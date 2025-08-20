ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Νέα Υόρκη: Πέντε νεκροί από την Νόσο των Λεγεωνάριων στο Χάρλεμ - Μολύνθηκαν από κλιματιστικά

14 άτομα νοσηλεύονται, ενώ έχουν καταγραφεί 108 κρούσματα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Νέα Υόρκη: Πέντε νεκροί από την Νόσο των Λεγεωνάριων στο Χάρλεμ - Μολύνθηκαν από κλιματιστικά Facebook Twitter
Ψυκτικός πύργος στο Χάρλεμ. Εικάζεται ότι η μόλυνση εξαπλώθηκε μέσω των κλιματιστικών
0

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Χάρλεμ της Νέας Υόρκης και άλλοι 14 νοσηλεύονται αφού μολύνθηκαν από λεγεωνέλλωση και ασθένησαν με την Νόσο των Λεγεωνάριων, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές υγειονομικές αρχές, αποδίδοντας την εξάπλωση του βακτηρίου σε κλιματιστικά συστήματα.

Συνολικά έχουν καταγραφεί 108 κρούσματα στη συγκεκριμένη συνοικία, σύμφωνα με την Υπηρεσία Υγείας του δήμου, η οποία διευκρίνισε ότι το βακτήριο εντοπίστηκε σε ψυκτικούς πύργους.

Η λεγεωνέλλωση είναι σοβαρή λοίμωξη του αναπνευστικού που προκαλείται από βακτήρια του γένους Legionella. Το ποσοστό θνησιμότητας όσων νοσούν φτάνει το 9%.

Η μόλυνση μπορεί να προέλθει τόσο από το νερό όσο και από την εισπνοή μικροσταγονιδίων στην ατμόσφαιρα, ωστόσο η ασθένεια δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Οι δημοτικές αρχές υπενθύμισαν στους ιδιοκτήτες κτιρίων την υποχρέωσή τους να φροντίζουν για τη σωστή συντήρηση των συστημάτων κλιματισμού, ώστε να αποτρέπεται η ανάπτυξη του βακτηρίου.

Η ασθένεια πήρε το όνομα Νόσος των Λεγεωνάριων από την πρώτη γνωστή επιδημία που ξέσπασε το 1976 στη Φιλαδέλφεια, σε ξενοδοχείο που φιλοξενούσε συνέδριο βετεράνων της Αμερικανικής Λεγεώνας. Τότε είχαν χάσει τη ζωή τους 34 άνθρωποι.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία: Τι σημαίνει η «Συμμαχία των Προθύμων» και ο ρόλος των ΗΠΑ

Διεθνή / Εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία: Τι σημαίνει η «Συμμαχία των Προθύμων» και ο ρόλος των ΗΠΑ

Μετά τις ιστορικές συναντήσεις στον Λευκό Οίκο, η Ουκρανία ζητά εγγυήσεις ασφαλείας - Τι σχεδιάζει η «Συμμαχία των Προθύμων», ποιος είναι ο ρόλος της Βρετανίας, της Γαλλίας και των ΗΠΑ, και γιατί παραμένει αβέβαιο το μέλλον;
LIFO NEWSROOM
Μπαλί: Προσπάθησε να περάσει 1,4 κιλά κοκαΐνη κρυμμένη σε sex toy

Διεθνή / Μπαλί: Προσπάθησε να περάσει 1,4 κιλά κοκαΐνη κρυμμένη σε sex toy

Η γυναίκα είπε στην αστυνομία ότι είχε προσληφθεί για να μεταφέρει τα ναρκωτικά στην Ινδονησία από έναν άνδρα που γνώρισε μέσω του dark web τον Απρίλιο, με αντάλλαγμα 20.000 δολάρια - Κινδυνεύει ακόμη και με θανατική ποινή
LIFO NEWSROOM
Κέβιν Κόστνερ: «Kατάφωρο ψέμα» η αγωγή για εκτός σεναρίου σκηνή βιασμού

Διεθνή / Κέβιν Κόστνερ: «Kατάφωρο ψέμα» η αγωγή για εκτός σεναρίου σκηνή βιασμού

Η ΛαΜπέλα, κασκαντέρ της πρωταγωνίστριας Έλα Χαντ, ισχυρίζεται ότι στις 2 Μαΐου 2023 ο Κόστνερ αυτοσχεδίασε μια σκηνή στην οποία ο χαρακτήρας της Ζουλιέτ βιάζεται, μία μέρα αφότου είχε γυριστεί σκηνοθετημένη σκηνή βιασμού της Ζουλιέτ από άλλον χαρακτήρα
LIFO NEWSROOM
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑ

Διεθνή / Σουηδία: Πόσο κοστίζει η μεταφορά ολόκληρης εκκλησίας στην άλλη άκρη

Η εκκλησία αναμένεται να φθάσει στον προορισμό της - στην άλλη άκρη της πόλης - μετά από δύο ημέρες «ταξιδιού» - Το καμπαναριό, το οποίο είναι ξεχωριστή κατασκευή, θα μετακινηθεί την επόμενη εβδομάδα
LIFO NEWSROOM
Ισραήλ: Πρώτα η απελευθέρωση όλων των ομήρων, μετά κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Διεθνή / Ισραήλ: Πρώτα η απελευθέρωση όλων των ομήρων, μετά κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Ύστερα από 22 μήνες πολέμου, η Χαμάς ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι αποδέχεται την πρόταση του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ για 60ήμερη εκεχειρία, συνοδευόμενη από την απελευθέρωση ομήρων σε δύο φάσεις
LIFO NEWSROOM
Το Κρεμλίνο «παγώνει» τη συζήτηση για συνάντηση Ζελένσκι - Πούτιν: «Ας έρθει στη Μόσχα»

Διεθνή / Το Κρεμλίνο «παγώνει» τη συζήτηση για συνάντηση Ζελένσκι - Πούτιν: «Ας έρθει στη Μόσχα»

«Δεν θα πρέπει να γίνει μια συνάντηση απλώς για τη συνάντηση», δήλωσε εκπρόσωπος της Ρωσίας - Συνεχίζονται οι διεργασίες για το σχήμα των εγγυήσεων ασφαλείας από ΗΠΑ και Ευρώπη
LIFO NEWSROOM
Χίλαρι Κλίντον: «Έπρεπε να σκεφτείτε να παντρευτείτε» - Η προειδοποίηση για το μέλλον των γάμων ομόφυλων ζευγαριών

Διεθνή / Χίλαρι Κλίντον: «Οι Ρεπουμπλικάνοι θα κάνουν με τους γάμους ομόφυλων ζευγαριών ό,τι και με τις αμβλώσεις»

Η Χίλαρι Κλίντον εκτιμά πως επί Τραμπ θα χαθεί το εθνικό δικαίωμα στον γάμο ανεξαρτήτως φύλου και θα δοθεί το δικαίωμα σε κάθε πολιτεία να αποφασίζει ανεξάρτητα
LIFO NEWSROOM
 
 