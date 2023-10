Πόλεμος Ισραήλ- Χαμάς: Εντολή για διακοπή ηλεκτροδότησης στη Λωρίδα της Γάζας

Συνεχίζεται αδιάκοπα και με κάθε μέσο ο πόλεμος Ισραήλ- Χαμάς που ξέσπασε σήμερα το πρωί και στη Λωρίδα της Γάζας έγινε διακοπή ηλεκτροδότησης.

Ο Ισραηλινός υπουργός Ενέργειας Ίσραελ Κατς, ως απάντηση στις επιθέσεις με ρουκέτες στον πόλεμο Ισράηλ-Χαμάς, έδωσε εντολή για την διακοπή ηλεκτοδρότησης από σήμερα το βράδυ στη Λωρίδα της Γάζας. «Δεν πρόκειται να είναι όπως ήταν στο παρελθόν», προειδοποίησε ο υπουργός σε ανακοίνωσή του. Η Λωρίδα της Γάζας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο Ισραήλ και σε εισαγωγές καυσίμων για την ηλεκτροδότηση του αποκλεισμένου παλαιστινιακού θύλακα.

BREAKING: Israel decides to cut electricity supply to Gaza pic.twitter.com/xyEHEl9RNn

Στο μεταξύ ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές κατέστρεψαν σήμερα τρία κτίρια του «Πύργου της Παλαιστίνης» στη συνοικία αλ-Ρινάλ της πόλης της Γάζας, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που είδαν τους τρεις πύργους άνω των δέκα ορόφων να καταρρέουν ο ένας μετά τον άλλον μετά από εκρήξεις.

Ο ισραηλινός στρατός είπε ότι έπληξε «δύο πολυόροφα κτίρια» με αεροπορικές επιδρομές, κατηγορώντας την «τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς», που βρίσκεται στην εξουσία στη Γάζα, ότι προστατεύει τη στρατιωτική της υποδομή «στην καρδιά του πληθυσμού» του παλαιστινιακού θύλακα. Ο στρατός τόνισε ότι προειδοποίησε τους κατοίκους πριν από τα πλήγματα και «τους ζήτησε να εκκενώσουν την περιοχή».

Την ίδια ώρα η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση Χαμάς ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε 150 ρουκέτες κατά του Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Haaretz ένα κτίριο στο Τελ Αβίβ κατέρρευσε από πλήγματα με ρουκέτες και δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν. Παράλληλα, σύμφωνα με μέσα ενημέρωση που πρόσκεινται στην Χαμάς, ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν το σπίτι του επικεφαλής της Χαμάς, του Γιεχία Αλ Σινουάρ, στο Χαν Γιουνίς στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Δεν έχουν υπάρξει αναφορές για θύματα από αυτή την επίθεση.

‼️ In response to tower bombing in the center of #Gaza, #Hamas launches major 150 missile attack on #TelAviv - Hamas statement. pic.twitter.com/T7YyPEifNL