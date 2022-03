Ουκρανία: Βίντεο με «σφοδρούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Μικολάιβ»

Ο ρωσικός στρατός βομβαρδίζει το ουκρανικό λιμάνι του Μικολάιβ σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε πριν λίγη ώρα ο περιφερειάρχης της περιοχής, ενώ ήδη αντίστοιχα βίντεο έχουν αρχίσει να εμφανίζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Guardian, πρόκειται για «σφοδρό ρωσικό βομβαρδισμό» επικαλούμενο βίντεο που ανήρτησε ο δημοσιογράφος, Κάιλ Γκλεν.

Heavy Russian shelling reported tonight in the city of Mykolaiv in southern Ukraine. pic.twitter.com/3l6sa2GJRl