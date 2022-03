Ουκρανία: Νεκρός από ρωσικά πυρά δημοσιογράφος, παλιός εξωτερικός συνεργάτης New York Times

Ένας δημοσιογράφος και παλιός, εξωτερικός συνεργάτης των New York Times σκοτώθηκε κοντά στο Κίεβο και ακόμη ένας τραυματίστηκε, όπως επιβεβαίωσε πριν λίγο ο αρχηγός της αστυνομίας της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στην περιοχή του Ιρπίν στα βόρεια του Κιέβου όταν ρωσικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον αυτοκινήτου. Ως θύμα ταυτοποιείται ο 51χρονος, Μπρεντ Ρενώ.

Παράλληλα, ο άλλος δημοσιογράφος που τραυματίστηκε έχει μεταφερθεί εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο.

«Οι εισβολείς σκοτώνουν κυνικά ακόμη και δημοσιογράφους διεθνών μέσων ενημέρωσης που προσπαθούν να δείξουν την αλήθεια για τις θηριωδίες των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία. Σήμερα, ένας 51χρονος ανταποκριτής των New York Times πυροβολήθηκε στο Ίρπίν. Ένας άλλος δημοσιογράφος τραυματίστηκε. Αυτή τη στιγμή προσπαθούν να βγάλουν το θύμα έξω από το πεδίο της μάχης», έγραψε ο αρχηγός της αστυνομίας της περιοχής στο Facebook.

Μετά την ανακοίνωση των τοπικών αρχών, επίσημη σελίδα των NYT στο Twitter διευκρίνισε πως ο ρεπόρτερ ήταν παλιός, εξωτερικός συνεργάτης και δεν κάλυπτε τον πόλεμο για λογαριασμό της εφημερίδας.

Response from a New York Times spokesperson in regard to the death of Brent Renaud in Ukraine. pic.twitter.com/K11eW685yr