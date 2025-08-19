ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Σαουδική Αραβία: Το φιλόδοξο θέρετρο σκι δοκιμάζει το Neom των $1,5 τρισ. του Μπιν Σαλμάν

Ορισμένα τμήματα του φαραωνικού έργου αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις ή περικοπές, ενώ το φαντασμαγορικό χειμερινό θέρετρο στην έρημο αποκτά κρίσιμη σημασία

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Σαουδική Αραβία: Το φιλόδοξο θέρετρο σκι δοκιμάζει το Neom των $1,5 τρισ. του Μπιν Σαλμάν Facebook Twitter
Γραφικό: Neom
0

Η Σαουδική Αραβία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στο πλαίσιο του γιγαντιαίου σχεδίου Neom: το χιονοδρομικό κέντρο Trojena, που έχει οριστεί να φιλοξενήσει τους Ασιατικούς Χειμερινούς Αγώνες του 2029. 

Το έργο, κόστους περίπου 19 δισ. δολαρίων, προβλέπει πίστες σκι, τεχνητή λίμνη και πολυτελείς ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις στην καρδιά της ερήμου - σε μια περιοχή με περιορισμένη φυσική χιονόπτωση.

Η έγκαιρη ολοκλήρωση θεωρείται κρίσιμη, καθώς οι διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις απαιτούν βασικές υποδομές πολύ πριν από την έναρξη. Αν και το Ριάντ επιμένει ότι οι εργασίες προχωρούν βάσει χρονοδιαγράμματος, όσοι παρακολουθούν την πορεία του έργου εκφράζουν ανησυχία για τις τεχνικές δυσκολίες - από την παραγωγή τεχνητού χιονιού μέχρι την τροφοδοσία με νερό στο υψόμετρο.

Σαουδική Αραβία: Το φιλόδοξο θέρετρο σκι δοκιμάζει το Neom των ,5 τρισ. του Μπιν Σαλμάν Facebook Twitter
Γραφικό: Neom
Σαουδική Αραβία: Το φιλόδοξο θέρετρο σκι δοκιμάζει το Neom των ,5 τρισ. του Μπιν Σαλμάν Facebook Twitter
Γραφικό: Neom

Το Neom, που ανακοινώθηκε το 2017, έχει μετατραπεί σε σύμβολο των φιλοδοξιών του πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν να διαφοροποιήσει την οικονομία της χώρας πέρα από το πετρέλαιο. Το αρχικό κόστος εκτιμήθηκε στα 500 δισ. δολάρια, όμως πλέον το συνολικό τίμημα φτάνει τα 1,5 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το Bloomberg, καθώς εντάσσονται έργα όπως ο ουρανοξύστης-«γραμμή» The Line, η πλωτή βιομηχανική πόλη και πολυτελή νησιωτικά resorts.

Σαουδική Αραβία: Το φιλόδοξο θέρετρο σκι δοκιμάζει το Neom των ,5 τρισ. του Μπιν Σαλμάν Facebook Twitter
Γραφικό: Neom
Σαουδική Αραβία: Το φιλόδοξο θέρετρο σκι δοκιμάζει το Neom των ,5 τρισ. του Μπιν Σαλμάν Facebook Twitter
Γραφικό: Neom
Σαουδική Αραβία: Το φιλόδοξο θέρετρο σκι δοκιμάζει το Neom των ,5 τρισ. του Μπιν Σαλμάν Facebook Twitter
Γραφικό: Neom

Η τεράστια αυτή επένδυση, ωστόσο, επιβαρύνεται από τις πιέσεις στους κρατικούς προϋπολογισμούς, καθώς η πτώση των τιμών του πετρελαίου διευρύνει το δημοσιονομικό έλλειμμα. Ήδη, ορισμένα τμήματα του Neom αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις ή περικοπές, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα για τη βιωσιμότητα των «φαραωνικών» έργων.

Παρά τις δυσκολίες, οι σαουδαραβικές αρχές δηλώνουν αποφασισμένες να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους απέναντι στις διεθνείς ομοσπονδίες. Εκτός από τους Ασιατικούς Χειμερινούς Αγώνες, η χώρα έχει αναλάβει να φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2034, την Έκθεση Expo 2030 και το Κύπελλο Ασίας 2027, επενδύοντας σε αθλητικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχεία και υποδομές που φιλοδοξούν να αλλάξουν την εικόνα του βασιλείου παγκοσμίως.

Το Trojena, με το φιλόδοξο χιονοδρομικό του κέντρο, αναδεικνύεται σε «δοκιμασία αντοχής» για τα σχέδια του Μπιν Σαλμάν. Η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου θα ενίσχυε το αφήγημα της Vision 2030 για ένα νέο, εξωστρεφές πρόσωπο της Σαουδικής Αραβίας· αποτυχία ή καθυστέρηση, όμως, θα μπορούσε να αποδυναμώσει την αξιοπιστία της χώρας στις διεθνείς διοργανώσεις.

