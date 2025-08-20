ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Μπαλί: Προσπάθησε να περάσει 1,4 κιλά κοκαΐνη κρυμμένη σε sex toy

Η γυναίκα είπε στην αστυνομία ότι είχε προσληφθεί για να μεταφέρει τα ναρκωτικά στην Ινδονησία από έναν άνδρα που γνώρισε μέσω του dark web τον Απρίλιο, με αντάλλαγμα 20.000 δολάρια - Κινδυνεύει ακόμη και με θανατική ποινή

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Μπαλί: Προσπάθησε να περάσει 1,4 κιλά κοκαΐνη κρυμμένη σε sex toy Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA
0

Μία 42χρονη γυναίκα από το Περού συνελήφθη στο Μπαλί με την κατηγορία ότι προσπάθησε να εισαγάγει κοκαΐνη στην Ινδονησία, χρησιμοποιώντας sex toy και κρύβοντας ναρκωτικά στα εσώρουχά της, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η γυναίκα, τα στοιχεία της οποίας δόθηκαν στη δημοσιότητα μόνο με τα αρχικά Ν.Σ., έφτασε στο διεθνές αεροδρόμιο του Μπαλί από το Κατάρ στις 12 Αυγούστου, όταν οι αρχές θεώρησαν ύποπτη τη συμπεριφορά της.

«Οι τελωνειακοί υπάλληλοι υποψιάστηκαν τη συμπεριφορά της και, σε συνεννόηση με την αστυνομία, προχώρησαν σε περαιτέρω έλεγχο», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο διευθυντής της μονάδας ναρκωτικών της αστυνομίας του Μπαλί, Ράντιαντ.

Σύμφωνα με τις αρχές, στους ελέγχους εντοπίστηκαν 1,4 κιλά κοκαΐνης κρυμμένα μέσα σε sex toy που είχε τοποθετηθεί στα γεννητικά της όργανα και στα εσώρουχα, ενώ οι αστυνομικοί κατηγόρησαν τη γυναίκα και για απόπειρα εισαγωγής δεκάδων χαπιών έκστασης.

Μπαλί: Προσπάθησε να περάσει 1,4 κιλά κοκαΐνη κρυμμένη σε sex toy Facebook Twitter
Φωτογραφία: EPA

Η κατηγορούμενη φέρεται να είπε στην αστυνομία ότι είχε προσληφθεί για να μεταφέρει τα ναρκωτικά στην Ινδονησία από έναν άνδρα που γνώρισε μέσω του dark web τον Απρίλιο, με αντάλλαγμα 20.000 δολάρια.

Η γυναίκα αντιμετωπίζει κατηγορίες βάσει της αυστηρής νομοθεσίας περί ναρκωτικών της Ινδονησίας και, εάν κριθεί ένοχη, κινδυνεύει ακόμη και με θανατική ποινή.

Μόλις τον περασμένο μήνα, δικαστήριο στο Μπαλί καταδίκασε μία 46χρονη Αργεντινή σε επτά χρόνια κάθειρξη, καθώς κρίθηκε ένοχη για απόπειρα εισαγωγής 244 γραμμαρίων κοκαΐνης, τυλιγμένων σε προφυλακτικό, τα οποία είχε κρύψει στα γεννητικά της όργανα.

Η Ινδονησία διαθέτει από τους αυστηρότερους νόμους στον κόσμο για τα ναρκωτικά. Δεκάδες διακινητές βρίσκονται στη death row (λίστα εκτελέσεων), μεταξύ αυτών και μία 69χρονη Βρετανίδα που καταδικάστηκε για μεταφορά κοκαΐνης.

Η τελευταία φορά που η Ινδονησία προχώρησε σε εκτελέσεις ήταν το 2016, όταν εκτελέστηκαν με τυφεκισμό ένας Ινδονήσιος και τρεις Νιγηριανοί που είχαν καταδικαστεί για υποθέσεις ναρκωτικών.

