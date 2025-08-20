ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Αποκαρδιωτικό βίντεο από Γάζα: Παιδιά που έχασαν τους γονείς τους από βομβαρδισμούς αποφοιτούν με δάκρυα στα μάτια

Αυτό που συνήθως αποτελεί ένα χαρούμενο ορόσημο για τις οικογένειες, μετατράπηκε σε μια θλιβερή υπενθύμιση της απώλειας στη Γάζα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Αποκαρδιωτικό βίντεο από Γάζα: Ανήλικα που έχασαν τους γονείς τους από βομβαρδισμούς αποφοιτούν με δάκρυα στα μάτια Facebook Twitter
0

Ένα σπαρακτικό και αποκαρδιωτικό βίντεο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο από τη Γάζα, με πρωταγωνιστές μικρά παιδιά.

Κλαίγοντας, παιδιά στη Γάζα, που έχασαν τους γονείς τους, συμμετείχαν σε τελετή αποφοίτησης στη Χαν Γιούνις, που έχει μετατραπεί σε αποθήκη εκτοπισμένων Παλαιστινίων, οι οποίοι κατέφυγαν εκεί, όταν το Ισραήλ ξεκίνησε την πλήρη διάλυση της Λωρίδας της Γάζας.

Από τον Οκτώβριο του 2023, περισσότερα από 39.000 παλαιστινιακά παιδιά στη Γάζα έχουν χάσει τους γονείς τους, σύμφωνα με την Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία της Παλαιστίνης. Από αυτά, 17.000 έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους.

Αυτό που συνήθως αποτελεί ένα χαρούμενο ορόσημο για τις οικογένειες, μετατράπηκε σε μια θλιβερή υπενθύμιση της απώλειας στη Γάζα, καθώς περισσότερα από 1.000 παιδιά που έμειναν ορφανά λόγω του πολέμου συμμετείχαν σε μια τελετή αποφοίτησης χωρίς τους γονείς τους να τους χειροκροτούν.

Φορώντας καπέλα και τηβέννους και κρατώντας φωτογραφίες των γονιών τους, τα παιδιά ανέβηκαν στη σκηνή τη Δευτέρα σε μια γλυκόπικρη τελετή που διοργάνωσε το Al Wafaa Village, ένα καταφύγιο για ορφανά στη Χαν Γιούνις. Αυτή ήταν η πρώτη τάξη αποφοίτησης στο κέντρο από τότε που άνοιξε τις πόρτες του τον Ιανουάριο.

Σε ένα βίντεο που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Παλαιστίνιος δημοσιογράφος Abdallah Al Attar, τα παιδιά φαίνονται να σκουπίζουν τα δάκρυά τους, απουσία των ανθρώπων που λαχταρούσαν περισσότερο. Τα παιδιά είναι ηλικίας από 6 έως 13 ετών και θα ξεκινήσουν το επόμενο σχολικό έτος στο Al Wafaa Village τον επόμενο μήνα.

«Τα παιδιά ήταν συγκινημένα επειδή θυμήθηκαν τους γονείς τους, τους οποίους τους λείπουν πολύ», είπε ο κ. Al Attar. «Πολλά από αυτά τα παιδιά έχουν βιώσει την απώλεια πριν ακόμη ξεκινήσουν το σχολείο».

Η Wafaa Abu Jalala, λογοθεραπεύτρια, ίδρυσε το κέντρο για να φροντίζει παιδιά «που έχασαν τα πάντα σε μια νύχτα», όπως είχε δηλώσει προηγουμένως στην εφημερίδα The National. Το χωριό παρέχει καταφύγιο καθώς και ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη σε παιδιά που έχουν χάσει τον έναν ή και τους δύο γονείς τους στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Οι παλαιστινιακές αρχές αναφέρουν ότι περισσότερες από 5.000 οικογένειες έχουν μόνο ένα επιζών μέλος μετά από περισσότερους από 22 μήνες σύγκρουσης. Οι περισσότεροι από αυτούς τους μοναδικούς επιζώντες είναι παιδιά, δήλωσε ο Ismail Al Thawabteh, διευθυντής του γραφείου Τύπου της κυβέρνησης της Γάζας.

Τα συγκλονιστικά στατιστικά στοιχεία έχουν προκαλέσει ανησυχίες για το πώς το τραύμα και η θλίψη που έχουν βιώσει τα παιδιά στη Γάζα θα τα επηρεάσουν μακροπρόθεσμα.