Με πληροφορίες από Bloomberg

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν: Πώς από «παρίας» επί Μπάιντεν έγινε «φοβερός τύπος» από τον Τραμπ

Διεθνή / Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν: Πώς από «παρίας» επί Μπάιντεν έγινε «φοβερός τύπος» από τον Τραμπ

Ο Τραμπ επιδιώκει σημαντικά οικονομικά οφέλη και έναν ενισχυμένο ρόλο των ΗΠΑ στην περιοχή, ενώ ο μπιν Σαλμάν θέλει έναν ισχυρό σύμμαχο στην προσπάθειά του να εκσυγχρονίσει τη Σαουδική Αραβία και να ασκήσει περιφερειακή εξουσία
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΗΠΑ και Ευρώπη ξεκινούν άμεσα διαβουλεύσεις για εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

Διεθνή / ΗΠΑ και Ευρώπη ξεκινούν άμεσα διαβουλεύσεις για εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

Στόχος «να προλάβουν» πιθανές απαιτήσεις Πούτιν - Το πακέτο εγγυήσεων αναμένεται να περιλαμβάνει πολυεθνική δύναμη, όμως η τελική του μορφή δεν έχει οριστικοποιηθεί, αναφέρει σε αποκλειστικό δημοσίευμα το Bloomberg
LIFO NEWSROOM
Επείγουσα βοήθεια από το Ισραήλ στο Νότιο Σουδάν, εν μέσω φημών για μετεγκατάσταση Παλαιστινίων

Διεθνή / Επείγουσα βοήθεια από το Ισραήλ στο Νότιο Σουδάν, εν μέσω φημών για μετεγκατάσταση Παλαιστινίων

Η Γάζα μαστίζεται από λιμό, όμως το Ισραήλ ανακοινώνει βοήθεια στο Σουδάν - ένα από τα μέρη που φημολογείται ότι προετοιμάζει το Τελ Αβίβ για να μετεγκατεσταθούν οι εκδιωχθέντες Παλαιστίνιοι
LIFO NEWSROOM
Bloomberg: Η Shein εξετάζει επιστροφή στην Κίνα για να εισαχθεί στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ

Διεθνή / Bloomberg: Η Shein εξετάζει επιστροφή στην Κίνα για να εισαχθεί στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ

Μετά την αποτυχία εξασφάλισης των αναγκαίων εγκρίσεων για εισαγωγή σε Νέα Υόρκη και Λονδίνο, οι επιλογές της Shein στενεύουν, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο κρίσιμο το τρέχον σχέδιο εισαγωγής στο Χονγκ Κονγκ 
LIFO NEWSROOM
Η Ουκρανία προτείνει συμφωνία 100 δισ. δολαρίων για αμερικανικά όπλα στον Τραμπ με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφάλειας

Διεθνή / Συμφωνία 100 δισ. δολαρίων για αμερικανικά όπλα από την Ουκρανία στον Τραμπ με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφάλειας

«Δεν δίνουμε τίποτα. Πουλάμε όπλα», είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντηση με τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο και είναι σαφές πως η ουκρανική πρόταση στοχεύει να απευθυνθεί στην επιθυμία του να ενισχύσει τη βιομηχανία των ΗΠΑ
LIFO NEWSROOM
Η συμφωνία Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν δίνει στην Τουρκία άνοιγμα στον νότιο Καύκασο

Ανάλυση / Η συμφωνία Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν δίνει στην Τουρκία άνοιγμα στον νότιο Καύκασο

Η νέα ειρηνευτική συμφωνία με διαμεσολάβηση των ΗΠΑ μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας ανοίγει τον δρόμο για εξομάλυνση Τουρκίας-Αρμενίας, ενισχύοντας τα στρατηγικά συμφέροντα της Άγκυρας στον Νότιο Καύκασο και την Κεντρική Ασία
ΠΕΤΡΟΣ ΚΡΑΝΙΑΣ
ΖΕΛΕΝΣΚΙ ΤΡΑΜΠ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Διεθνή / Ανάλυση BBC: Η πρώτη αποτίμηση της συνάντησης στον Λευκό Οίκο - Η στάση Τραμπ, Ζελένσκι και Ευρωπαίων

«Κανείς δεν θέλει να διαφωνήσει με τον Τραμπ» αλλά η γλώσσα του σώματός τους υποδηλώνει ότι «μπορεί να μην είναι τόσο αισιόδοξοι όσο υποδηλώνουν τα λόγια τους» - «Ο Τραμπ διέκοψε τις συνομιλίες με τους Ευρωπαίους για να μιλήσει με τον Πούτιν»
LIFO NEWSROOM
 
 