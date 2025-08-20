ΔΙΕΘΝΗ
ΗΠΑ: Ανακαλούνται γαρίδες με ραδιενέργεια από τη Walmart σε 13 πολιτείες

Οι «ραδιενεργές γαρίδες» εντοπίστηκαν σε φορτίο από την Ινδονησία

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτογραφία αρχείου: Pixabay.com
Η Walmart ανακάλεσε γαρίδες στις ΗΠΑ, μετά τον εντοπισμό ραδιενεργού υλικού σε φορτίο θαλασσινών.

Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) προειδοποίησε το κοινό να μην καταναλώσει κατεψυγμένες γαρίδες που πωλούνται με το εμπορικό σήμα Great Value της Walmart, καθώς υπάρχει πιθανότητα να εκτέθηκαν σε επικίνδυνο ισότοπο κατά τη μεταφορά τους σε εμπορευματοκιβώτια.

Σύμφωνα με την FDA, σε ένα δείγμα παναρισμένων γαρίδων ανιχνεύθηκε η ουσία, ωστόσο το συγκεκριμένο φορτίο «δεν εισήλθε στην αμερικανική αγορά».

Οι καταναλωτές σε 13 πολιτείες των ΗΠΑ, όπου πωλούνται τα συγκεκριμένα προϊόντα, έχουν ενημερωθεί να απορρίψουν τυχόν πρόσφατες αγορές που ανήκουν σε τρεις παρτίδες.

«Η υγεία και η ασφάλεια των πελατών μας είναι πάντα πρώτη προτεραιότητα», δήλωσε εκπρόσωπος της Walmart στο BBC. «Έχουμε επιβάλει περιορισμό πωλήσεων και αφαιρέσει το προϊόν από τα καταστήματά μας που επηρεάζονται. Συνεργαζόμαστε με τον προμηθευτή για να διερευνήσουμε την υπόθεση».

Ο ίδιος εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι οι καταναλωτές που αγόρασαν τις ανακληθείσες γαρίδες μπορούν να επιστρέψουν οποιοδήποτε προϊόν σε κατάστημα Walmart και να λάβουν πλήρη αποζημίωση.

Οι γαρίδες που ανακλήθηκαν πωλούνταν σε καταστήματα της Walmart στις πολιτείες Αλαμπάμα, Αρκάνσας, Φλόριντα, Τζόρτζια, Κεντάκι, Λουιζιάνα, Μιζούρι, Μισισίπι, Οχάιο, Οκλαχόμα, Πενσιλβάνια, Τέξας και Δυτική Βιρτζίνια, με τις Αρχές να καλούν τους καταναλωτές στις συγκεκριμένες περιοχές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Σύμφωνα με την FDA, το φορτίο προερχόταν από Ινδονήσιο προμηθευτή, ο οποίος στη συνέχεια είδε αρκετά εμπορευματοκιβώτιά του να απορρίπτονται κατά την είσοδο στις ΗΠΑ.

Σε ένα από τα φορτία που ελέγχθηκαν εντοπίστηκε Καίσιο-137, η ραδιενεργός μορφή του στοιχείου Καισίου.

Όπως διευκρίνισαν αξιωματούχοι της FDA, η ποσότητα που βρέθηκε στο συγκεκριμένο φορτίο δεν ήταν αρκετή για να προκαλέσει άμεση βλάβη στους καταναλωτές, ωστόσο η μακροχρόνια έκθεση μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου, προκαλώντας ζημιές στα ζωντανά κύτταρα του οργανισμού.

Το Καίσιο-137 παράγεται μέσω πυρηνικών αντιδράσεων και υπάρχει σε ίχνη στο έδαφος, στα τρόφιμα και στον αέρα παγκοσμίως. Πρόκειται για μία από τις κύριες πηγές ραδιενέργειας γύρω από το Τσερνόμπιλ στην Ουκρανία και τη Φουκουσίμα στην Ιαπωνία.

Η FDA σημείωσε ότι δεν εντοπίστηκε Καίσιο-137 σε άλλα δείγματα προϊόντων που ελέγχθηκαν, ωστόσο τόνισε ότι αυτό δεν αποκλείει την πιθανότητα περαιτέρω επιμόλυνσης.

Με πληροφορίες από ABC, BBC

