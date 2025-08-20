ΔΙΕΘΝΗ
Τραμπ: «Ίσως πάω στον Παράδεισο, αν φέρω ειρήνη σε Ρωσία και Ουκρανία»

Προς το παρόν, δεν έχω πολλές πιθανότητες για τον Παράδεισο, αστειεύθηκε μιλώντας στο Fox, ο Αμερικανός Πρόεδρος

Φωτογραφία: EPA
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι αν καταφέρει να επιτύχει συμφωνία ειρήνης ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, θα αυξηθούν οι πιθανότητές του να «πάει στον Παράδεισο», αστειευόμενος πως προς το παρόν δεν έχει πολλές.

Ο 79χρονος πρόεδρος των ΗΠΑ έχει αφήσει επανειλημμένα να εννοηθεί ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο, που μαίνεται από τον Φεβρουάριο του 2022, προκειμένου να εξασφαλίσει το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο θεωρεί ότι δικαιούται.

Ωστόσο, την επομένη της συνάντησής του στον Λευκό Οίκο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες, με στόχο την αναζήτηση λύσης για τον τερματισμό της ένοπλης σύρραξης, αποκάλυψε ότι έχει και πιο «ουράνια» κίνητρα. «Θέλω να προσπαθήσω να πάω στον Παράδεισο, ει δυνατόν», είπε στην εκπομπή Fox & Friends του Fox News, του τηλεοπτικού δικτύου που προτιμά η αμερικανική δεξιά.

«Δεν είμαι σε πολύ καλή θέση, βρίσκομαι στο τέλος της ουράς», σχολίασε, για να προσθέσει με χιούμορ: «αν τα καταφέρω, αυτό θα είναι ένας από τους λόγους».

Με τρεις γάμους, δύο διαδικασίες παραπομπής («impeachments») στο Κογκρέσο, καθώς και σωρεία σκανδάλων στο ενεργητικό του, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν διαθέτει το προφίλ… αγίου. Είναι μάλιστα ο πρώτος πρώην Αμερικανός πρόεδρος που καταδικάστηκε ποινικά, για μυστική πληρωμή σε πορνοστάρ με σκοπό την εξαγορά της σιωπής της.

Ωστόσο, μετά την απόπειρα δολοφονίας που επέζησε πέρυσι, ο Τραμπ υιοθέτησε έναν όλο και πιο «μεταφυσικό» τόνο. Στην ομιλία του μετά την ορκωμοσία τον Ιανουάριο, διαβεβαίωσε ότι «τον έσωσε ο Θεός» για να μπορέσει να «δώσει ξανά στην Αμερική το μεγαλείο της» - το σύνθημα που επαναλαμβάνει αδιάκοπα.

Έχοντας τη στήριξη της θρησκευτικής δεξιάς, ο Τραμπ επιδιώκει το τελευταίο διάστημα να εμφανίζεται πιο πιστός χριστιανός απ’ ό,τι κατά την πρώτη του θητεία. Μάλιστα, όρισε ως επίσημη πνευματική σύμβουλο της προεδρίας την πάστορα Πόλα Γουάιτ, η οποία ηγείται ομαδικών προσευχών πριν από εκδηλώσεις στον Λευκό Οίκο.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, εκτίμησε την Τρίτη ότι ο πρόεδρος μιλούσε «σοβαρά» όταν έκανε τη δήλωση αυτή για την Ουκρανία. «Πιστεύω ότι ο πρόεδρος θα πάει στον Παράδεισο, όπως -ελπίζω- όλοι μας σε αυτή την αίθουσα», ανέφερε, σημειώνοντας ότι και η ίδια έχει οργανώσει προσευχές πριν από συνεντεύξεις Τύπου.

Σε άλλη, ραδιοφωνική του συνέντευξη στον συντηρητικό παρουσιαστή Μαρκ Λέβιν, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ουκρανός ηγέτης Ζελένσκι βρίσκονται στη «διαδικασία» οργάνωσης συνάντησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για τους όρους. «Βρίσκονται στη διαδικασία της οργάνωσής της», είπε, επαναλαμβάνοντας ότι οι «σκοτωμοί» πρέπει να σταματήσουν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

