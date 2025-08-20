ΔΙΕΘΝΗ
Hamamatsu: Η ιαπωνική πόλη που προσελκύει μετανάστες για να αντιστρέψει την πληθυσμιακή πτώση

Η πόλη Hamamatsu στην Ιαπωνία στρατολογεί μετανάστες για να αντιμετωπίσει τη μείωση του πληθυσμού και την έλλειψη εργατικού δυναμικού, δημιουργώντας παράλληλα μια δυναμική οικονομία και ευκαιρίες για νέους Ιάπωνες

φωτ.: Wikimedia Commons
Η κύρια πρόκληση για τον δήμαρχο της Hamamatsu, Yusuke Nakano, είναι η αντιμετώπιση της έλλειψης εργατικού δυναμικού σε μία από τις σημαντικότερες βιομηχανικές πόλεις της Ιαπωνίας. Με πληθυσμό 770.000 κατοίκων και έδρα εταιρειών-κολοσσών όπως Honda, Suzuki, Yamaha, Kawai και Roland, η Hamamatsu έχει διαμορφώσει την εικόνα της Ιαπωνίας στον κόσμο.

Ωστόσο, η συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού ανησυχεί τις τοπικές αρχές και τις εταιρείες, καθώς θέτει σε κίνδυνο την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητά τους. Ο Nakano προτείνει κάτι που λίγες φορές έχει δοκιμαστεί στην Ιαπωνία: την ενεργή στρατολόγηση μεταναστών για να ενισχυθεί ο πληθυσμός και το εργατικό δυναμικό της πόλης.

«Η πτώση του πληθυσμού βλάπτει σοβαρά την τοπική οικονομία. Προσπαθούμε να κάνουμε κάτι γι’ αυτό», δήλωσε ο Nakano. Η στρατηγική του στοχεύει όχι μόνο να προσελκύσει νέους Ιάπωνες πίσω από το Τόκιο αλλά και να δημιουργήσει μια πιο δυναμική πόλη με εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης από το εξωτερικό.

Η Hamamatsu έχει ήδη περίπου 30.000 ξένους κατοίκους, ενώ οι νεότεροι μετανάστες είναι καλύτερα μορφωμένοι και πιο εξειδικευμένοι από την προηγούμενη μεταναστευτική γενιά. Μηχανικοί, προγραμματιστές και επαγγελματίες του κλάδου της φιλοξενίας προσελκύονται στην πόλη, ενώ η τοπική κυβέρνηση παρέχει υποστήριξη για εκμάθηση της ιαπωνικής γλώσσας και πολιτιστική ένταξη.

Μεγάλες εταιρείες, όπως η Suzuki, φέρνουν μηχανικούς από την Ινδία και δημιουργούν συνεργασίες με πανεπιστήμια, προκειμένου να καλύψουν τα κενά δεξιοτήτων που αφήνει η παραδοσιακή εκπαίδευση. Ωστόσο, πολλοί από τους νεοαφιχθέντες παραμένουν προσωρινά, καθώς η έλλειψη διεθνών σχολείων και υποδομών καθιστά δύσκολη την εγκατάσταση για τις οικογένειές τους.

Παρά τις προκλήσεις, ο Nakano και η πόλη προσπαθούν να κάνουν την Hamamatsu έναν τόπο στον οποίο οι νέοι μπορούν να επιστρέψουν, να ξεκινήσουν οικογένεια και να δημιουργήσουν νέα επιχειρηματικά εγχειρήματα, διαφοροποιώντας την από το Τόκιο. «Θα αναπτύξουμε αυτήν την πόλη κάνοντας πράγματα που το Τόκιο δεν μπορεί να κάνει», λέει ο δήμαρχος.

Με πληροφορίες από Financial Times

 
 
