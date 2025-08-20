Έλον Μασκ: «Φρένο» στα σχέδια για νέο κόμμα – Στήριξη σε Ρεπουμπλικανούς και Τζέι Ντι Βανς

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ φαίνεται να πατάει «φρένο» στα σχέδιά του για τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού κόμματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις προθέσεις του.

Παρά τις δηλώσεις του τον Ιούλιο ότι θα ίδρυε το “America Party” για τους Αμερικανούς ψηφοφόρους που απογοητεύονται από τα δύο μεγάλα κόμματα, ο CEO της Tesla πλέον προτιμά να επικεντρωθεί στις επιχειρήσεις του και να αποφύγει τη ρήξη με τους ισχυρούς Ρεπουμπλικανούς.

Κεντρικό ρόλο στις αποφάσεις του παίζει η σχέση του με τον αντιπρόεδρο JD Vance, ο οποίος θεωρείται πιθανός διάδοχος του κινήματος MAGA. Ο Μασκ εκτιμά ότι η δημιουργία τρίτου κόμματος θα έβλαπτε τις σχέσεις του με τον Vance, ενώ παράλληλα εξετάζει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει μέρος της τεράστιας περιουσίας του για να τον στηρίξει αν διεκδικήσει την προεδρία το 2028.

Ο Μασκ ξόδεψε σχεδόν 300 εκατομμύρια δολάρια για να στηρίξει τον Ντόναλντ Τραμπ και άλλους Ρεπουμπλικανούς στις εκλογές του 2024, ενώ διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τον πρώην πρόεδρο. Παρότι είχαν έρθει σε ρήξη στις αρχές του έτους, φαίνεται να έχει υπάρξει μια προσωρινή «εκεχειρία», με τον Τραμπ να δηλώνει δημόσια ότι θέλει να δει τον Μασκ και τις επιχειρήσεις του να «ευδοκιμούν».

Αν και ορισμένοι πολιτικοί σύμμαχοι του Μασκ υποστηρίζουν ότι δεν έχει αποκλείσει οριστικά την ίδρυση νέου κόμματος, προς το παρόν ο ίδιος δεν έχει προβεί σε καμία σοβαρή ενέργεια, ούτε έχει έρθει σε επαφή με τρίτους που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην υλοποίηση μιας τέτοιας προσπάθειας.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται θετική για τους Ρεπουμπλικανούς, καθώς ένα τρίτο κόμμα θα μπορούσε να αποσπάσει ψήφους από τη δεξιά βάση. Για τον JD Vance, η διατήρηση της στήριξης του Έλον Μασκ μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τις πολιτικές του φιλοδοξίες.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal