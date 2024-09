Ρωσία: Δύο νεκροί και επτά τραυματίες από πυροβολισμούς στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας Wildberries

Τουλάχιστον 2 νεκροί και επτά τραυματίες είναι ο απολογισμός από το αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς, που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας Wildberries στη Ρωσία.

«Επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και δύο μέλη των δυνάμεων της τάξης που πήγαν στο σημείο για να βάλουν τέλος σε παράνομες δραστηριότητες», ανέφερε στην ανακοίνωσή της η Ερευνητική Επιτροπή για τους πυροβολισμούς. Παράλληλα, ενημέρωσε πως άλλοι δύο άνθρωποι «υπέκυψαν στα τραύματά τους», επιβεβαιώνοντας τον απολογισμό που είχαν μεταδώσει νωρίτερα τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Η συμπλοκή φαίνεται ότι ήταν η κλιμάκωση της διαφωνίας του ζεύγους των ιδρυτών της εταιρείας, με αντικείμενο το μέλλον της. Το συμβάν έλαβε χώρα περίπου δύο μήνες αφού η Wildberries συγχωνεύτηκε με μια άλλη ιδιωτική εταιρεία, μια συμφωνία που σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης έγινε υπό την επίβλεψη του Κρεμλίνου.

