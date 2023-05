Πρόεδρος Κολομβίας: «Βρέθηκαν ζωντανά 4 παιδιά που αγνοούνταν στη ζούγκλα»

Σύγχυση επικρατεί μετά την είδηση ότι τέσσερα παιδιά ιθαγενών στην Κολομβία βρέθηκαν ζωντανά μετά από αεροπορικό δυστύχημα.

Σημειώνεται, ότι τα παιδιά αγνοούνται για περισσότερο από δύο εβδομάδες μετά τη συντριβή του αεροπλάνου με το οποίο ταξίδευαν στην πυκνή ζούγκλα της επαρχίας Caqueta της Κολομβίας, δήλωσε ο πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο. Την δήλωσή του διαψεύδουν στρατιωτικές πηγές της χώρας.

Το αεροσκάφος - ένα Cessna 206- μετέφερε επτά άτομα, όταν ήχησε ο συναγερμός του λόγω βλάβης του κινητήρα τα ξημερώματα της 1ης Μαΐου.

«Μετά από έρευνες του στρατού μας, βρήκαμε ζωντανά τα τέσσερα παιδιά που χάθηκαν μετά από αεροπορικό δυστύχημα στο Γκουαβιάρε. Πρόκειται για ευχάριστη είδηση», ανέφερε ο Γκουστάβο Πέτρο σε μήνυμά του μέσω Twitter.

Ωστόσο, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι στρατιωτικές πηγές δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι βρέθηκαν τα παιδιά.

Four children including an 11-month-old baby found alive more than two weeks after a plane crash in Colombia's southeast pic.twitter.com/QazXriwaum

Οι πρώτες πληροφορίες από την αεροπορία, που συντόνισε τις προσπάθειες διάσωσης, υποδηλώνουν ότι τα παιδιά έφυγαν από το αεροπλάνο και μπήκαν στο τροπικό δάσος για να βρουν βοήθεια.

Οι διασώστες, με την υποστήριξη ειδικών σκύλων, είχαν βρει νωρίτερα πεταμένα φρούτα που φέρεται πως έτρωγαν τα παιδιά για να επιβιώσουν, καθώς και αυτοσχέδια καταφύγια φτιαγμένα με κλαδιά από τη ζούγκλα.

Στις επιχειρήσεις διάσωσης συμμετέχουν αεροπλάνα και ελικόπτερα τόσο από τον στρατό της Κολομβίας όσο και από την αεροπορία.

#Colombianchildren found alive in jungle weeks after #planecrash.

Four children from an Indigenous community in #Colombia were found alive in the south of the country more than two weeks after the plane they were traveling in crashed in thick jungle.#BBC REPORTED.@BAGOTA pic.twitter.com/aXhgyqv7hB