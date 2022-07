Πυροβόλησαν τον Άμπε πισώπλατα: Οι πρώτες εικόνες και βίντεο από το σημείο - Όλες οι πληροφορίες

Σε κατάσταση απόλυτου σοκ βρίσκεται η Ιαπωνία, μετά τη δολοφονική επίθεση που δέχθηκε ο πρώην πρωθυπουργός Σίνζο Άμπε κατά τη διάρκεια προεκλογικής ομιλίας.

Καθώς τα πρώτα βίντεο και φωτογραφίες καταφτάνουν από το σημείο, εκφράζονται φόβοι πως ο Άμπε είναι κλινικά νεκρός, μετά την μετάδοση της είδησης πως «ο πρώην πρωθυπουργός Άμπε (...) βρίσκεται σε κατάσταση καρδιοαναπνευστικής ανακοπής», όπως επιβεβαίωσε πρώτο το NHK, χρησιμοποιώντας την ορολογία των ιαπωνικών αρχών όταν ο θάνατος απλά μένει να κηρυχθεί επισήμως από ιατροδικαστή.

Η αστυνομία συνέλαβε τον δράστη που πυροβόλησε τον Άμπε μπροστά από τον σταθμό Yamatosaidaiji

Ο πρώην πρωθυπουργός αιμόφυρτος

Εικόνα από ψηλά, μετά την ένοπλη επίθεση

Third video shows the shooting of former Japanese Prime Minister Shinzo Abe and the gunman being taken into custody



NOTE: Video not graphic, but viewer discretion is advised pic.twitter.com/xsskEZzBMQ — BNO News (@BNONews) July 8, 2022

Second video shows the attempted assassination of former Japanese Prime Minister Shinzo Abe



NOTE: Video not graphic, but viewer discretion is advised pic.twitter.com/BZNGHP78ds — BNO News (@BNONews) July 8, 2022

Ο δράστης που πυροβόλησε εναντίον του πολιτικού συνελήφθη και το όπλο που χρησιμοποίησε κατασχέθηκε από την αστυνομία, αναφέρουν ΜΜΕ. Πρόκειται για άνδρα 42 ετών. Παριστάμενοι, έσπευσαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στο θύμα.

Close-up video of Japanese former PM Shinzo Abe being shot and the suspect being tackled. pic.twitter.com/QA0Ywupn8Z — Global: MilitaryInfo (@Global_Mil_Info) July 8, 2022

Ο πρώην επικεφαλής της κυβέρνησης εκφωνούσε ομιλία ενόψει των εκλογών για την ανάδειξη των μελών της Γερουσίας μεθαύριο Κυριακή όταν δέχθηκε τα πυρά και κατέρρευσε αιμορραγώντας από το στήθος και τον λαιμό, είπε πηγή προσκείμενη στην παράταξή του, το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (ΦΔΚ), στο πρακτορείο ειδήσεων Jiji.

WATCH: Bystanders rush to help former Japanese Prime Minister Shinzo Abe after he is shotpic.twitter.com/vgk7fn323p — BNO News (@BNONews) July 8, 2022

Ο πρωθυπουργός Φουμίο Κισίντα ανέστειλε την προεκλογική εκστρατεία του, είναι καθ’ οδόν προς το Τόκιο

Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, ο Φουμίο Κισίντα, επιστρέφει εσπευσμένα στην πρωτεύουσα της χώρας, το Τόκιο, διακόπτοντας την προεκλογική του εκστρατεία, μετά την επίθεση ενόπλου εναντίον του προκατόχου του - νυν βουλευτή του κόμματός του - Σίνζο Άμπε, μεταδίδουν ιαπωνικά ΜΜΕ.

Japan's Former Prime Minister Shinzo Abe was shot! He was hit by two shots on his left chest! ️ Cardiopulmonary arrest: local media reports#ShinzoAbe #BreakingNews pic.twitter.com/usIhc9iyYN — Madhaw Tiwari (@MadhawTiwari) July 8, 2022

Το ένα μετά το άλλο, όλα τα πολιτικά κόμματα στην Ιαπωνία αναστέλλουν, με ανακοινώσεις τους, την προεκλογική τους εκστρατεία μετά την δολοφονική επίθεση.