Σκοτώθηκε στη Μαριούπολη ο Λιθουανός σκηνοθέτης Μαντάς Κβενταραβίσιους

Σκοτώθηκε χθες στη Μαριούπολη, μια πόλη της οποίας τη ζωή καταγράφει εδώ και χρόνια, ο Λιθουανός σκηνοθέτης Μαντάς Κβενταραβίσιους, σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας κι ένα συνάδελφό του.

«Ενώ προσπαθούσε να φύγει από τη Μαριούπολη, οι Ρώσοι εισβολείς σκότωσαν τον Λιθουανό σκηνοθέτη Μαντάς Κβενταραβίσιους» αναφέρει στο Twitter η ανακοίνωση.

While trying to leave #Mariupol , the 🇷🇺 occupiers killed Lithuanian director Mantas Kvedaravičius, who is the author of the documentary Mariupolis. RIP #StopRussia #RussianWarCrimes pic.twitter.com/5EfZ9jEWQU

«Χάσαμε ένα δημιουργό πολύ γνωστό στη Λιθουανία και τον κόσμο που μέχρι την τελευταία στιγμή, παρά τον κίνδυνο, δούλευε στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Ουκρανία» σημείωσε ο Λιθουανός πρόεδρος, Γκιτάνας Ναουσέντα, ενώ την είδηση του θανάτου του τουίταρε και το λιθουανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Shocked by the news that 🇱🇹 award-winning documentary filmmaker Mantas Kvedaravičius was killed in #Mariupol, where he was documenting #Russia's war atrocities. His previous film Mariupol (2016) told the story of a besieged city with a strong will to live. Big loss for 🇱🇹&the 🌍. pic.twitter.com/lKjUDcfZga