Πόλεμος Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν τη 82η Αερομεταφερόμενη Ταξιαρχία

Στην ανάπτυξη της 82ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας στη Μέση Ανατολή προχωρούν σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης, οι ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το Fox News, ο αμερικανικός στρατός προχωρά στην ανάπτυξη της στη Μέση Ανατολή. Όπως μεταδίδεται, η διοίκηση της μονάδας έχει ήδη λάβει τη σχετική εντολή, την ώρα που αυξάνονται τα σενάρια για μία πιθανή .

Η 82η Αερομεταφερόμενη Ταξιαρχία αριθμεί περίπου 3.000 στρατιώτες, όπως αναφέρει σχετικά η Wall Street Journal.

Τη Δευτέρα, οι New York Times ανέφεραν ότι ο Λευκός Οίκος εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής δυνάμεων στο πλαίσιο πιθανής χερσαίας επιχείρησης στο Ιράν. Ως πιθανό σημείο επιχειρήσεων φέρεται να εξετάζεται το νησί Χαργκ, βασικός κόμβος των ιρανικών πετρελαϊκών εξαγωγών.

Πόλεμος Μέση Ανατολή: Οι Χώρες του Κόλπου κλίνουν σε απάντηση στο Ιράν

Τα μεγαλύτερα αραβικά κράτη του Κόλπου εξετάζουν το ενδεχόμενο να εμπλακούν στρατιωτικά στον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν, εφόσον η Τεχεράνη προχωρήσει σε επιθέσεις εναντίον κρίσιμων υποδομών τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, χώρες όπως η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εμφανίζονται ολοένα και πιο ανυπόμονες απέναντι στα ιρανικά πλήγματα, τα οποία έχουν ήδη πλήξει λιμάνια, ενεργειακές εγκαταστάσεις και αεροδρόμια. Ωστόσο, ξεκαθαρίζουν πως η άμεση συμμετοχή τους σε πολεμικές επιχειρήσεις θα αποτελέσει «ύστατη επιλογή» και θα ενεργοποιηθεί μόνο εάν στοχοποιηθούν ζωτικές υποδομές, όπως εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης ή ύδρευσης.

Παράλληλα, τα κράτη της περιοχής εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις, φοβούμενα ότι μια τέτοια εμπλοκή θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση από το Ιράν, αλλά και στο ενδεχόμενο οι ΗΠΑ -υπό τον Ντόναλντ Τραμπ- να καταλήξουν τελικά σε συμφωνία με την Τεχεράνη, αφήνοντάς τα εκτεθειμένα απέναντι σε ένα αποδυναμωμένο αλλά επιθετικό καθεστώς.

Πόλεμος Μέση Ανατολή: Το Ιράν έχει αυξήσει τις επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου

Η ένταση έχει ήδη αυξηθεί σημαντικά καθώς μέσα σε 24 ώρες, Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία και ΗΑΕ αναχαίτισαν πυραύλους και drones που αποδίδονται στο Ιράν. Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, θεωρεί τις χώρες του Κόλπου «νόμιμους στόχους», κατηγορώντας τις ότι παρέχουν διευκολύνσεις στις αμερικανικές επιχειρήσεις, κάτι που οι ίδιες διαψεύδουν.

Την ίδια ώρα, η σύγκρουση έχει ανατρέψει τις εύθραυστες ισορροπίες που είχαν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια. Σαουδική Αραβία και ΗΑΕ είχαν επιχειρήσει να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους με το Ιράν, σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί ακριβώς το σενάριο γενικευμένης σύγκρουσης που πλέον βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με ιρανικές πηγές, μια ενδεχόμενη αμερικανική επιχείρηση για κατάληψη του νησιού Χαργκ, μέσω του οποίου διακινείται περίπου το 90% των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου, θα μπορούσε να προκαλέσει γενικευμένη αντίδραση. Σε ένα τέτοιο σενάριο, η Τεχεράνη φέρεται έτοιμη να πλήξει στόχους στον Κόλπο και να ναρκοθετήσει τα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαύλους παγκοσμίως.

Από την έναρξη του πολέμου, το Ιράν έχει εκτοξεύσει σχεδόν 5.000 πυραύλους και drones, πλήττοντας ενεργειακές υποδομές, αμερικανικές βάσεις αλλά και κατοικημένες περιοχές. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις χώρες του Κόλπου.

Η πίεση αυτή οδηγεί τα κράτη της περιοχής σε ενίσχυση της συνεργασίας τους, τόσο μεταξύ τους όσο και με τις ΗΠΑ και ευρωπαϊκές χώρες, σε επίπεδο πληροφοριών, άμυνας και προστασίας κρίσιμων υποδομών. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για ενδεχόμενη κοινή στρατιωτική απάντηση.

Σε πρόσφατη συνάντηση στο Ριάντ, με τη συμμετοχή και περιφερειακών δυνάμεων όπως η Αίγυπτος, το Πακιστάν και η Τουρκία, τέθηκε ανοιχτά στο τραπέζι το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης. Ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν, προειδοποίησε ότι «η υπομονή δεν είναι απεριόριστη».

Παρά το γεγονός ότι το Ριάντ εξακολουθεί να δίνει προτεραιότητα στη διπλωματία, εμφανίζεται έτοιμο να απαντήσει στρατιωτικά αν δεχθεί πλήγμα. Την ίδια στιγμή, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εκπέμπουν ακόμη πιο σαφή μηνύματα, κάνοντας λόγο για αναπόφευκτη συλλογική αντίδραση εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις.

Με πληροφορίες από Bloomberg, Fox News

