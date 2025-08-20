Συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι: Γιατί ο Ρώσος πρόεδρος δεν είναι (και ίσως δεν θα είναι ποτέ) έτοιμος

Η συμφωνία στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα για το επόμενο βήμα – μια διμερής συνάντηση ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι – φαινόταν αρχικά ομόφωνη. Σύντομα όμως ήρθε η ρωσική απάντηση.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ μίλησε για το ενδεχόμενο «αναβάθμισης του επιπέδου εκπροσώπησης» Ρωσίας και Ουκρανίας, χωρίς όμως να αναφερθεί ρητά στους δύο ηγέτες. Ο Σεργκέι Λαβρόφ κράτησε πιο ήπιο τόνο, τονίζοντας ότι «δεν απορρίπτεται καμία μορφή διαλόγου», αλλά υπογράμμισε ότι επαφές κορυφής χρειάζονται «εξαιρετικά προσεκτική προετοιμασία». Με άλλα λόγια, το Κρεμλίνο δεν είναι έτοιμο να συμφωνήσει.

Η δυσπιστία αυτή δεν εκπλήσσει. Ο Πούτιν εξακολουθεί να αρνείται τη νομιμότητα της Ουκρανίας, έχοντας χαρακτηρίσει τη χώρα «ιστορικό λάθος» και τον Ζελένσκι «μαριονέτα της Δύσης». Στα ρωσικά ΜΜΕ ο Ουκρανός πρόεδρος παρουσιάζεται συχνά ως «ναζί» ή «ανδρείκελο», κάτι που καθιστά δύσκολη μια ξαφνική αλλαγή αφηγήματος.

Αναλυτές τονίζουν ότι αν ο Πούτιν δεχθεί τελικά μια συνάντηση, θα το κάνει μόνο εφόσον είναι βέβαιος ότι θα αποκομίσει χειροπιαστά οφέλη – κυρίως σε ζητήματα εδαφικών παραχωρήσεων που ο Ζελένσκι απορρίπτει κατηγορηματικά. Σύμφωνα με την Τατιάνα Στανόβαγια, ο Ρώσος πρόεδρος βλέπει τον Ντόναλντ Τραμπ ως τον καταλύτη που μπορεί να πιέσει το Κίεβο να επιδείξει «ευελιξία».

Ο Τραμπ έσπευσε να ανακοινώσει ότι «ξεκίνησε τις διαδικασίες» για τη συνάντηση, ωστόσο την επόμενη ημέρα παραδέχτηκε ότι «είναι στο χέρι των ίδιων να αποφασίσουν». Εν τω μεταξύ, η Ρωσία συνέχισε τις επιθέσεις με drones και πυραύλους, δείχνοντας ότι η στρατιωτική πίεση παραμένει το ισχυρότερο χαρτί της.

Το μεγάλο ερώτημα: θα πραγματοποιηθεί ποτέ η πολυαναμενόμενη συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι ή θα παραμείνει ένα διπλωματικό παιχνίδι με επίκεντρο τον Τραμπ και τις ισορροπίες Δύσης – Ρωσίας;

Με πληροφορίες από CNN