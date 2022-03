Πόλεμος στην Ουκρανία: Τραυματίστηκε δημοσιογράφος του Fox News

Ο ανταποκριτής του Fox News Μπέντζαμιν Χολ τραυματίστηκε ενώ έκανε ρεπορτάζ για τον πόλεμο στην Ουκρανία, έξω από το Κίεβο και νοσηλεύεται.

Το δίκτυο ανέφερε ότι έχει ελάχιστες πληροφορίες για τη φύση των τραυμάτων του δημοσιογράφου. Ο Χολ είναι έμπειρος πολεμικός ανταποκριτής, που έχει καλύψει τις συγκρούσεις στο Αφγανιστάν, το Ιράκ, τη Λιβύη, τη Συρία και άλλες χώρες.

Εντάχθηκε στο δυναμικό του Fox News το 2015 και έγινε ανταποκριτής του δικτύου στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ πέρυσι. Στο παρελθόν έχει συνεργαστεί με πολλά ΜΜΕ, ανάμεσά τους οι New York Times, οι Sunday Times, το Γαλλικό Πρακτορείο και το BBC.

«Έχουμε ελάχιστο επίπεδο πληροφοριών αυτή τη στιγμή, αλλά ο Μπεν νοσηλεύεται και οι ομάδες μας εκεί εργάζονται για να συγκεντρώσουν επιπλέον πληροφορίες, καθώς εξελίσσεται γρήγορα η κατάσταση», ανέφερε η Σούζαν Σκοτ, διευθύνουσα σύμβουλος της Fox News Media, σε υπόμνημα προς τους εργαζομένους.

«Η ασφάλεια όλης της ομάδας των δημοσιογράφων μας στην Ουκρανία και τις γύρω περιοχές αποτελεί κορυφαία προτεραιότητά μας και είναι ύψιστης σημασίας. Αυτή είναι μια σκληρή υπενθύμιση για όλους τους δημοσιογράφους που θέτουν τις ζωές τους σε κίνδυνο κάθε ημέρα, για να μεταδώσουν τις ειδήσεις από μια εμπόλεμη ζώνη», ανέφερε ακόμη.

