτόν τον μήνα ο Γκρενέλ έγραψε στο X ότι η Ρουμανία ήταν το «τελευταίο παράδειγμα» του πώς τα κονδύλια που εκταμιεύθηκαν από την Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ (USAID) είχαν «χρησιμοποιηθεί ως όπλο εναντίον ανθρώπων και πολιτικών που δεν είναι ''woke''». Η κυβέρνηση Τραμπ έχει βάλει παύση στις πληρωμές της USAID και έχει επιχειρήσει να απολύσει πολλά μέλη του προσωπικού της.

The USAid programs were weaponized against people and politicians who weren’t woke.



The Biden team spent US taxpayer money to support left wing programs and candidates around the world.



Conservatives around the world were targeted.



Romania is the latest example.… https://t.co/cmPqYojRzs