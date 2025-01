Σαουδική Αραβία: Σε συζητήσεις με τον Χανς Ζίμερ για να διασκευάσει τον εθνικό της ύμνο

Η Σαουδική Αραβία ζήτησε από τον πολυβραβευμένο μουσικοσυνθέτη Χανς Ζίμερ να δημιουργήσει μία νέα έκδοση του εθνικού της ύμνου, όπως αποκάλυψε ένας ανώτερος αξιματούχος, καθώς το βασίλειο προσπαθεί να ανανέωση την εικόνα του στο διεθνές στερέωμα.

Ο Ζίμερ είναι ένας από αν όχι ο πιο καταξιωμένος συνθέτης μουσικής για κινηματογραφικές παραγωγές, έχοντας επιμεληθεί της μουσικής υπόκρουσης ταινιών όπως «Ο βασιλιάς των Λιονταριών», «Interstellar» και «Ο Μονομάχος», μεταξύ πολλών άλλων.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Γενικής Αρχής Ψυχαγωγίας της Σαουδικής Αραβίας, Τουρκί Αλαλσίχ, ο 67χρονος συνθέτης συμφώνησε με τις «γενικές γραμμές» του σχεδίου.

«Συζητήσαμε για πολλά μελλοντικά έργα που ελπίζω να δουν σύντομα το φως της δημοσιότητας ... συμπεριλαμβανομένης της επανεκτέλεσης του εθνικού ύμνου της Σαουδικής Αραβίας με διαφορετικά όργανα», ανέφερε ο Αλαλσίχ στο X.

Ο Ζίμερ συζήτησε με εκπροσώπους του κράτους της Μέσης Ανατολής για τη δημιουργία ενός μιούζικαλ εμπνευσμένο από τη Σαουδική Αραβία, μια «πολύ μεγάλη συναυλία» και το soundtrack για τη «Μάχη του Γιαρμούκ», μια επερχόμενη ταινία, δήλωσε ο Αλαλσίχ.

«Συμφωνήσαμε στις γενικές γραμμές όλων αυτών των έργων και ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε μια τελική συμφωνία για αυτά», είπε.

Ο ύμνος της Σαουδικής Αραβίας, «Aash Al-Malik (Ζήτω ο βασιλιάς)», γράφτηκε το 1947 από τον Αιγύπτιο συνθέτη Abdul Rahman Al-Khateeb κατόπιν αιτήματος του βασιλιά Φαχντ μπιν Αμπντελαζίζ, σύμφωνα με την ιστοσελίδα nationalanthems.info.

Η τρέχουσα έκδοση του ύμνου είναι στο στυλ της «αραβικής φανφάρας» που ήταν διαδεδομένο εκείνη την εποχή, ανέφερε ο ιστότοπος.

Η Σαουδική Αραβία, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο και έδρα των ιερότερων τόπων του Ισλάμ, επιδιώκει μια φιλόδοξη ανανέωση της εικόνας της καθώς προσπαθεί να διαφοροποιήσει την οικονομία της μακριά από το αργό πετρέλαιο.

Στο πλαίσιο αυτής της ανανέωσης, το βασίλειο άνοιξε εκ νέου τους κινηματογράφους, επέτρεψε στις γυναίκες να οδηγούν και υποδέχθηκε τους πρώτους μη μουσουλμάνους τουρίστες του το 2018. Πέρα από νομικές αλλαγές, η Σαουδική Αραβία έχει εισηγηθεί και έργα μεγάλης κλίμακας, όπως η NEOM, μια φουτουριστική πόλη στην έρημο που υπολογίζεται ότι θα κοστίσει 500 δισ. δολάρια για να γίνει πραγματικότητα.