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Hamamatsu: Η ιαπωνική πόλη που προσελκύει μετανάστες για να αντιστρέψει την πληθυσμιακή πτώση

Διεθνή / Hamamatsu: Η ιαπωνική πόλη που προσελκύει μετανάστες για να αντιστρέψει την πληθυσμιακή πτώση

Η πόλη Hamamatsu στην Ιαπωνία στρατολογεί μετανάστες για να αντιμετωπίσει τη μείωση του πληθυσμού και την έλλειψη εργατικού δυναμικού, δημιουργώντας παράλληλα μια δυναμική οικονομία και ευκαιρίες για νέους Ιάπωνες
LIFO NEWSROOM
Πώς δίκτυα offshore μετέφεραν πετρέλαιο από Ιράν, Ρωσία και Βενεζουέλα στην Κίνα

Διεθνή / Πώς δίκτυα offshore μετέφεραν πετρέλαιο από Ιράν, Ρωσία και Βενεζουέλα στην Κίνα

Αποκαλύψεις για offshore εταιρείες και ναυτικά ενέχυρα που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά πετρελαίου από Ιράν, Ρωσία και Βενεζουέλα στην Κίνα, παρακάμπτοντας τις κυρώσεις των ΗΠΑ και της ΕΕ
LIFO NEWSROOM
Εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία: Τι σημαίνει η «Συμμαχία των Προθύμων» και ο ρόλος των ΗΠΑ

Διεθνή / Εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία: Τι σημαίνει η «Συμμαχία των Προθύμων» και ο ρόλος των ΗΠΑ

Μετά τις ιστορικές συναντήσεις στον Λευκό Οίκο, η Ουκρανία ζητά εγγυήσεις ασφαλείας - Τι σχεδιάζει η «Συμμαχία των Προθύμων», ποιος είναι ο ρόλος της Βρετανίας, της Γαλλίας και των ΗΠΑ, και γιατί παραμένει αβέβαιο το μέλλον;
LIFO NEWSROOM
Μπαλί: Προσπάθησε να περάσει 1,4 κιλά κοκαΐνη κρυμμένη σε sex toy

Διεθνή / Μπαλί: Προσπάθησε να περάσει 1,4 κιλά κοκαΐνη κρυμμένη σε sex toy

Η γυναίκα είπε στην αστυνομία ότι είχε προσληφθεί για να μεταφέρει τα ναρκωτικά στην Ινδονησία από έναν άνδρα που γνώρισε μέσω του dark web τον Απρίλιο, με αντάλλαγμα 20.000 δολάρια - Κινδυνεύει ακόμη και με θανατική ποινή
LIFO NEWSROOM
Κέβιν Κόστνερ: «Kατάφωρο ψέμα» η αγωγή για εκτός σεναρίου σκηνή βιασμού

Διεθνή / Κέβιν Κόστνερ: «Kατάφωρο ψέμα» η αγωγή για εκτός σεναρίου σκηνή βιασμού

Η ΛαΜπέλα, κασκαντέρ της πρωταγωνίστριας Έλα Χαντ, ισχυρίζεται ότι στις 2 Μαΐου 2023 ο Κόστνερ αυτοσχεδίασε μια σκηνή στην οποία ο χαρακτήρας της Ζουλιέτ βιάζεται, μία μέρα αφότου είχε γυριστεί σκηνοθετημένη σκηνή βιασμού της Ζουλιέτ από άλλον χαρακτήρα
LIFO NEWSROOM
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑ

Διεθνή / Σουηδία: Πόσο κοστίζει η μεταφορά ολόκληρης εκκλησίας στην άλλη άκρη

Η εκκλησία αναμένεται να φθάσει στον προορισμό της - στην άλλη άκρη της πόλης - μετά από δύο ημέρες «ταξιδιού» - Το καμπαναριό, το οποίο είναι ξεχωριστή κατασκευή, θα μετακινηθεί την επόμενη εβδομάδα
LIFO NEWSROOM
Ισραήλ: Πρώτα η απελευθέρωση όλων των ομήρων, μετά κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Διεθνή / Ισραήλ: Πρώτα η απελευθέρωση όλων των ομήρων, μετά κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Ύστερα από 22 μήνες πολέμου, η Χαμάς ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι αποδέχεται την πρόταση του Κατάρ, της Αιγύπτου και των ΗΠΑ για 60ήμερη εκεχειρία, συνοδευόμενη από την απελευθέρωση ομήρων σε δύο φάσεις
LIFO NEWSROOM
Το Κρεμλίνο «παγώνει» τη συζήτηση για συνάντηση Ζελένσκι - Πούτιν: «Ας έρθει στη Μόσχα»

Διεθνή / Το Κρεμλίνο «παγώνει» τη συζήτηση για συνάντηση Ζελένσκι - Πούτιν: «Ας έρθει στη Μόσχα»

«Δεν θα πρέπει να γίνει μια συνάντηση απλώς για τη συνάντηση», δήλωσε εκπρόσωπος της Ρωσίας - Συνεχίζονται οι διεργασίες για το σχήμα των εγγυήσεων ασφαλείας από ΗΠΑ και Ευρώπη
LIFO NEWSROOM
Χίλαρι Κλίντον: «Έπρεπε να σκεφτείτε να παντρευτείτε» - Η προειδοποίηση για το μέλλον των γάμων ομόφυλων ζευγαριών

Διεθνή / Χίλαρι Κλίντον: «Οι Ρεπουμπλικάνοι θα κάνουν με τους γάμους ομόφυλων ζευγαριών ό,τι και με τις αμβλώσεις»

Η Χίλαρι Κλίντον εκτιμά πως επί Τραμπ θα χαθεί το εθνικό δικαίωμα στον γάμο ανεξαρτήτως φύλου και θα δοθεί το δικαίωμα σε κάθε πολιτεία να αποφασίζει ανεξάρτητα
LIFO NEWSROOM
 
 