Ρωσικό κονβόι με πυρηνικά εθεάθη με κατεύθυνση προς την Ουκρανία

Ρωσικό κονβόι που μεταφέρει εξοπλισμό για το ρωσικό πυρηνικό πρόγραμμα, έχει προκαλέσει ανησυχία περί επικείμενης δοκιμής από τον Βλαντίμιρ Πούτιν, προκειμένου να στείλει «μήνυμα στη Δύση».

Τρένο που βρίσκεται υπό τη διαχείριση της μυστικής πυρηνικής μονάδας και συνδέεται με τη 12η διεύθυνση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας (τμήμα υπεύθυνο, μεταξύ άλλων, για την ασφάλεια, την τεχνική συντήρηση, τη μεταφορά, τη διάθεση του πυρηνικού οπλοστασίου της χώρας), εθεάθη το Σαββατοκύριακο στην κεντρική Ρωσία με κατεύθυνση στην πρώτη γραμμή του μετώπου της Ουκρανίας.

Το φιλορωσικό κανάλι Rybar δημοσίευσε στο Telegram υλικό που δείχνει το μεγάλο στρατιωτικό κονβόι που μεταφέρει αναβαθμισμένα τεθωρακισμένα μεταφοράς προσωπικού καθώς και άλλον εξοπλισμό.

⚡⚡⚡ The Russian Terrorist State has begun the movement of kits belonging to the 12th Main Directorate of the RF Ministry of Defense. The Directorate is responsible for #nuclear weapons, their storage, maintenance, transportation and issuance to units. #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/xlzPWXIVMe