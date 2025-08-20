ΔΙΕΘΝΗ
Η ICE συνέλαβε αστυνομικό ως μετανάστη που βρίσκεται παράνομα στις ΗΠΑ

Ο άνδρας συμφώνησε να φύγει οικειοθελώς από τη χώρα - Είχε προσληφθεί από τοπικό δήμο, καθώς διέθετε νόμιμη άδεια εργασίας - Αδιευκρίνιστο το τι ακριβώς συνένη

Φωτογραφία από την πρόσληψη του Jon Luke Evans στην αστυνομία / AP Photos
Αστυνομικός στο Μέιν, ο οποίος συνελήφθη από τις μεταναστευτικές αρχές των ΗΠΑ, συμφώνησε να αποχωρήσει οικειοθελώς από τη χώρα, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Η ICE συνέλαβε στις 25 Ιουλίου τον εφεδρικό αξιωματικό του Αστυνομικού Τμήματος Old Orchard Beach, Τζον Λουκ Έβανς, με καταγωγή από την Τζαμάικα, στο πλαίσιο εντατικοποίησης των ελέγχων μετανάστευσης. Ωστόσο, αξιωματούχοι του δήμου και της αστυνομίας είχαν δηλώσει πως οι ομοσπονδιακές αρχές τούς είχαν διαβεβαιώσει ότι ο Έβανς διέθετε νόμιμη άδεια εργασίας στις ΗΠΑ.

Εκπρόσωπος της ICE ανέφερε στο Associated Press ότι δικαστής ενέκρινε την οικειοθελή αποχώρηση του Έβανς, ο οποίος θα μπορούσε να εγκαταλείψει τη χώρα άμεσα. Δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες για την υπόθεση.

Η σύλληψη του Έβανς προκάλεσε αντιπαράθεση μεταξύ των τοπικών αρχών και της ICE. Η αρχηγός της αστυνομίας, Ελίζ Σαρντ, σημείωσε πως το τμήμα είχε ενημερωθεί από τις ομοσπονδιακές αρχές ότι ο αξιωματικός είχε νόμιμη άδεια εργασίας, ενώ ο δήμος είχε καταχωρήσει τα στοιχεία του στο σύστημα E-Verify του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας πριν από την πρόσληψή του. Η υφυπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Τρίσια ΜακΛάφλιν, κατηγόρησε τον δήμο για «απερίσκεπτη εμπιστοσύνη» στο σύστημα.

Το E-Verify είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που επιτρέπει στους εργοδότες να ελέγχουν εάν οι υποψήφιοι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα εργασίας στις ΗΠΑ.

«Ο δήμος επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να τηρεί όλους τους πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς νόμους σχετικά με την απασχόληση», ανέφερε η Σαρντ σε δήλωσή της, τονίζοντας ότι η πόλη θα συνεχίσει να βασίζεται στη φόρμα I-9 και στη βάση δεδομένων του E-Verify για την επιβεβαίωση της εργασιακής νομιμότητας.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα εντοπισμού κρατουμένων της ICE, ο Έβανς κρατούνταν αρχικά στο Κέντρο Κράτησης Donald W. Wyatt στο Ρόουντ Άιλαντ. Ωστόσο, εκπρόσωπος του κέντρου ανέφερε ότι μεταφέρθηκε σε εγκατάσταση της ICE στη Μασαχουσέτη. Οι αρχές δεν διευκρίνισαν το λόγο της διαφοροποίησης, ενώ παραμένει ασαφές αν ο Έβανς εκπροσωπείται από δικηγόρο.

Η ICE είχε δηλώσει τον Ιούλιο ότι ο αξιωματικός είχε παραμείνει στις ΗΠΑ πέραν της λήξης της βίζας του και είχε επιχειρήσει παράνομα να αγοράσει πυροβόλο όπλο. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο WMTW, η συμφωνία για οικειοθελή αποχώρηση σημαίνει ότι ο Έβανς θα αναχωρήσει από τις ΗΠΑ με δικά του έξοδα, αποφεύγοντας έτσι την απέλαση.

Με πληροφορίες από NBC

