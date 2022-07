Σίνζο Άμπε: «Δεν παρουσίαζε καμιά ένδειξη ζωής μετά την επίθεση», λέει η πυροσβεστική

Το πυροσβεστικό σώμα της ιαπωνικής πόλης Νάρα επιβεβαίωσε ότι ο πρώην πρωθυπουργός της χώρας Σίνζο Άμπε δεν είχε καμία ζωτική ένδειξη, βρισκόταν σε κατάσταση «καρδιοπνευμονικής ανακοπής», όταν ασθενοφόρο τον μετέφερε σε νοσοκομείο.

Κατά τον Iάπωνα κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο Άμπε δέχθηκε πυρά από ένοπλο περίπου στις 11:30 (τοπική ώρα). Ο άνδρας που πυροβόλησε εναντίον του πολιτικού συνελήφθη και το όπλο που χρησιμοποίησε κατασχέθηκε από την αστυνομία, αναφέρουν ΜΜΕ. Πρόκειται για άνδρα 42 ετών, κατά τις πρώτες πληροφορίες.

Η αστυνομία, με την οποία επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο, δεν ήταν σε θέση να δώσει περισσότερα στοιχεία για την επίθεση.

Ο πρώην επικεφαλής της κυβέρνησης εκφωνούσε ομιλία ενόψει των εκλογών για την ανάδειξη των μελών της Γερουσίας μεθαύριο Κυριακή όταν δέχθηκε τα πυρά, σύμφωνα με το ιαπωνικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK και με το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

Ο Σίνζο Άμπε κατέρρευσε αιμορραγώντας από το στήθος και τον λαιμό, είπε πηγή προσκείμενη στην παράταξή του, το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (ΦΔΚ), στο πρακτορείο ειδήσεων Jiji.

Japan's Former Prime Minister Shinzo Abe was shot! He was hit by two shots on his left chest! ️ Cardiopulmonary arrest: local media reports#ShinzoAbe #BreakingNews pic.twitter.com/usIhc9iyYN