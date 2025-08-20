ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία: Τι σημαίνει η «Συμμαχία των Προθύμων» και ο ρόλος των ΗΠΑ

Μετά τις ιστορικές συναντήσεις στον Λευκό Οίκο, η Ουκρανία ζητά εγγυήσεις ασφαλείας - Τι σχεδιάζει η «Συμμαχία των Προθύμων», ποιος είναι ο ρόλος της Βρετανίας, της Γαλλίας και των ΗΠΑ, και γιατί παραμένει αβέβαιο το μέλλον;

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία: Τι σημαίνει η «Συμμαχία των Προθύμων» και ο ρόλος των ΗΠΑ Facebook Twitter
φωτ.: Getty
0

Μετά τις ιστορικές συναντήσεις στον Λευκό Οίκο αυτή την εβδομάδα, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της «ήδη εργάζονται πάνω στο συγκεκριμένο περιεχόμενο των εγγυήσεων ασφαλείας».

Την ίδια στιγμή, ο Σερ Κιρ Στάρμερ προεδρεύει μιας εικονικής συνάντησης με τις χώρες που είναι πρόθυμες να βοηθήσουν στην ασφάλεια της Ουκρανίας μετά από μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία – τη λεγόμενη «Συμμαχία των Προθύμων».

Η Βρετανία έχει ήδη στείλει τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεών της, ναύαρχο σερ Τόνι Ράντακιν, στην Ουάσιγκτον για να συζητήσει τον ρόλο των ΗΠΑ.

Αλλά τι σημαίνουν στην πράξη οι «εγγυήσεις ασφαλείας»;

Η έννοια κυμαίνεται από στρατιωτική υποστήριξη (χωρίς «μπότες στο έδαφος») μέχρι την απειλή αυστηρών οικονομικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ παραμένει εκτός συζήτησης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να το αποκλείει και αρκετά κράτη-μέλη να φοβούνται άμεση εμπλοκή σε πόλεμο με τη Ρωσία.

Πιθανά μέτρα περιλαμβάνουν την επιτήρηση του ουκρανικού εναέριου χώρου μέσω βάσεων στην Πολωνία και τη Ρουμανία, την ενίσχυση της ασφάλειας στη Μαύρη Θάλασσα για την ελεύθερη διέλευση εμπορικών πλοίων, καθώς και εκπαίδευση, πληροφορίες και συνεχή παροχή όπλων και πυρομαχικών.

Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα: τι θα δεχτεί η Ρωσία; Ορισμένοι ειδικοί προειδοποιούν ότι η Μόσχα ίσως αποδεχθεί μόνο μια αμερικανική εγγύηση με αντάλλαγμα τη de facto αναγνώριση των κατεχόμενων περιοχών και την παραμονή της Ουκρανίας εκτός ΝΑΤΟ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υποσχεθεί συμμετοχή των ΗΠΑ, αλλά χωρίς χερσαίες δυνάμεις, αφήνοντας ασαφές αν η Ουάσιγκτον θα αναλάβει δράση σε περίπτωση που η Ρωσία παραβιάσει την ειρηνευτική συμφωνία. Πρώην αξιωματούχοι εκφράζουν σκεπτικισμό, επισημαίνοντας ότι «η Συμμαχία των Προθύμων δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ισχύ των ΗΠΑ».

Το μέλλον παραμένει αβέβαιο: πώς θα βρεθεί η ισορροπία ανάμεσα σε εγγυήσεις αρκετά ισχυρές για να αποτρέψουν τη Ρωσία, αλλά όχι τόσο προκλητικές ώστε να οδηγήσουν σε κλιμάκωση;

Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι επόμενοι μήνες θα δοκιμάσουν τη βούληση της Δύσης και την αποφασιστικότητα της «Συμμαχίας των Προθύμων».

Με πληροφορίες από BBC

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Ουκρανία προτείνει συμφωνία 100 δισ. δολαρίων για αμερικανικά όπλα στον Τραμπ με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφάλειας

Διεθνή / Συμφωνία 100 δισ. δολαρίων για αμερικανικά όπλα από την Ουκρανία στον Τραμπ με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφάλειας

«Δεν δίνουμε τίποτα. Πουλάμε όπλα», είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντηση με τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο και είναι σαφές πως η ουκρανική πρόταση στοχεύει να απευθυνθεί στην επιθυμία του να ενισχύσει τη βιομηχανία των ΗΠΑ
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μπαλί: Προσπάθησε να περάσει 1,4 κιλά κοκαΐνη κρυμμένη σε sex toy

