Πυροβολισμοί στις ΗΠΑ: Βουλευτής λέει «ηλίθιους» όσους ισχυρίζονται ότι η δράστιδα ήταν τρανς

Ο ομοφυλόφιλος βουλευτής Μαρκ Πόκαν, αποκαλεί «ηλίθιους» όσους ισχυρίζονται ότι η 15χρονη που άνοιξε πυρ σε σχολείο στο Ουισκόνσιν ήταν τρανς .

Ο πρόεδρος της ομάδας Ισότητας του Κογκρέσου Μαρκ Πόκαν, μέσω ανάρτησής του στα social media, ανέφερε χαρακτηριστικά πως οι «ηλίθιοι» που ισχυρίζονται ότι η 15χρονη Νάταλι «Σαμάνθα» Ράπνοου ήταν τρανς, πρέπει να «ξεκουμπιστούν».

Μετά από διάφορες εικασίες που ακουστήκαν σχετικά με την ταυτότητα φύλου της 15χρονης, ο επικεφαλής της αστυνομίας που ερευνά την υπόθεση κάλεσε τον κόσμο να σταματήσει να διαδίδει φήμες. Με τη σειρά του, ο Δημοκρατικός Μαρκ Πόκαν, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, έγραψε μεταξύ άλλων: «Σε όλους τους ηλίθιους που ισχυρίστηκαν ότι ήταν τρανς, χωρίς καμία απολύτως πληροφορία, f**k off».

«Η άγνοιά σας λέει πολλά. Το μίσος σας καταναλώνει το μυαλό σας (ή ό,τι έχει απομείνει από αυτό)», συμπλήρωσε.

To all the idiots who claimed the shooter was trans with no information whatsoever to believe that, f**k off.



Your ignorance speaks volumes. Your hate is consuming your brains (or what’s left of them). https://t.co/nBVDbtvEKW