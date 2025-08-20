Εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία: Τι σημαίνει η «Συμμαχία των Προθύμων» και ο ρόλος των ΗΠΑ

Μετά τις ιστορικές συναντήσεις στον Λευκό Οίκο αυτή την εβδομάδα, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της «ήδη εργάζονται πάνω στο συγκεκριμένο περιεχόμενο των εγγυήσεων ασφαλείας».

Την ίδια στιγμή, ο Σερ Κιρ Στάρμερ προεδρεύει μιας εικονικής συνάντησης με τις χώρες που είναι πρόθυμες να βοηθήσουν στην ασφάλεια της Ουκρανίας μετά από μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία – τη λεγόμενη «Συμμαχία των Προθύμων».

Η Βρετανία έχει ήδη στείλει τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεών της, ναύαρχο σερ Τόνι Ράντακιν, στην Ουάσιγκτον για να συζητήσει τον ρόλο των ΗΠΑ.

Αλλά τι σημαίνουν στην πράξη οι «εγγυήσεις ασφαλείας»;

Η έννοια κυμαίνεται από στρατιωτική υποστήριξη (χωρίς «μπότες στο έδαφος») μέχρι την απειλή αυστηρών οικονομικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ παραμένει εκτός συζήτησης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να το αποκλείει και αρκετά κράτη-μέλη να φοβούνται άμεση εμπλοκή σε πόλεμο με τη Ρωσία.

Πιθανά μέτρα περιλαμβάνουν την επιτήρηση του ουκρανικού εναέριου χώρου μέσω βάσεων στην Πολωνία και τη Ρουμανία, την ενίσχυση της ασφάλειας στη Μαύρη Θάλασσα για την ελεύθερη διέλευση εμπορικών πλοίων, καθώς και εκπαίδευση, πληροφορίες και συνεχή παροχή όπλων και πυρομαχικών.

Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα: τι θα δεχτεί η Ρωσία; Ορισμένοι ειδικοί προειδοποιούν ότι η Μόσχα ίσως αποδεχθεί μόνο μια αμερικανική εγγύηση με αντάλλαγμα τη de facto αναγνώριση των κατεχόμενων περιοχών και την παραμονή της Ουκρανίας εκτός ΝΑΤΟ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υποσχεθεί συμμετοχή των ΗΠΑ, αλλά χωρίς χερσαίες δυνάμεις, αφήνοντας ασαφές αν η Ουάσιγκτον θα αναλάβει δράση σε περίπτωση που η Ρωσία παραβιάσει την ειρηνευτική συμφωνία. Πρώην αξιωματούχοι εκφράζουν σκεπτικισμό, επισημαίνοντας ότι «η Συμμαχία των Προθύμων δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ισχύ των ΗΠΑ».

Το μέλλον παραμένει αβέβαιο: πώς θα βρεθεί η ισορροπία ανάμεσα σε εγγυήσεις αρκετά ισχυρές για να αποτρέψουν τη Ρωσία, αλλά όχι τόσο προκλητικές ώστε να οδηγήσουν σε κλιμάκωση;

Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι επόμενοι μήνες θα δοκιμάσουν τη βούληση της Δύσης και την αποφασιστικότητα της «Συμμαχίας των Προθύμων».

Με πληροφορίες από BBC