Με πληροφορίες από Guardian

 
 
 
Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κέβιν Κόστνερ: «Kατάφωρο ψέμα» η αγωγή για εκτός σεναρίου σκηνή βιασμού

Διεθνή / Κέβιν Κόστνερ: «Kατάφωρο ψέμα» η αγωγή για εκτός σεναρίου σκηνή βιασμού

Η ΛαΜπέλα, κασκαντέρ της πρωταγωνίστριας Έλα Χαντ, ισχυρίζεται ότι στις 2 Μαΐου 2023 ο Κόστνερ αυτοσχεδίασε μια σκηνή στην οποία ο χαρακτήρας της Ζουλιέτ βιάζεται, μία μέρα αφότου είχε γυριστεί σκηνοθετημένη σκηνή βιασμού της Ζουλιέτ από άλλον χαρακτήρα
LIFO NEWSROOM
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑ

Διεθνή / Σουηδία: Πόσο κοστίζει η μεταφορά ολόκληρης εκκλησίας στην άλλη άκρη

Η εκκλησία αναμένεται να φθάσει στον προορισμό της - στην άλλη άκρη της πόλης - μετά από δύο ημέρες «ταξιδιού» - Το καμπαναριό, το οποίο είναι ξεχωριστή κατασκευή, θα μετακινηθεί την επόμενη εβδομάδα
LIFO NEWSROOM
Ισραήλ: Πρώτα η απελευθέρωση όλων των ομήρων, μετά κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Διεθνή / Ισραήλ: Πρώτα η απελευθέρωση όλων των ομήρων, μετά κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Ύστερα από 22 μήνες πολέμου, η Χαμάς ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι αποδέχεται την πρόταση του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ για 60ήμερη εκεχειρία, συνοδευόμενη από την απελευθέρωση ομήρων σε δύο φάσεις
LIFO NEWSROOM
Το Κρεμλίνο «παγώνει» τη συζήτηση για συνάντηση Ζελένσκι - Πούτιν: «Ας έρθει στη Μόσχα»

Διεθνή / Το Κρεμλίνο «παγώνει» τη συζήτηση για συνάντηση Ζελένσκι - Πούτιν: «Ας έρθει στη Μόσχα»

«Δεν θα πρέπει να γίνει μια συνάντηση απλώς για τη συνάντηση», δήλωσε εκπρόσωπος της Ρωσίας - Συνεχίζονται οι διεργασίες για το σχήμα των εγγυήσεων ασφαλείας από ΗΠΑ και Ευρώπη
LIFO NEWSROOM
Χίλαρι Κλίντον: «Έπρεπε να σκεφτείτε να παντρευτείτε» - Η προειδοποίηση για το μέλλον των γάμων ομόφυλων ζευγαριών

Διεθνή / Χίλαρι Κλίντον: «Οι Ρεπουμπλικάνοι θα κάνουν με τους γάμους ομόφυλων ζευγαριών ό,τι και με τις αμβλώσεις»

Η Χίλαρι Κλίντον εκτιμά πως επί Τραμπ θα χαθεί το εθνικό δικαίωμα στον γάμο ανεξαρτήτως φύλου και θα δοθεί το δικαίωμα σε κάθε πολιτεία να αποφασίζει ανεξάρτητα
LIFO NEWSROOM
Πρίγκιπας Χάρι: Το συγκινητικό γράμμα για τον Πρίγκιπα Φίλιππο που πολέμησε στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο

Διεθνή / Πρίγκιπας Χάρι: Το συγκινητικό γράμμα για τον Πρίγκιπα Φίλιππο που πολέμησε στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο

Ο πρίγκιπας Χάρι ζήτησε από φίλο του να τοποθετήσει το γράμμα και ένα στεφάνι στο μνημείο των πεσόντων ανήμερα της επετείου της Ημέρας της Νίκης επί της Ιαπωνίας, όταν ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα αποχώρησαν από το σημείο
LIFO NEWSROOM
 
 