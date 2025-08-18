ΔΙΕΘΝΗ
Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ Μίντλετον: Πότε μετακομίζουν στο νέο σπίτι και τι θα ισχύσει όταν γίνει βασιλιάς

Το Forest Lodge, που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1770, διαθέτει οκτώ υπνοδωμάτια, έξι μπάνια αλλά και γήπεδο τένις

Φωτ. αρχείου πρίγκιπα Ουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον / Getty Images
Πριν το τέλος του χρόνου, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον αναμένεται να μετακομίσουν στο νέο τους σπίτι στο Ουίνδσορ.

Πριν λίγες ώρες έγινε γνωστό πως ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον θα αφήσουν το Adelaide Cottage στο Ουίνδσορ και θα μετακομίσουν στο Forest Lodge, που βρίσκεται στην ίδια περιοχή.

«Η οικογένεια της Ουαλίας θα μετακομίσει αργότερα φέτος», επιβεβαίωσε με τη σειρά του εκπρόσωπος του παλατιού του Κένσινγκτον στο CNN την Κυριακή, όταν η είδηση άρχισε να γίνεται γνωστή.

Ωστόσο, αυτό που δεν είχε γίνει ξεκάθαρο από την αρχή, είναι το ότι το σπίτι αυτό θα αποτελέσει τη μόνιμη οικογενειακή βάση της οικογένειας. Πιο συγκεκριμένα, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας σκοπεύουν να έχουν ως βάση τους το νέο τους σπίτι, ακόμα και όταν γίνουν βασιλιάς και βασίλισσα.

Το ζευγάρι μάλιστα, ελπίζει να μετακομίσει από το Adelaide Cottage στο μεγαλύτερο σπίτι μαζί με τα τρία τους παιδιά πριν τα Χριστούγεννα. Το Forest Lodge αποτελεί μία «αναβάθμιση» από την τωρινή τους κατοικία, το Adelaide Cottage, όπου μετακόμισαν τον Σεπτέμβριο του 2022. Η γεωργιανή έπαυλη, που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1770, διαθέτει οκτώ υπνοδωμάτια -σε αντίθεση με τα τέσσερα του Adelaide Cottage- έξι μπάνια αλλά και γήπεδο τένις.

Από τότε που μετακόμισαν από το παλάτι του Κένσινγκτον το 2022, οι δυο τους ανέφεραν ότι το Ουίνδσορ είναι ιδανικό για την οικογενειακή τους ζωή, καθώς μεταξύ άλλων τους προσφέρει περισσότερη ιδιωτικότητα σε σύγκριση με το παλάτι του Κένσινγκτον στο κέντρο του Λονδίνου.

Όπως και στο Adelaide Cottage, και προκειμένου να διατηρήσουν μια όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική οικογενειακή ζωή για τα παιδιά, δεν θα έχουν προσωπικό που να διαμένει μέσα στο σπίτι, σύμφωνα με πληροφορίες του PEOPLE. Η νταντά των παιδιών και οι οικιακοί βοηθοί, πιθανότατα θα διαμένουν σε άλλα μικρότερα ακίνητα εντός του κτήματος.

Τέλος, η περιοχή έχει επίσης το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι απέχει μόλις περίπου 30 λεπτά με το αυτοκίνητο από το πατρικό της πριγκίπισσας της Ουαλίας, όπου ζουν οι γονείς της.

Με πληροφορίες από PEOPLE

