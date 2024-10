Εξακολουθούν να υπάρχουν πολύ λίγες πληροφορίες σχετικά με το πόση ζημιά προκάλεσε η πυραυλική επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ.

Στην επίθεσή του την Τρίτη, το Ιράν εκτόξευσε περισσότερους από 180 βαλλιστικούς πυραύλους, δήλωσε η κυβέρνηση του Ισραήλ. Ορισμένοι από τους πυραύλους που εκτόξευσε το Ιράν ήταν υπερηχητικοί πύραυλοι Fattah, με μέγιστη ταχύτητα που εκτιμάται στα 10.000 μίλια/ώρα.

Σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης, το 90% των πυραύλων του έπληξαν με επιτυχία τους στόχους τους. Το Ισραήλ πάντως λέει ότι οι περισσότεροι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από την αεράμυνά του και με την δήλωση αυτή φαίνεται να συμφωνούν Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ που έπαιξαν ρόλο στην άμυνα του Ισραήλ.

Εικόνες από το κεντρικό Ισραήλ δείχνουν αξιωματούχους να επιθεωρούν έναν κρατήρα πρόσκρουσης, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί στο Ισραήλ, αλλά ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, δήλωσαν οι αρχές. Εικόνες δείχνουν πυραύλους που έπεσαν στη Ραμάλα, στη Δυτική Όχθη.

Ο Ντάνιελ Χαγκάρι των IDF δήλωσε ότι υπήρξε «μικρός αριθμός» χτυπημάτων. Ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε βίντεο από ένα σχολείο στην κεντρική πόλη Γκαντέρα που υπέστη σοβαρές ζημιές από ιρανικό πύραυλο.

RAW FOOTAGE: Watch as Iranian missiles rain over the Old City in Jerusalem, a holy site for Muslims, Christians and Jews.



This is the target of the Iranian regime: everyone. pic.twitter.com/rIqUZWN3zy