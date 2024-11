Αμερικανικές εκλογές: Πώς ο Μπάρον Τραμπ και η «bro vote» επηρέασαν το αποτέλεσμα

Το πώς ο Μπάρον Τραμπ και η «bro vote» επηρέασαν το αποτέλεσμα στις αμερικανικές εκλογές, επιχειρούν να αποκωδικοποιήσουν οι αναλυτές.

Ο 18χρονος Μπάρον Τραμπ δεν εμφανίζεται συχνά στο προσκήνιο. Τον είδαμε ωστόσο στη σκηνή της εκλογικής νίκης του Ντόναλντ Τραμπ τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Φλόριντα. Ο πανύψηλος 18χρονος ήταν δίπλα στον πατέρα του και τη μητέρα του Μελάνια, όταν ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ πανηγύριζε το επίτευγμά του - μέρος του οποίου, ωστόσο, φαίνεται πως οφείλει και στον «ήσυχο» 18χρονο που του άνοιξε τον δρόμο για την «bro vote», την ψήφο των νέων, λευκών ανδρών, ηλικίας 18-29, που τον ψήφισαν μαζικά.

Καθώς οι δημοσκοπήσεις άρχισαν να αλλάζουν δραματικά υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ το απόγευμα των εκλογών, ο Έλον Μασκ, αναμφισβήτητα ο μεγαλύτερος υποστηρικτής του Τραμπ τους τελευταίους μήνες, έγραψε στο Twitter: «Το ιππικό έφτασε. Οι άνδρες ψηφίζουν σε νούμερα ρεκόρ. Τώρα συνειδητοποιούν ότι όλα διακυβεύονται». Μία από τις πιο περιεκτικές απαντήσεις για τη νοοτροπία αυτών των ανθρώπων ήρθε από τον διαβόητο influencer και κατηγορούμενο βιαστή και σωματέμπορο, Άντριου Τέιτ. Η περίληψή του για τις εκλογές: «Είναι άνδρες εναντίον γκέι και γκόμενων».

Η πολιτική ανάλυση του Τέιτ είχε τον τόνο ενός 14χρονου νταή στην παιδική χαρά, αλλά ο ενθουσιασμός του Μασκ με τους άνδρες που προσήλθαν να ψηφίσουν μίλησε για κάτι θεμελιωδώς αληθινό: Ότι το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ λειτουργούσε. «Όταν διάβασα για πρώτη φορά το tweet, άρχισα να ψάχνω για αποδείξεις ότι πράγματι οι άνδρες εμφανίζονταν σε αριθμούς ρεκόρ. Στην πλατφόρμα του Μασκ, το X, με υποδέχτηκαν βίντεο από τη Φιλαδέλφεια και το Μαϊάμι νεαρών ανδρών που φορούσαν κόκκινα σκουφάκια να πανηγυρίζουν στους δρόμους», γράφει στο αμερικανικό Vice ο δημοσιογράφος Τζέιμι Ταχσίν, που ασχολείται με το λεγόμενο «Manosphere» («σφαίρα του άνδρα») και το υπερ-διαδικτυακό «Bro» Right (δικαίωμα του άνδρα, που μιλά για τα υποτίθεται αδικημένα αρσενικά του πλανήτη) επί πέντε χρόνια. «Τους τελευταίους μήνες είχαν κινητοποιηθεί όσο ποτέ άλλοτε πίσω από τον Τραμπ και ότι αν είχαν αρκετά κίνητρα για να βγουν και να ψηφίσουν, ο Τραμπ είχε σοβαρό πλεονέκτημα», γράφει ο Ταχσίν, μιλώντας για αυτή την ομάδα ψηφοφόρων.

Σύντομα, την ημέρα των εκλογών, άρχισαν να διαδίδονται βίντεο με νεαρούς άνδρες που δηλώνουν την υποστήριξή τους στον Ντόναλντ Τραμπ. Όταν ανακοινώθηκε η νίκη του, μια ομάδα βιντεοσκόπησε τους εαυτούς τους να εκτελούν τις χορευτικές κινήσεις του Τραμπ στο «Y.M.C.A». στα σκαλιά της αδελφότητάς τους.

Fraternity boys celebrate Trump’s win by dressing up as the President-elect and performing his famed YMCA dance.



🎥 @EndWokeness