Διεθνή / Μπαλί: Προσπάθησε να περάσει 1,4 κιλά κοκαΐνη κρυμμένη σε sex toy

Η γυναίκα είπε στην αστυνομία ότι είχε προσληφθεί για να μεταφέρει τα ναρκωτικά στην Ινδονησία από έναν άνδρα που γνώρισε μέσω του dark web τον Απρίλιο, με αντάλλαγμα 20.000 δολάρια - Κινδυνεύει ακόμη και με θανατική ποινή
LIFO NEWSROOM
Κέβιν Κόστνερ: «Kατάφωρο ψέμα» η αγωγή για εκτός σεναρίου σκηνή βιασμού

Διεθνή / Κέβιν Κόστνερ: «Kατάφωρο ψέμα» η αγωγή για εκτός σεναρίου σκηνή βιασμού

Η ΛαΜπέλα, κασκαντέρ της πρωταγωνίστριας Έλα Χαντ, ισχυρίζεται ότι στις 2 Μαΐου 2023 ο Κόστνερ αυτοσχεδίασε μια σκηνή στην οποία ο χαρακτήρας της Ζουλιέτ βιάζεται, μία μέρα αφότου είχε γυριστεί σκηνοθετημένη σκηνή βιασμού της Ζουλιέτ από άλλον χαρακτήρα
LIFO NEWSROOM
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑ

Διεθνή / Σουηδία: Πόσο κοστίζει η μεταφορά ολόκληρης εκκλησίας στην άλλη άκρη

Η εκκλησία αναμένεται να φθάσει στον προορισμό της - στην άλλη άκρη της πόλης - μετά από δύο ημέρες «ταξιδιού» - Το καμπαναριό, το οποίο είναι ξεχωριστή κατασκευή, θα μετακινηθεί την επόμενη εβδομάδα
LIFO NEWSROOM
Ισραήλ: Πρώτα η απελευθέρωση όλων των ομήρων, μετά κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Διεθνή / Ισραήλ: Πρώτα η απελευθέρωση όλων των ομήρων, μετά κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Ύστερα από 22 μήνες πολέμου, η Χαμάς ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι αποδέχεται την πρόταση του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ για 60ήμερη εκεχειρία, συνοδευόμενη από την απελευθέρωση ομήρων σε δύο φάσεις
LIFO NEWSROOM
Το Κρεμλίνο «παγώνει» τη συζήτηση για συνάντηση Ζελένσκι - Πούτιν: «Ας έρθει στη Μόσχα»

Διεθνή / Το Κρεμλίνο «παγώνει» τη συζήτηση για συνάντηση Ζελένσκι - Πούτιν: «Ας έρθει στη Μόσχα»

«Δεν θα πρέπει να γίνει μια συνάντηση απλώς για τη συνάντηση», δήλωσε εκπρόσωπος της Ρωσίας - Συνεχίζονται οι διεργασίες για το σχήμα των εγγυήσεων ασφαλείας από ΗΠΑ και Ευρώπη
LIFO NEWSROOM
Χίλαρι Κλίντον: «Έπρεπε να σκεφτείτε να παντρευτείτε» - Η προειδοποίηση για το μέλλον των γάμων ομόφυλων ζευγαριών

Διεθνή / Χίλαρι Κλίντον: «Οι Ρεπουμπλικάνοι θα κάνουν με τους γάμους ομόφυλων ζευγαριών ό,τι και με τις αμβλώσεις»

Η Χίλαρι Κλίντον εκτιμά πως επί Τραμπ θα χαθεί το εθνικό δικαίωμα στον γάμο ανεξαρτήτως φύλου και θα δοθεί το δικαίωμα σε κάθε πολιτεία να αποφασίζει ανεξάρτητα
LIFO NEWSROOM
Πρίγκιπας Χάρι: Το συγκινητικό γράμμα για τον Πρίγκιπα Φίλιππο που πολέμησε στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο

Διεθνή / Πρίγκιπας Χάρι: Το συγκινητικό γράμμα για τον Πρίγκιπα Φίλιππο που πολέμησε στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο

Ο πρίγκιπας Χάρι ζήτησε από φίλο του να τοποθετήσει το γράμμα και ένα στεφάνι στο μνημείο των πεσόντων ανήμερα της επετείου της Ημέρας της Νίκης επί της Ιαπωνίας, όταν ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα αποχώρησαν από το σημείο
LIFO NEWSROOM
 
 