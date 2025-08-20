Το σχέδιο Τραμπ για ΝΑΤΟϊκού τύπου δύναμη ασφαλείας στην Ουκρανία χωρίς Αμερικανούς στρατιώτες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να προσφέρει αεροπορική υποστήριξη σε μια ευρωπαϊκή δύναμη ασφαλείας που θα αναπτυχθεί στην Ουκρανία, εφόσον επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία. Ωστόσο, απέκλεισε ρητά την αποστολή Αμερικανών στρατιωτών στο έδαφος.

Η ιδέα συζητήθηκε στον Λευκό Οίκο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ηγέτες της Ευρώπης, ενώ οι ΗΠΑ ανέθεσαν στον στρατηγό Νταν Κέιν να επεξεργαστεί σενάρια για «ΝΑΤΟ-οειδείς εγγυήσεις ασφαλείας».

Η προτεινόμενη δύναμη αντιμετωπίζει σοβαρά διπλωματικά εμπόδια, καθώς η Ρωσία έχει δηλώσει ότι οποιαδήποτε παρουσία στρατευμάτων από χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία θα θεωρηθεί απειλή κλιμάκωσης.

Οι ΗΠΑ, πάντως, εξετάζουν εναλλακτικά σενάρια, όπως χρήση μαχητικών εκτός Ουκρανίας, παροχή drones παρακολούθησης, μεταφορά στρατιωτών με αμερικανικά μεταγωγικά και ενίσχυση με αντιαεροπορικά συστήματα.

Η Βρετανία και η Γαλλία πιέζουν για τη δημιουργία μιας «δύναμης διαβεβαίωσης» με μερικές χιλιάδες στρατιώτες, που θα σταθμεύουν μακριά από το μέτωπο, σε στρατηγικά σημεία όπως αεροδρόμια και στρατιωτικά κέντρα. Το Παρίσι έχει δηλώσει ότι μπορεί να στείλει από 3.000 έως 5.000 στρατιώτες.

Αν και η Ευρώπη εμφανίζεται έτοιμη να βάλει «μπότες στο έδαφος», χρειάζεται την αμερικανική κάλυψη για να αποτρέψει πιθανή ρωσική επίθεση. Όπως σημειώνουν αναλυτές, χωρίς αξιόπιστη αμερικανική εγγύηση, η αποτροπή της Μόσχας θα είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal