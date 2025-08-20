Σβάλμπαρντ: Νορβηγία, Ρωσία και ΗΠΑ σε νέο ψυχροπολεμικό παιχνίδι στην Αρκτική

Στη μικρή πρωτεύουσα του Σβάλμπαρντ, το Λόνγκγιαρμπιεν, οι δρόμοι συνήθως γεμίζουν μόνο από ταράνδους.

Όμως στις 14 Αυγούστου, στο Σβάλμπαρντ, συγκεντρώθηκαν εκεί ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας Γιόνας Στέρε, ο πρίγκιπας διάδοχος και άλλοι αξιωματούχοι για να τιμήσουν τα 100 χρόνια νορβηγικής κυριαρχίας. Το Σβάλμπαρντ, υπό το πλαίσιο της συνθήκης του 1920, αποτελεί στρατηγικό σημείο για το ΝΑΤΟ.

Την ίδια στιγμή, η γεωπολιτική ένταση στον Αρκτικό αυξάνεται. Στις 15 Αυγούστου οι πρόεδροι Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να συναντηθούν στην Αλάσκα για να συζητήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία αλλά και τον ανταγωνισμό για τον έλεγχο της περιοχής.

Γιατί το Σβάλμπαρντ είναι κρίσιμο;

Η θέση της κοντά στη ρωσική Κόλα, όπου εδρεύει ο πυρηνικός στόλος της Ρωσίας.

Οι υποδομές δορυφορικών επικοινωνιών που δίνουν πλεονέκτημα πληροφοριών στη Δύση.

Η αυξανόμενη σημασία του Αρκτικού ως εμπορικού διαδρόμου και πηγής ενέργειας.

Η Νορβηγία έχει ήδη ενισχύσει την εθνική στρατηγική της για την περιοχή, δηλώνοντας ότι η «κυριαρχία στη Σβάλμπαρντ θα ενισχυθεί». Το Ηνωμένο Βασίλειο και οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ παρακολουθούν στενά, καταγράφοντας «εχθρικές ενέργειες» όπως την κοπή υποθαλάσσιων καλωδίων το 2022, που αποδόθηκε σε ρωσική δολιοφθορά.

Η Ρωσία διατηρεί βάσεις στον Αρκτικό, μεγάλο στόλο παγοθραυστικών και έναν ενεργό οικισμό στο Μπάρετσμπουργκ, μόλις 40 χλμ. από το Λόνγκγιαρμπιεν. Παράλληλα, συνεργάζεται στενά με την Κίνα, η οποία δηλώνει «σχεδόν αρκτική δύναμη».

Με το τελευταίο νορβηγικό ανθρακωρυχείο να έχει κλείσει, η οικονομία στρέφεται σε έρευνα και τουρισμό. Ωστόσο, η αυξανόμενη ζήτηση για φυσικούς πόρους και η τήξη των πάγων μπορεί να φέρουν νέα σύγκρουση συμφερόντων.

Παρότι ανοιχτή στρατιωτική σύγκρουση θεωρείται απίθανη, η Σβάλμπαρντ θα παραμείνει στο επίκεντρο της διεθνούς αντιπαράθεσης – με τη Μόσχα να ενισχύει την παρουσία της και το ΝΑΤΟ να ενδυναμώνει την επιτήρηση.

Με πληροφορίες από Economist