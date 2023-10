Νετανιάχου: «Η Χαμάς θέλει να μας δολοφονήσει όλους»

Σκληρή απάντηση στη Χαμάς έστειλε πριν από λίγη ώρα με αφορμή τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Με διάγγελμα προς το ισραηλινό έθνος για τον πόλεμο Ισράηλ-Χαμάς, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποσχέθηκε να χρησιμοποιήσει «όλη τη δύναμη» των ισραηλινών δυνάμεων (IDF) για να καταστρέψει όσες δυνατότητες έχει η Χαμάς. Αποκαλώντας τα σημερινά γεγονότα κάτι που «δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στο Ισραήλ», δεσμεύτηκε να διασφαλίσει ότι «δεν θα ξανασυμβεί ποτέ».

Είπε ακόμη ότι η Χαμάς ξεκίνησε έναν «σκληρό και διαβολικό πόλεμο, με στόχο αθώους πολίτες, νέους και ηλικιωμένους». «Θα νικήσουμε, αλλά το τίμημα θα είναι βαρύ», υποστήριξε. «Η Χαμάς θέλει να μας δολοφονήσει όλους», ανέφερε ο Νετανιάχου, «σφαγιάζοντας το λαό μας».

«Αυτό που συνέβη σήμερα δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στο Ισραήλ και θα διασφαλίσω ότι δεν θα ξανασυμβεί ποτέ. Οι IDF θα χρησιμοποιήσουν αμέσως όλη τους τη δύναμη για να καταστρέψουν τις δυνατότητες της Χαμάς», τόνισε και αυτή για αυτή τη «μαύρη μέρα» θα υπάρξει «εκδίκηση».

Σύμφωνα με τον ίδιο το Ισραήλ θα βάλει στο στόχαστρο τη Χαμάς παντού μετατρέποντας τα μέρη που «κρύβεται και δρα» σε πόλεις της καταστροφής. Κάλεσε δε τους κατοίκους της Γάζας να «φύγουν τώρα γιατί θα επιχειρήσουμε παντού με πλήρη ισχύ».

Ο Νετανιάχου είπε ακόμα ότι ο στρατός «εκκαθαρίζει αυτή τη στιγμή τους τρομοκράτες της Χαμάς από παντού όπου διείσδυσαν, πηγαίνοντας από σπίτι σε σπίτι, επαναφέροντας τον έλεγχο στα χέρια μας».

Έστειλε αγάπη και συλλυπητήρια σε όλες τις οικογένειες που πενθούν και έχασαν τους αγαπημένους τους «που δολοφονήθηκαν βάναυσα εν ψυχρώ». Δήλωσε επίσης πως προσεύχεται για την ανάρρωση των τραυματιών. Προειδοποίησε εκ νέου τη Χαμάς ότι το Ισραήλ θα την καταστήσει υπεύθυνη για τους ομήρους που πήρε. «Το Ισραήλ θα εκδικηθεί όποιον πάθει κάτι», είπε, «έστω και μια τρίχα στο κεφάλι του».

Πρόσθεσε πως το Ισραήλ στέκεται αλληλέγγυο στους κατοίκους του νότου, οι οποίοι πολέμησαν γενναία. Επαίνεσε τις δυνάμεις ασφαλείας, χαρακτηρίζοντάς τες ως τους «τελευταίους στη μακρά ιστορία των ηρώων πολέμου του Ισραήλ». «Πολεμάτε τώρα για τα σπίτια όλων μας, για το μέλλον όλων μας», είπε χαρακτηριστικά. «Είμαστε όλοι μαζί σας, όλοι σας αγαπάμε, όλοι σας χαιρετάμε».

Ανέφερε επιπροσθέτως ότι μίλησε με τον Αμερικανό πρόεδρο Μπάιντεν και άλλους παγκόσμιους ηγέτες από τη Γαλλία, τη Βρετανία και όχι μόνο, ευχαρίστησε τον Μπάιντεν για την «αμέριστη υποστήριξή του» και λέει ότι ανέφερε ότι εξασφάλισε διεθνή υποστήριξη για την «ελευθερία δράσης» του Ισραήλ.

Νωρίτερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε τους ηγέτες κομμάτων της αντιπολίτευσης, τον Γιαΐρ Λαπίντ και τον Μπένι Γκαντς να συμμετάσχουν σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας.

