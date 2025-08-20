ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ο Κρις Μάρτιν για το ζευγάρι στο «σκάνδαλο με τον CEO στους Coldplay»: «Τους στέλνουμε αγάπη»

Ευχαριστούμε που ήρθατε μετά από εκείνο το φιάσκο, αλλά όταν η ζωή σου πετά λεμόνια, να τα κάνεις λεμονάδα, είπε σε συναυλία των Coldplay αναφερόμενος σε όσα έγιναν τον Ιούλιο στη Βοστώνη

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ο Κρις Μάρτιν για το ζευγάρι στο «σκάνδαλο με τον CEO στους Coldplay»: «Τους στέλνουμε αγάπη» Facebook Twitter
Κρις Μάρτιν / Φωτογραφία αρχείου: EPA
0

Ο Chris Martin θέλησε να δώσει τέλος στη «διεθνώς τεράστια παρεξήγηση» που προέκυψε από το περίφημο στιγμιότυπο σε συναυλία των Coldplay, το οποίο έκανε τον γύρο του διαδικτύου και προκάλεσε ακόμη και την παραίτηση CEO μεγάλης τεχνολογικής εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας του συγκροτήματος στις 19 Αυγούστου στο Craven Park του Kingston upon Hull στην Αγγλία, στο πλαίσιο της περιοδείας Music of the Spheres, ο frontman εξήγησε τι πραγματικά συνέβη.

«Θα το πω μία και καλή: δεν ήταν, δεν θα είναι και δεν ήταν ποτέ “kiss cam”», τόνισε ο Martin, σύμφωνα με βίντεο θεατών. «Είναι ένα jumbotron, και το κάνουμε αυτό εδώ και πολύ καιρό. Επιλέγουμε ανθρώπους για να τους πούμε ένα “γεια”. Και ναι, μερικές φορές αυτό μπορεί να καταλήξει σε ένα διεθνές σκάνδαλο. Αλλά τις περισσότερες φορές απλώς προσπαθούμε να πούμε ένα γεια, τίποτα παραπάνω».

Ο τραγουδιστής μάλιστα έστειλε μήνυμα συμπαράστασης στο ζευγάρι που βρέθηκε στο επίκεντρο της υπόθεσης στις 16 Ιουλίου, λέγοντας: «Τους στέλνουμε αγάπη και τις καλύτερες ευχές».

Coldplay: «Φιάσκο» και λεμονάδα από τα λεμόνια της ζωής

Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Martin αναφέρθηκε στο θέμα. Το βράδυ της Δευτέρας, 18 Αυγούστου, είχε αστειευτεί στο κοινό του: «Ήσασταν στη συναυλία της Βοστώνης; Ε, λοιπόν, ευχαριστούμε που ήρθατε ξανά μετά από εκείνο το φιάσκο».

Και πρόσθεσε: «Το κάνουμε χρόνια, αλλά μόνο πρόσφατα αυτό έγινε… τέλος πάντων. Η ζωή σού πετάει λεμόνια και πρέπει να τα κάνεις λεμονάδα».

Οι Coldplay ολοκλήρωσαν την αμερικανική τους περιοδεία στο Μαϊάμι στις 27 Ιουλίου και, μετά από τρεις εβδομάδες διάλειμμα, ξεκίνησαν το τελευταίο σκέλος στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Το σκάνδαλο με τον CEO της Astronomer στη συναυλία των Coldplay

Η υπόθεση ξεκίνησε στις 16 Ιουλίου, στη συναυλία των Coldplay στο Gillette Stadium της Βοστώνης. Τότε, η κάμερα έδειξε ένα ζευγάρι που αντέδρασε αμήχανα, κρύβοντας τα πρόσωπά του, γεγονός που οδήγησε τον Κρις Μάρτιν να σχολιάσει: «Ή τους έπιασα σε εξωσυζυγική σχέση ή είναι απλώς πολύ ντροπαλοί».

Το βίντεο έγινε viral και οι διαδικτυακοί χρήστες εντόπισαν ότι πρόκειται για τον Andy Byron, CEO της τεχνολογικής εταιρείας Astronomer και παντρεμένο, μαζί με την επικεφαλής του HR της εταιρείας - που δεν ήταν η σύζυγός του. Στις 18 Ιουλίου η εταιρεία τον έθεσε σε διαθεσιμότητα, ενώ μία μέρα αργότερα ανακοίνωσε την παραίτησή του. «Οι ηγέτες μας πρέπει να αποτελούν πρότυπο σε θέματα συμπεριφοράς και υπευθυνότητας. Πρόσφατα, αυτό δεν συνέβη», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της Astronomer.

Μετά την κατακραυγή για τον χειρισμό της υπόθεσης, η εταιρεία προσπάθησε να αναστρέψει το κλίμα, δημοσιεύοντας χιουμοριστικό βίντεο με «προσωρινή εκπρόσωπο» την Gwyneth Paltrow, πρώην σύζυγο του Κρις Μάρτιν.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Astronomer προσέλαβε την Γκουίνεθ Πάλτροου ως «προσωρινή εκπρόσωπό» της μετά το βίντεο με την kiss cam

It's Viral / Η Astronomer προσέλαβε την Γκουίνεθ Πάλτροου ως «προσωρινή εκπρόσωπό» της μετά το βίντεο με την kiss cam

Η εταιρεία «τρολάρει» το κοινό που απέκτησε επειδή ήλθε στο προσκήνιο από την αποκάλυψη της σχέσης του CEO και της επικεφαλής HR στη συναυλία των Coldplay και εκμεταλλεύεται τη φήμη που έχει αποκτήσει, διαφημίζοντας τις υπηρεσίες της
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τραμπ: Σχέδιο για ΝΑΤΟϊκή δύναμη ασφαλείας στην Ουκρανία χωρίς φυσικά Αμερικανούς στρατιώτες

