Πυροβολισμοί σε σχολείο στις ΗΠΑ: Τι σημαίνει το σύμβολο που ανάρτησε η 15χρονη πριν ανοίξει πυρ

Άλλο ένα περιστατικό πυροβολισμών σε σχολείο έχει ταρακουνήσει τις ΗΠΑ, όπου μία 15χρονη πυροβόλησε και σκότωσε έναν συμμαθητή της και έναν δάσκαλο και τραυμάτισε άλλα έξι άτομα σε ένα μικρό ιδιωτικό χριστιανικό σχολείο τη Δευτέρα, προτού αυτοκτονήσει.

Αμέσως πριν ανοίξει πυρ, η Νάταλι «Σαμάνθα» Ράπνοου, όπως ήταν το όνομά της, ανάρτησε στα social media μία φωτογραφία, στην οποία φαίνεται να σχηματίζει το σήμα του OK με τα δάχτυλα της. Ωστόσο, παρότι η συγκεκριμένη χειρονομία μπορεί να φαντάζει αθώα, έχει χαρακτηριστεί «σύμβολο μίσους», καθώς τα τελευταία χρόνια έχει υιοθετηθεί από την αμερικανική ακροδεξιά.

Η χειρονομία με το δάχτυλο και τον αντίχειρα - που είναι επίσης ένα δημοφιλές emoji - χρησιμοποιείται από ορισμένους ως «ειλικρινής έκφραση της λευκής υπεροχής», σύμφωνα με την Anti-Defamation League (ADL), μια εβραϊκή μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα τη Νέα Υόρκη.

Βέβαια, ο θεσμός κατά του μίσους υπογραμμίζει ότι στη συντριπτική πλειονότητά των περιπτώσεων, η χειρονομία εξακολουθεί να χρησιμοποιείται για να εκφράσει κανείς ότι είναι εντάξει. Ως εκ τούτου, «πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη βγαίνουν βιαστικά συμπεράσματα για την πρόθεση πίσω από κάποιον που έχει χρησιμοποιήσει τη χειρονομία».

Στην περίπτωση της Νάταλι «Σαμάνθα» Ράπνοου, όμως, είναι πιθανό να ανάρτησε τη φωτογραφία με τη χειρονομία γνωρίζοντας ότι μπορεί να θεωρηθεί και νεοναζιστικό σύμβολο.

Το φως της δημοσιότητας έχει δει ένα μανιφέστο το οποίο φέρεται ότι γράφτηκε από τη 15χρονη, αν και η εγκυρότητα του δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα. Σε αυτό, αναφέρεται με ρατσιστικούς όρους στον μαύρο πληθυσμό, οι οποίοι, όπως γράφει, δεν «έχουν μυαλό».

Έπειτα, εκφράζει τον θαυμασμό της για άλλα άτομα που πραγματοποίησαν μαζικές επιθέσεις και σκότωσαν ή τραυμάτισαν ανθρώπους, πολλές φορές συμμαθητές τους. Ανάμεσα τους ο Πάτρικ Κρούσιους, ο οποίος το 2019 είχε στοιχίσει τη ζωή σε 21 άτομα στο Ελ Πάσο του Τέξας, αφότου είχε αναρτήσει ένα μανιφέστο με αναφορές σε θεωρίες συνωμοσίας για γενοκτονία της λευκής φυλής.

Η τέταρτη σελίδα του μανιφέστο της Νάταλι «Σαμάνθα» Ράπνοου είναι αφιερωμένη στον Arda Küçükyetim, έναν 18χρονο Τούρκο ο οποίος τον Αύγουστο μαχαίρωσε πέντε άτομα στην πόλη Εσκίσεχιρ, βιντεοσκοπώντας την επίθεση που άφησε δύο από τα θύματα με σοβαρούς τραυματισμούς. Ο έφηβος δράστης φορούσε μία μπλούζα με τον Μαύρο ήλιο, ένα σύμβολο σε σχήμα ηλιακού τροχού (γερμανικά: Sonnenrad) που χρησιμοποιήθηκε μεταπολεμικά από ακροδεξιές και αποκρυφιστικές ομάδες.

Η Ράπνοου φέρεται να έγραψε ότι εμπνεύστηκε από τον Arda Küçükyetim, τον οποίο αποκαλεί τον «απόλυτο Άγιο», μία αναφορά στο γεγονός ότι ο 18χρονος πίστευε ότι θα αγιοποιηθεί εξαιτίας των εγκλημάτων που διέπραξε. Επιπλέον, η 15χρονη στο εξασέλιδο μανιφέστο της αναφέρεται στους Eric Harris και Dylan Klebold, τους δύο υπεύθυνους για τη Σφαγή στο λύκειο Κολουμπάιν το 1999, μία επίθεση που άφησε 15 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων και των δύο δραστών.

Μάλιστα, στην μία φωτογραφία της που έχει κυκλοφορήσει στα μέσα ενημέρωσης, Νάταλι «Σαμάνθα» Ράπνοου φοράει μία μπλούζα με αναγνωριστικά του ροκ συγκροτήματος MDFMK, ένα από τα αγαπημένα μουσικά ακούσματα των Eric Harris και Dylan Klebold.

Αν επιβεβαιωθεί ότι η 15χρονη πράγματι έγραψε το μανιφέστο, τότε φαίνεται πώς έτρεφε μεγάλο σεβασμό για άλλους λεγόμενους μακελάρηδες, αλλά και ότι είχε ασπαστεί ορισμένες ακροδεξιές απόψεις. Έτσι, φαίνεται πολύ πιθανό η φωτογραφία με το σύμβολο του ΟΚ που ανάρτησε να είναι μία παραπομπή στα προσωπικά της, εξτρεμιστικά πιστεύω.

Η χρήση του συμβόλου αρχικά ξεκίνησε ως εσωτερικό αστείο ανάμεσα σε χρήστες της πλατφόρμας 4chan, η οποία παραδοσιακά αποτελεί καταφύγιο για τον πολιτικά ακραίο λόγο. Στόχος ήταν να πάρουν μία αθώα χειρονομία και προσποιούμενοι ότι έχει ένα κρυφό νόημα, να ξεγελάσουν τα μέσα ενημέρωσης.

Η ADL λέει ότι το σύμβολο ΟΚ έχει γίνει μια «δημοφιλής τακτική τρολαρίσματος» από «άτομα με δεξιό προσανατολισμό, τα οποία συχνά δημοσιεύουν φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τους εαυτούς τους να ποζάρουν κάνοντας τη χειρονομία».

Αλλά το αστείο ήταν τόσο επιτυχημένο και διαδεδομένο μεταξύ των ακροδεξιών, που πολλοί πιστεύουν ότι το σήμα ΟΚ έχει αρχίσει να αλλάζει νόημα.

