Ντόναλντ Τραμπ: Ανοιχτό μικρόφωνο τον «πρόδωσε» και αποκάλυψε πληροφορία για τον Πούτιν

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι φαίνεται να είναι έτοιμοι για μια ειρηνευτική σύνοδο κορυφής, μετά από τα ταχύτατα τετ-α-τετ τη Δευτέρα μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και Ευρωπαίων ηγετών, με κύριο θέμα τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Οι ελπίδες για μια σημαντική πρόοδο αυξήθηκαν μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό του μετά από μια «πολύ καλή» συνάντηση με τους Ευρωπαίους και τον Ουκρανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο.

Αν η σύνοδος κορυφής Πούτιν-Ζελένσκι πραγματοποιηθεί, θα πρόκειται για την πρώτη συνάντηση μεταξύ των Ρώσου και Ουκρανού ηγέτη από την πλήρη εισβολή της Μόσχας πριν από σχεδόν τριάμισι χρόνια.

Ο Τραμπ, που προσπαθεί να ανταποκριθεί στην υπόσχεσή του για γρήγορη λήξη του πολέμου, έγραψε στο κοινωνικό δίκτυό του Truth Social ότι «όλοι είναι πολύ χαρούμενοι για την πιθανότητα ΕΙΡΗΝΗΣ για Ρωσία/Ουκρανία».

Ο Ντόναλντ Τραμπ φιλοξένησε στον Λευκό Οίκο επτά Ευρωπαίους ηγέτες, μεταξύ των οποίων τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, για μια κλειστή πολυμερή συνάντηση συντονισμού σχετικά με την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας για το Κίεβο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ένα μικρόφωνο που ήταν ανοιχτό άθελά του κατέγραψε τον Τραμπ να λέει στον Μακρόν ότι πιστεύει πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν «θέλει να κλείσει μια συμφωνία».

«Νομίζω ότι θέλει να κλείσει συμφωνία… Νομίζω ότι θέλει να κάνει μια συμφωνία, καταλαβαίνεις; Όσο τρελό κι αν ακούγεται», ακούγεται να λέει στην μεταξύ τους κουβέντα.

Trump talking to Macron about Putin. The convo was picked by a microphone:



"I think he wants to end it. I think he wants to make a deal, you understand that? As crazy as it sounds..." pic.twitter.com/IS9xEW0F2w — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) August 18, 2025

Να σημειωθεί πως ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι διατεθειμένος να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ενώ από τη Μόσχα συνεργάτης του Πούτιν ανέφερε ότι ο Ρώσος ηγέτης είναι «ανοιχτός» στην ιδέα απευθείας συνομιλιών με την Ουκρανία.