Πόλεμος στο Ισραήλ: Επίθεση με ρουκέτες στο Τελ Αβίβ

Επίθεση με ρουκέτες εξαπέλυσε πριν από λίγο η Χαμάς στο Τελ Αβίβ.

Η Χαμάς ισχυρίζεται ότι εκτόξευσε 150 ρουκέτες στο Τελ Αβίβ ως απάντηση στην ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον Πύργο της Παλαιστίνης, ένα 11όροφο κτίριο στο κέντρο της πόλης της Γάζας.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποιες από τις ρουκέτες αναχαιτίστηκαν ωστόσο άλλες χτύπησαν σπίτια στο Τελ Αβίβ ενώ υπάρχουν αναφορές για τραυματισμένους, μέχρι στιγμής, ανεπιβεβαίωτες.

Σε νεότερο απολογισμό ο αριθμός των νεκρών στη Γάζα ανέρχεται σε 232, όπως επιβεβαίωσε αξιωματούχος του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας στο BBC.Τουλάχιστον 1.790 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Αντίστοιχα, τουλάχιστον 150 Ισραηλινοί έχασαν τη ζωή τους σε επιθέσεις της Χαμάς, σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται το ισραηλινό τοπικό δίκτυο N12. Εν τω μεταξύ, περισσότεροι από 1.100 Ισραηλινοί έχουν τραυματιστεί, δήλωσε το υπουργείο Υγείας του Ισραήλ.

