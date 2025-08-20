Σουηδία: Πόσο κοστίζει η μεταφορά ολόκληρης εκκλησίας στην άλλη άκρη

Μετά από οκτώ χρόνια σχεδιασμού, κόστος άνω των 500 εκατ. κορωνών (39 εκατ. λίρες) και έναν αγιασμό, μια εκκλησία στη βόρεια Σουηδία ξεκίνησε ένα αργό «ταξίδι» 5 χιλιομέτρων την Τρίτη για να ανοίξει ο δρόμος για την επέκταση του μεγαλύτερου ορυχείου της Ευρώπης.

Η Kiruna Kyrka, σουηδική εκκλησία βάρους 672 τόνων που χτίστηκε το 1912, έχει ξεκινήσει το αργό «ταξίδι» της προς το νέο της «σπίτι» που θα διαρκέσει δύο ημέρες, διανύοντας ρυθμό μισού χιλιομέτρου την ώρα.

Η τεράστια επιχείρηση αποφασίστηκε καθώς ένα ορυχείο σιδηρομεταλλεύματος που λειτουργεί η κρατική εταιρεία εξόρυξης LKAB αποδυναμώνει το έδαφος, απειλώντας να καταπιεί την πόλη.

Η επιχείρηση δοκιμάστηκε με επιτυχία σε ένα τμήμα 30 μέτρων το Σαββατοκύριακο.

Η εκκλησία, σχεδιασμένη από τον Gustaf Wickman, είναι ένα από τα πιο αγαπημένα παλαιότερα κτίρια της Σουηδίας. Είναι γνωστή για την αρχιτεκτονική της που μοιάζει με lávvu (καλύβα των Σαάμι).

Την Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί μια εκκλησιαστική λειτουργία και μια εκδήλωση με καφέ σε μια προσπάθεια να καταρριφθεί ένα παγκόσμιο ρεκόρ. Θα υπάρξει επίσης μουσική ψυχαγωγία, συμπεριλαμβανομένης μιας συναυλίας με την τραγουδίστρια Carola.

Η εκκλησία αναμένεται να ανοίξει ξανά στη νέα της τοποθεσία στα τέλη του επόμενου έτους, αλλά ολόκληρη η μετεγκατάσταση της πόλης δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από το 2035.

Η εκκλησία είναι ένα από τα 23 πολιτιστικά κτίρια που μεταφέρονται σε αυτό που το LKAB χαρακτήρισε ως «ένα μοναδικό γεγονός στην παγκόσμια ιστορία».

Ο φορέας εκμετάλλευσης του ορυχείου έδωσε στους κατοίκους την επιλογή είτε να αποζημιώσουν οικονομικά όσους επλήγησαν από τη μετεγκατάσταση της πόλης είτε να ανοικοδομήσουν σπίτια ή κτίρια.

Η επέκταση έχει προκαλέσει αντιδράσεις, όπως από την κοινότητα των Σαάμι, η οποία φοβάται ότι ο κατακερματισμός της γης θα δυσχεράνει την εκτροφή ταράνδων και θα απειλήσει την ιθαγενή κουλτούρα και τον τρόπο ζωής της πόλης.

Η Karin K Niia, ιδιοκτήτρια ταράνδων και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Gabna Sameby, ενός χωριού των Σαάμι που έχει γαίες στον δήμο Kiruna, δήλωσε ότι η μεταφορά της εκκλησίας ήταν μια «μεγάλη παράσταση» για να αποσπάσει την προσοχή από την καταστροφή της πόλης και τον πολιτισμό των ιθαγενών της.

Κατηγόρησε την εταιρεία ότι «αρπάζει γη» από την περιοχή που χρειαζόταν για βοσκή για να υποστηρίξει τον πολιτισμό των Σαάμι.

«Είναι μάλλον δύσκολο να φανταστεί κανείς την μετακίνηση της εκκλησίας όταν γνωρίζω καλά τις συνέπειες που έχουν οι εξορυκτικές δραστηριότητες σε όλα γύρω της: βιοποικιλότητα, αέρα, ρύπανση του νερού, τάρανδοι και άγρια ζωή γενικότερα», είπε.

«Τα έχουν σχεδιάσει όλα για να τραβήξουν την προσοχή του κόσμου, την προσοχή των μέσων ενημέρωσης σε αυτήν την κρατική εταιρεία και τη δράση τους για τη διατήρηση της εκκλησίας ως σύμβολο της πολιτιστικής κληρονομιάς».

Αν και προηγουμένως είχε αρνηθεί να διευκρινίσει το κόστος της μετακίνησης, την Τρίτη ο διευθύνων σύμβουλος, Jan Moström, δήλωσε ότι είχε κοστίσει πάνω από μισό δισεκατομμύριο κορώνες, επιμένοντας ότι άξιζε τα χρήματα.

«Αν το ορυχείο πρόκειται να παραμείνει, πρέπει να μετακινήσουμε το κέντρο της πόλης. Το κέντρο της πόλης χωρίς την εκκλησία, δεν το βλέπω, επομένως δεν υπάρχουν εναλλακτικές», είπε κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης του SVT.

Το τέμπλο της εκκλησίας, ένα παστέλ τοπίο του αείμνηστου Πρίγκιπα Ευγένιου της Σουηδίας, και το εκκλησιαστικό όργανο με περισσότερους από 2.000 αυλούς έχουν τυλιχτεί προσεκτικά για το «ταξίδι», και το έδαφος γύρω από την προηγούμενη τοποθεσία της εκκλησίας έχει σκαφτεί ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν δοκοί από κάτω.

«Η εκκλησία βρίσκεται σε ένα σύστημα δοκών, και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν δύο σειρές ρυμουλκούμενων», δήλωσε ο διευθυντής του έργου LKAB, Στέφαν Χόλμμπλαντ Γιόχανσον. Αυτά τοποθετήθηκαν κάτω από τις δοκούς.

Το καμπαναριό, το οποίο είναι ξεχωριστή κατασκευή, θα μετακινηθεί την επόμενη εβδομάδα.

Με πληροφορίες από Guardian