Διεθνή / Το σχέδιο Τραμπ για ΝΑΤΟϊκού τύπου δύναμη ασφαλείας στην Ουκρανία χωρίς Αμερικανούς στρατιώτες

Ο Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει ευρωπαϊκή δύναμη ασφαλείας στην Ουκρανία μετά από πιθανή ειρηνευτική συμφωνία - Οι ΗΠΑ εξετάζουν παροχή αεροπορικής υποστήριξης, αποκλείοντας όμως την ανάπτυξη χερσαίων στρατευμάτων
LIFO NEWSROOM
Hamamatsu: Η ιαπωνική πόλη που προσελκύει μετανάστες για να αντιστρέψει την πληθυσμιακή πτώση

Διεθνή / Hamamatsu: Η ιαπωνική πόλη που προσελκύει μετανάστες για να αντιστρέψει την πληθυσμιακή πτώση

Η πόλη Hamamatsu στην Ιαπωνία στρατολογεί μετανάστες για να αντιμετωπίσει τη μείωση του πληθυσμού και την έλλειψη εργατικού δυναμικού, δημιουργώντας παράλληλα μια δυναμική οικονομία και ευκαιρίες για νέους Ιάπωνες
LIFO NEWSROOM
Πώς δίκτυα offshore μετέφεραν πετρέλαιο από Ιράν, Ρωσία και Βενεζουέλα στην Κίνα

Διεθνή / Πώς δίκτυα offshore μετέφεραν πετρέλαιο από Ιράν, Ρωσία και Βενεζουέλα στην Κίνα

Αποκαλύψεις για offshore εταιρείες και ναυτικά ενέχυρα που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά πετρελαίου από Ιράν, Ρωσία και Βενεζουέλα στην Κίνα, παρακάμπτοντας τις κυρώσεις των ΗΠΑ και της ΕΕ
LIFO NEWSROOM
Εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία: Τι σημαίνει η «Συμμαχία των Προθύμων» και ο ρόλος των ΗΠΑ

Διεθνή / Εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία: Τι σημαίνει η «Συμμαχία των Προθύμων» και ο ρόλος των ΗΠΑ

Μετά τις ιστορικές συναντήσεις στον Λευκό Οίκο, η Ουκρανία ζητά εγγυήσεις ασφαλείας - Τι σχεδιάζει η «Συμμαχία των Προθύμων», ποιος είναι ο ρόλος της Βρετανίας, της Γαλλίας και των ΗΠΑ, και γιατί παραμένει αβέβαιο το μέλλον;
LIFO NEWSROOM
Μπαλί: Προσπάθησε να περάσει 1,4 κιλά κοκαΐνη κρυμμένη σε sex toy

Διεθνή / Μπαλί: Προσπάθησε να περάσει 1,4 κιλά κοκαΐνη κρυμμένη σε sex toy

Η γυναίκα είπε στην αστυνομία ότι είχε προσληφθεί για να μεταφέρει τα ναρκωτικά στην Ινδονησία από έναν άνδρα που γνώρισε μέσω του dark web τον Απρίλιο, με αντάλλαγμα 20.000 δολάρια - Κινδυνεύει ακόμη και με θανατική ποινή
LIFO NEWSROOM
Κέβιν Κόστνερ: «Kατάφωρο ψέμα» η αγωγή για εκτός σεναρίου σκηνή βιασμού

Διεθνή / Κέβιν Κόστνερ: «Kατάφωρο ψέμα» η αγωγή για εκτός σεναρίου σκηνή βιασμού

Η ΛαΜπέλα, κασκαντέρ της πρωταγωνίστριας Έλα Χαντ, ισχυρίζεται ότι στις 2 Μαΐου 2023 ο Κόστνερ αυτοσχεδίασε μια σκηνή στην οποία ο χαρακτήρας της Ζουλιέτ βιάζεται, μία μέρα αφότου είχε γυριστεί σκηνοθετημένη σκηνή βιασμού της Ζουλιέτ από άλλον χαρακτήρα
LIFO NEWSROOM
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑ

Διεθνή / Σουηδία: Πόσο κοστίζει η μεταφορά ολόκληρης εκκλησίας στην άλλη άκρη

Η εκκλησία αναμένεται να φθάσει στον προορισμό της - στην άλλη άκρη της πόλης - μετά από δύο ημέρες «ταξιδιού» - Το καμπαναριό, το οποίο είναι ξεχωριστή κατασκευή, θα μετακινηθεί την επόμενη εβδομάδα
LIFO NEWSROOM
Ισραήλ: Πρώτα η απελευθέρωση όλων των ομήρων, μετά κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Διεθνή / Ισραήλ: Πρώτα η απελευθέρωση όλων των ομήρων, μετά κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Ύστερα από 22 μήνες πολέμου, η Χαμάς ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι αποδέχεται την πρόταση του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ για 60ήμερη εκεχειρία, συνοδευόμενη από την απελευθέρωση ομήρων σε δύο φάσεις
LIFO NEWSROOM
Το Κρεμλίνο «παγώνει» τη συζήτηση για συνάντηση Ζελένσκι - Πούτιν: «Ας έρθει στη Μόσχα»

Διεθνή / Το Κρεμλίνο «παγώνει» τη συζήτηση για συνάντηση Ζελένσκι - Πούτιν: «Ας έρθει στη Μόσχα»

«Δεν θα πρέπει να γίνει μια συνάντηση απλώς για τη συνάντηση», δήλωσε εκπρόσωπος της Ρωσίας - Συνεχίζονται οι διεργασίες για το σχήμα των εγγυήσεων ασφαλείας από ΗΠΑ και Ευρώπη
LIFO NEWSROOM
 
 